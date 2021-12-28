Финансы
Маша Цепелева

Стоимость услуг Деда Мороза выросла на 70% за четыре года — исследование Статьи редакции

Основной рост пришёлся на пандемию — из-за неё у актёров выросли затраты на ПЦР-тесты, маски и антисептики.

  • Поздравление Деда Мороза в среднем по России стоит 1755 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков Tinkoff Data. Для исследования компания изучила данные о транзакциях клиентов «Тинькофф» за два последних года и больше тысячи объявлений на Avito, «Юле» и «Профи».
  • Выше всего средняя стоимость услуг деда Мороза в Москве — 2,2 тысячи рублей. В Петербурге — 1902 рубля, в Ростове-на-Дону — 1835 рублей, Нижнем Новгороде — 1825 рублей, Екатеринбурге — 1750 рублей. Средняя стоимость меньше всего в Самаре — 1466 рублей.
  • По всей стране траты на поздравление Деда Мороза составляют около 3% от средних ежемесячных трат жителя города-миллионника.
  • Самое дорогое поздравление стоит 15 тысяч рублей, его можно заказать в Москве. В него входит развлекательная программа с Дедом Морозом и одним из героев фильма «Трансформеры» на выбор. Поздравление через окно с участием промышленного альпиниста стоит от 3-6 тысяч рублей в разных городах.
  • С 2018 года средняя стоимость выросла на 68%. Основной рост пришелся на 2020 год, когда спроса практически не было. Цена стала выше из-за роста издержек актёров на ПЦР-тесты, маски и сокращения общего количества актёров из-за пандемии на фоне высокого спроса, рассказали BFM.ru в развлекательном агентстве.

#новость #новыйгод

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Дмитрий Милюков

Стоимость услуг Снегурочек на сколько выросла?

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Евгений Кузовкин

Дед Мороз - 4к
Дед Мороз без Снегурочки - 2к
Снегурочка без Деда мороза - 20к

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14
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Johnny Vorony

А для всего остального существует Mastercard

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3
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ЯжПрограммист

По всей стране траты на поздравление Деда Мороза составляют около 3% от средних ежемесячных трат жителя города-миллионника.
А ведь достаточно просто рассказать детям правду.

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2
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Михаил Игоревич Вагайцев

Интересно, а дед мороз маску надевает на бороду или под бороду

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1
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Бетонный чайник

Вместо B-)

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Бетонный чайник

Сообщение удалено

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Anatoly Babkin

Вот, во что нужно инвестировать и развивать новогоднюю франшизу)
Мол, только наши ДМ проходят спец обучение, имеют вакцины и соблюдают дистанцию.
Кстати. А ДМ, которые по домам ходят, они сейчас в масках? Или борода приравнивается?

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Бетонный чайник

Индекс Деда Мороза

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Denis Kulish

Благодаря таким вот новостям, люди и перестают верить в сказку)))

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