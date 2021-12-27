Финансы
Nazigul Jusupova

Goldman Sachs составил список акций с высоким потенциалом роста в 2022 году — среди них Activision Blizzard и TSMC Статьи редакции

Также в списке производитель медоборудования Jeisys Medical и сеть китайских ресторанов Jiumaojiu.

  • Аналитики выбирали компании, у которых оценка валовой маржи (разница между общей выручкой от реализации продукции и операционными затратами) составила больше 50%, а потенциал роста акций — более 70%, пишет CNBC.
  • Банк оценил валовую маржу Activision Blizzard в 75,3% по итогам 2021 года. Акции упали после скандала из-за токсичной культуры в компании, но издатель способен генерировать прибыль, считают аналитики.
  • Аналитики оценили валовую маржу TSMC в 51,5% в 2021 году. В 2022 году компания может достигнуть более высокой рентабельности и «ещё более высокого прогноза маржи» на фоне повышения цен, считают в банке. В декабре TSMC стал единственной азиатской компанией, которая попала в топ-10 компаний по капитализации.
  • Совокупная выручка производителя медоборудования Jeisys Medical за три года вырастет на 36%, а прибыль — на 64%, подсчитали аналитики банка в ноябре.
  • Goldman Sachs прогнозирует, что к 2026 году гонконгская компания Jiumaojiu откроет более 1,2 тысяч магазинов Tai Er, где продают традиционные блюда китайской кухни. Валовую маржу компании аналитики оценили в 62,8% по итогам 2021 года и установили целевую цену в 31 гонконгский доллар, или $3,97 на акцию.

#новости #валоваямаржа

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Evgeny Montana

Значит ждём понижения

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evilnw

С Activision-Blizzard вилами по воде. Там у компании проблемы с наймом сотрудников и большой текучкой кадров. Условно говоря сейчас туда приходят работать всякие "студенты", которым требуется красивое имя в резюме, а дальше спустя время сваливают в другие компании. Ещё у компании проблемы с главными дизайнерами, которые могли бы руководить крупными проектами. За последние 1-2 года они все разбежались.
В сухом остатке у компании есть:
1. Очередной CoD, который выйдет в следующем году.
2. Overwatch 2, к которому многие остыли.
3. Diablo 4, который непонятно когда выйдет.
4. Полуживой WoW, из которого за последний год ушло огромное количество игроков т.к. текущий менеджмент вообще не вывозит развитие.

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8
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Stas Kokin

Близард и активижн)))

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Konstantin

Аэу аналитикс, где тесла😂

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Raimond Vladimirov

Вот так и ненадо CNBC Pro за 30 $/мес покупать, когда есть vc :)

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Igor Shkarin

Activisionи правда растет.

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Savalax

Верю в их отвесное падение в след. году))

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Wall Street Shadow

Акции упали после скандала из-за токсичной культуры в компании
 а если скандал был искусственно раздут, будучи прикрытием naked short selling? Может да, а может и нет. Именно поэтому редакторам с галочкой не стоит писать об этом и подобном как о 100% подтвержденных фактах.

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Финансы
Nazigul Jusupova
Goldman Sachs составил список акций с высоким потенциалом роста в 2022 году — среди них Activision Blizzard и TSMC Статьи редакции

Также в списке производитель медоборудования Jeisys Medical и сеть китайских ресторанов Jiumaojiu.

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