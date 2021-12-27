Финансы
Nazigul Jusupova

Didi запретила сотрудникам продавать бумаги — на этом фоне акции компании упали более чем на 5% Статьи редакции

Сотрудники не смогут продавать акции до тех пор, пока компания не начнёт торговать на Гонконгской бирже, рассказали источники.

  • Сотрудникам компании нельзя было продавать акции в течение 180 дней после IPO, 27 декабря истекал срок запрета, но компания продлила его до неопределенного срока, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
  • По словам одного из них, сотрудники не смогут продавать акции до тех пор, пока Didi не начнёт торги на Гонконгской бирже. Правило не коснулось крупных инвесторов компании. Didi не ответила на запрос Financial Times.
  • На фоне новости о продлении запрета акции Didi упали примерно на 5,5%. На минимуме бумаги Didi стоили $5,29 за штуку, следует из данных Нью-Йоркской биржи.
  • На 22:23 мск акции компании упали на 4,29% и стоят $5,36.
Акции Didi NYSE
  • В июне 2021 года Didi провела IPO и привлекла $4 млрд. После этого власти Китая начали расследование в отношении Didi и потребовали удалить сервис из магазинов приложений в Китае, потому что после IPO компания «создала угрозу передачи данных китайских пользователей за границу».
  • В конце ноября власти Китая попросили Didi подготовить план ухода с американской биржи, сообщало Bloomberg со ссылкой на источники. Тогда обсуждалось два варианта — приватизация Didi и выкуп акций у действующих инвесторов по цене не ниже, чем на IPO, или делистинг в США и размещение акций в Гонконге.

#новости #didi

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Семен Переделкин

"Правило не коснулось крупных инвесторов компании"

Все животные равны, но некоторые равнее.

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Boris

Хитрые китайцы просто привлекли инвестиций под ноль процентов на неопределенный срок? Или я что-то не понял

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alisher nurakunov

Ага, и настроили кучу инвесторов и регуляторов против себя за "космические" 4 млрд. Вот так хитрецы)

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4
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Boris

Хехе, я человек простой, а кругом враги. Кто их разберет, все таки в бизнес они умеют.

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0
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Anton Vlasov

https://www.youtube.com/watch?v=ppSPsvO19dU

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1
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Oleg Korchagin

Жестко в Китае

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