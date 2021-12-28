Как Академия Ростеха оценивает и развивает цифровые компетенции сотрудников Госкорпорации

В рамках реализации стратегии по цифровой трансформации Госкорпорации Академия Ростеха разработала «цифровой профиль» сотрудника. Используя его, эксперты Академии создают программы по цифровым навыкам и знаниям. Подробнее о том, как в Госкорпорации развивают цифровые компетенции сотрудников, рассказывает проректор по обучению и развитию Академии…