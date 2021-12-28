«Тинькофф Инвестиции» запустили сервис, который позволяет дарить ценные бумаги другим людям Статьи редакции
Никакие документы при этом оформлять не нужно.
- Подарить акции можно как пользователю «Тинькофф Инвестиций», так и любому другому человеку, объявила компания. На выбор доступны три финансовых инструмента для неквалифицированных инвесторов — акции, облигации и паи биржевых фондов.
- Чтобы сделать подарок, на странице ценной бумаги в приложении «Тинькофф Инвестиции» нужно нажать кнопку «Подарить», затем указать количество бумаг и выбрать контакт получателя. О подарке он узнает из SMS или уведомления в приложении.
- Если человек не клиент «Тинькофф Инвестиции», вместе с подарком ему придёт ссылка на открытие брокерского счёта и оформление дебетовой карты.
- Подарить ценные бумаги можно в любое время. Отказаться от подарка тоже можно — деньги вернутся на счёт дарителя.
- Обычно, чтобы подарить акции и другие инструменты, нужно оформлять дарственную и другие документы и посещать офис брокера. Некоторые, например, «Финам», позволяют купить подарочный сертификат.
Во, теперь есть, что жене подарить на ДР
Дорогой, опять ты мне какую-то виртуальную хрень подарил, купи шубу!
Лучше, НФТ с шубой!
В том то и дело что виртуальную,и данная ценная бумага вам не принадлежит. И вы даже не сможете получить электронный сертификат на нее
Жду статей в приёмной в духе "кто-то вошёл в Тинькофф Инвестиции и подарил мои акции левому человеку". на что Тинькофф ответит, что акции тут же были проданы, мы ничего поделать не можем, нам очень жаль.
И Тинькофф такой, хрю му, у нас мошенников нет, данные не передаём. Клиент сам козёл)
Ребята дисраптят рынок, красавчики!
Первая доза бесплатная.
"Твой товарищ возле школы покупает акции all-in."
А как же из окна кидать ценные бумаги? Нужна фича!)
Уже год как эту идею обсуждал и подавал в службу поддержки)) ну наконец то))
Мошенники уже обновляют свои методички.
Важный момент - налоговая база.
Как она будет считаться? (Цена продажи - 0)? Цена приобретения учитываться же не будет...
Вот! А что если жене перевел? @Тинькофф Инвестиции
Получится хороший подарок 😊
Дарящий переводит деньги и на них покупается бумага. Налогооблагаемая база у получателя подарка будет считаться в обычном режиме, от покупки-продажи.
Наконец-то!!!
Налоги?
Законность?
Лимиты?
теоретически это подарок денег со всеми вытекающими. так что не так уж и страшно.
Налог считается у получателя в стандартном порядке, при продаже подарка. Стоимость одного подарка не может превышать 150 000 руб.
Подарить девушке Норникель уместно?)
Или ситуация из жизни, если девушка просит iPhone подарите ей акций Apple это будет гораздо разумнее)
Оптимальный вариант будет подарить девушке пару лотов акций норникеля (как раз на просадке на пару тысяч) и айфон. В конечно счете девушка увидит как эти акции подросли и станет хоть на йоту финансово грамотнее (это без сарказма :)). Ну и после таких подарков возможно у тебя будет секс :)
(но это не точно)
Опцион на секс.
и как она будет звонить с акций или чатиться?
Прошу акцию.
Подари одну акцию, вторую банк подарит в подарок ))...
тут главное не сглупить и подарить что-нибудь дороже 3000, а лучше 5000 баксов за акцию.
Ага, например что-то типа "Berkshire Hathaway Inc." за 400 с лишним тысяч долларов ))
Мы даже знаем имя этого человека ))
Всем Галю за мой счёт! 🥳
Когда дал компании идею в Твиттере с описанием функционала и не получил благодарности))
https://twitter.com/Khalikov_ruslan/status/1394605095447375876?s=20
Люблю бизнеc в России.
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Всем добрый день!
Никакие документы при этом оформлять не нужно.
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