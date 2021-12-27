Как вас обманывают банки: часть 2

Судя по оценкам и комментариям к первой статье откровений бывшего работника банка тема того, как защититься от навязанных услуг вам показалось достаточно интересной. Сегодня я написал небольшой короткий разбор ситуации в дополнение к предыдущей статье с конкретным примером.