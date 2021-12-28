Финансы
Богдан Музыченко

«Тинькофф Инвестиции» запустили сервис, который позволяет дарить ценные бумаги другим людям Статьи редакции

Никакие документы при этом оформлять не нужно.

  • Подарить акции можно как пользователю «Тинькофф Инвестиций», так и любому другому человеку, объявила компания. На выбор доступны три финансовых инструмента для неквалифицированных инвесторов — акции, облигации и паи биржевых фондов.
  • Чтобы сделать подарок, на странице ценной бумаги в приложении «Тинькофф Инвестиции» нужно нажать кнопку «Подарить», затем указать количество бумаг и выбрать контакт получателя. О подарке он узнает из SMS или уведомления в приложении.
  • Если человек не клиент «Тинькофф Инвестиции», вместе с подарком ему придёт ссылка на открытие брокерского счёта и оформление дебетовой карты.
  • Подарить ценные бумаги можно в любое время. Отказаться от подарка тоже можно — деньги вернутся на счёт дарителя.
  • Обычно, чтобы подарить акции и другие инструменты, нужно оформлять дарственную и другие документы и посещать офис брокера. Некоторые, например, «Финам», позволяют купить подарочный сертификат.

#новость #тинькоффинвестиции #тинькофф

2445 просмотров
34
23
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
34 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Vangelis

Во, теперь есть, что жене подарить на ДР

Ответить
16
Развернуть ветку
Чит Чат

Дорогой, опять ты мне какую-то виртуальную хрень подарил, купи шубу!

Ответить
4
Развернуть ветку
Кирилл Фотькин

Лучше, НФТ с шубой!

Ответить
6
Развернуть ветку
Стас Иванов
Ответить
0
Развернуть ветку
Липин Евгений

В том то и дело что виртуальную,и данная ценная бумага вам не принадлежит. И вы даже не сможете получить электронный сертификат на нее

Ответить
0
Развернуть ветку
Артём Матьков

Жду статей в приёмной в духе "кто-то вошёл в Тинькофф Инвестиции и подарил мои акции левому человеку". на что Тинькофф ответит, что акции тут же были проданы, мы ничего поделать не можем, нам очень жаль.

Ответить
15
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

И Тинькофф такой, хрю му, у нас мошенников нет, данные не передаём. Клиент сам козёл)

Ответить
4
Развернуть ветку
Igor Kachura

Ребята дисраптят рынок, красавчики!

Ответить
4
Развернуть ветку
Бетонный чайник

Пришлось гуглить

Дисраптить [ингл. disrupt] - инглицизм, обозначающий "нарушать, разрушать".

Ответить
2
Развернуть ветку
Gleb Tyutikov

Первая доза бесплатная.
"Твой товарищ возле школы покупает акции all-in."

Ответить
4
Развернуть ветку
Sergey Ontime

А как же из окна кидать ценные бумаги? Нужна фича!)

Ответить
3
Развернуть ветку
Andrey Zagorsky

Уже год как эту идею обсуждал и подавал в службу поддержки)) ну наконец то))

Ответить
3
Развернуть ветку
Maxim Arnautov

Мошенники уже обновляют свои методички.

Ответить
3
Развернуть ветку
Максим Стрельцов

Важный момент - налоговая база.
Как она будет считаться? (Цена продажи - 0)? Цена приобретения учитываться же не будет...

Ответить
2
Развернуть ветку
Pavel Loginov

Вот! А что если жене перевел? @Тинькофф Инвестиции

Ответить
0
Развернуть ветку
Тинькофф Инвестиции

Получится хороший подарок 😊

Ответить
0
Развернуть ветку
Тинькофф Инвестиции

Дарящий переводит деньги и на них покупается бумага. Налогооблагаемая база у получателя подарка будет считаться в обычном режиме, от покупки-продажи.

Ответить
0
Развернуть ветку
Олег Кравченко

Наконец-то!!!

Ответить
1
Развернуть ветку
Valeryi Ozarnichuk

Налоги?
Законность?
Лимиты?

Ответить
1
Развернуть ветку
Sergey Klochko

теоретически это подарок денег со всеми вытекающими. так что не так уж и страшно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Тинькофф Инвестиции

Налог считается у получателя в стандартном порядке, при продаже подарка. Стоимость одного подарка не может превышать 150 000 руб.

Ответить
0
Развернуть ветку
Radna

Подарить девушке Норникель уместно?)
Или ситуация из жизни, если девушка просит iPhone подарите ей акций Apple это будет гораздо разумнее)

Ответить
0
Развернуть ветку
Бетонный чайник

Оптимальный вариант будет подарить девушке пару лотов акций норникеля (как раз на просадке на пару тысяч) и айфон. В конечно счете девушка увидит как эти акции подросли и станет хоть на йоту финансово грамотнее (это без сарказма :)). Ну и после таких подарков возможно у тебя будет секс :)

Ответить
0
Развернуть ветку
хруст

(но это не точно)

Ответить
1
Развернуть ветку
Бетонный чайник

Секс да, не факт что будет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Игорь Пыхтин

Опцион на секс.

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey Klochko

и как она будет звонить с акций или чатиться?

Ответить
0
Развернуть ветку
Р Ф

Прошу акцию.
Подари одну акцию, вторую банк подарит в подарок ))...

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey Klochko

тут главное не сглупить и подарить что-нибудь дороже 3000, а лучше 5000 баксов за акцию.

Ответить
1
Развернуть ветку
Р Ф

Ага, например что-то типа "Berkshire Hathaway Inc." за 400 с лишним тысяч долларов ))

Ответить
0
Развернуть ветку
Чит Чат
Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Иванов

Мы даже знаем имя этого человека ))

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Милосердов

Всем Галю за мой счёт! 🥳

Ответить
0
Развернуть ветку
Руслан Халиков

Когда дал компании идею в Твиттере с описанием функционала и не получил благодарности))

https://twitter.com/Khalikov_ruslan/status/1394605095447375876?s=20

Люблю бизнеc в России.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 34 комментария
NPLaw
Основные изменения валютного законодательства в 2019 – 2021 гг

Юридическая фирма "Надмитов, Иванов и Партнеры" подготовила обзор основных изменений валютного регулирования за 2019 - 2021 гг.

0
–1
Академия Ростеха
Как Академия Ростеха оценивает и развивает цифровые компетенции сотрудников Госкорпорации

В рамках реализации стратегии по цифровой трансформации Госкорпорации Академия Ростеха разработала «цифровой профиль» сотрудника. Используя его, эксперты Академии создают программы по цифровым навыкам и знаниям. Подробнее о том, как в Госкорпорации развивают цифровые компетенции сотрудников, рассказывает проректор по обучению и развитию Академии…

0
–1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
Полина Лааксо
«Безос строит империю, а Shopify вооружает повстанцев»: как разработчик ПО для магазинов оставил Amazon в дураках Статьи редакции

В 2015 году корпорация Безоса продала Shopify свой конструктор сайтов, поскольку сочла бизнес неприбыльным. Теперь жалеет и собирается запускать новый. Как Shopify смогла демократизировать рынок онлайн-торговли и почему только рада конкуренции — в пересказе Bloomberg.

Команда Shopify в день выхода на биржу Twitter
7
19
Торговля
Маша Цепелева
Маркетплейсы обогнали поисковые системы по количеству стартовых запросов о товарах — исследование Статьи редакции

Торговые площадки стали новым медиаканалом между брендами и аудиторией, считают исследователи.

40
23
Приёмная
Обманутый трейдер
Как я потерял 15 млн. руб. обсуживаясь у Брокера - Альфа- Банка. кто виноват? часть 1

Всем добрый день!

317
165
Маркетинг
MaEd
"Продавец оказался мошенником! Здесь обманывают покупателей!". Как работать с отзывами на маркетплейсах в 2022 году?
1
3
Финансы
Богдан Музыченко
«Тинькофф Инвестиции» запустили сервис, который позволяет дарить ценные бумаги другим людям Статьи редакции

Никакие документы при этом оформлять не нужно.

34
23
Личный опыт
Ильшат Газизов
Премиум в лесу: как построить бизнес на загородном отдыхе
Best Glamp "Лесная Поляна", дом формата A-frame (декабрь 2021г.)
2
Columbus East
Автоматизация финансового планирования и бюджетирования крупной компании: кейс Nordgold
0
0
БКС Мир инвестиций
Европейский опыт инвестирования. Такие ли мы разные?
0
Тинькофф
500 участников и 27 000 голосов: как прошел конкурс Tinkoff Glory

В год своего 15-летия Тинькофф провел масштабный проект признания Tinkoff Glory. Конкурс позволил отметить творчество, драйв, командное взаимодействие и лидерские качества сотрудников и команд, проявивших себя в 2021 году.

1
1
Больше статей
null