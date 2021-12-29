Кто упал и кто вырос за 12 месяцев.

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Редакция vc.ru попросила аналитиков из «Тинькофф Инвестиций» рассказать, как к концу 2021 года выросли или упали акции, которые постоянно попадали в новости.

Чтобы показать это поближе к жизни, аналитики будут рассматривать придуманного героя — безымянного частного инвестора, который хочет сохранить и преумножить капитал, но не готов торговать каждый день и долго выбирать акции. В этом году ему повезло.

Каждый хотя бы раз обещал себе с 1 января начать новую жизнь: заняться спортом, похудеть, избавиться от вредных привычек и привить полезные. Или начать инвестировать.

Насколько это было выгодно делать 1 января 2021 года, если вкладывать деньги только в ценные бумаги известных компаний?

Какая стратегия и портфель

Представим, что это вы собираетесь начать новую жизнь с 1 января. У вас есть 260 тысяч рублей и незакрытый гештальт ー все друзья уже давно инвестируют, обсуждают успехи на вечеринках, на дивиденды ездят в отпуск, а вы нет. Вы открываете брокерский счёт и покупаете, как вам кажется, «самые хайповые» акции.

Вы слышали про FAANG ー Facebook , Amazon , Apple , Google , Netflix . Что это нечто вроде трёх китов, на которых стоит фондовый рынок, — старожилы Уолл-Стрит с современной бизнес-моделью и продуктами. Берём.

, , , , . Что это нечто вроде трёх китов, на которых стоит фондовый рынок, — старожилы Уолл-Стрит с современной бизнес-моделью и продуктами. Берём. Microsoft ー обязательно добавляем. Билл Гейтс с его тайными планами по чипированию людей через 5G-вышки явно знает, как много зарабатывать. Но если серьёзно, то пакет Windows вам нравится, а компанию считают самой надёжной в мире ー единственный высочайший рейтинг кредитной надежности.

ー обязательно добавляем. Билл Гейтс с его тайными планами по чипированию людей через 5G-вышки явно знает, как много зарабатывать. Но если серьёзно, то пакет Windows вам нравится, а компанию считают самой надёжной в мире ー единственный высочайший рейтинг кредитной надежности. Вакцина найдена, но в мире 7 млрд людей. Это ж какой потенциал для производителей! Если за 2020 год акции одного из разработчика вакцины Moderna выросли на 440%, значит будут расти, пока не вакцинируют всё человечество, думаете вы. И покупаете акции Moderna.

выросли на 440%, значит будут расти, пока не вакцинируют всё человечество, думаете вы. И покупаете акции Moderna. Ваш старший ребенок учится в университете по Zoom, младший ー в школе по Zoom, сами вы тоже постоянно на звонках. Мир больше не будет прежним, и вы решаете инвестировать в то, что стало спасением для многих во время пандемии, ー Zoom Video . Да и их акции тоже показали фееричный рост в 2020 году ー 390%.

. Да и их акции тоже показали фееричный рост в 2020 году ー 390%. Вы начали искать, какие ещё компании выигрывают от пандемии ー и натыкаетесь на производителя домашних велотренажеров Peloton . Акции за 2020 год выросли на 410%. Но вас это не останавливает, и вы покупаете громкое имя, надеясь, что акции и дальше будут только расти. Что ж, узнаем через несколько абзацев, так ли это.

. Акции за 2020 год выросли на 410%. Но вас это не останавливает, и вы покупаете громкое имя, надеясь, что акции и дальше будут только расти. Что ж, узнаем через несколько абзацев, так ли это. Илон Маск и Ричард Брэнсон ー вот, кто точно умеет устроить представление. Один запустил электромобиль на орбиту, второй ー собирается сам полететь в космос не на классической ракете, а почти что на самолёте. Акции Tesla выросли за 2020-й более чем на 700% ー то ли ещё будет в 2021 году, размышляете вы. Говорят, если хотя бы раз не поспекулировать акциями Virgin Galactic , считай и инвестором не был, так что заодно покупаете и её акции.

выросли за 2020-й более чем на 700% ー то ли ещё будет в 2021 году, размышляете вы. Говорят, если хотя бы раз не поспекулировать акциями , считай и инвестором не был, так что заодно покупаете и её акции. Nvidia ー не до конца понимаете, что это, но видите график акций: всё растёт и постоянно. Или понимаете, когда сын просит новый компьютер, а он стоит столько, что глаза на лоб лезут. Значит, надо брать.

ー не до конца понимаете, что это, но видите график акций: всё растёт и постоянно. Или понимаете, когда сын просит новый компьютер, а он стоит столько, что глаза на лоб лезут. Значит, надо брать. Вы слышали краем уха про диверсификацию, но не по активам и отраслям, а ещё и странам, поэтому решили разбавить свой портфель китайским именем Alibaba . Её основатель Джек Ма не просто так самый богатый человек в Китае.

. Её основатель Джек Ма не просто так самый богатый человек в Китае. Российские компании вы тоже решили прикупить. Кто делает крутой ИТ в России? «Тинькофф» и «Яндекс» . Берём. «Сбер» и «Газпром» тоже все знают. Берём.

Вывод

Вы отобрали 17 компаний исходя из их популярности, узнаваемости и какого-то внутреннего убеждения, что на длинном горизонте растет всё. Допустим, в каждую вложили бы по 10 тысяч рублей.

К концу 2021 года ваши 170 тысяч рублей превратились в 222 тысячи. Доходность по портфелю составила примерно 31%. Вы в плюсе.

Компании, чьи акции выросли с 1 января по 28 декабря 2021 года

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Компании, чьи акции упали с 1 января по 28 декабря 2021 года

Можно добавить в портфель IPO

На протяжении года у вас копились деньги, и вы решили на них участвовать в IPO новых компаний. Тем более их так много в этом году.

Также вкладывая по 10 тысяч рублей, вы поучаствовали в IPO девяти компаний: Roblox, Affirm, Rivian, Coinbase, Didi, Robinhood, Fix Price, «Циана» и «СПБ Биржи». Вы не стали фиксировать прибыль в первые дни торгов (конечно, если акции росли), а держали её у себя в портфеле до конца 2021 года.

К концу года доходность этой части портфеля составила примерно 13%.

Компании, чьи акции выросли после IPO

Компании, чьи акции упали после IPO

25% принёс за 2021 год портфель, составленный по принципу «покупаю известные компании» и «участвую в IPO известных компаний»

Если посмотреть на отдельные позиции, то что-то сильно обрадует (причём обоснованно и нет), а что-то разочарует.

Данные, которые использовались для расчётов, собраны в документе в «Google Таблицах».

Почему так получилось

В этом году вам повезло, и портфель показал неплохую доходность. Но нужно критично воспринимать результаты такой стратегии.

Во-первых, список самых популярных бумаг составлен с оглядкой назад. Если бы некоторые из акций не взлетели, они не появились бы в СМИ и о них не знал бы рядовой инвестор.

Во-вторых, нельзя экстраполировать прошлые результаты на будущее. То, что акции росли раньше, не гарантирует, что они продолжат расти. Такой подход более или менее приемлем к уравновешенным индексам, но не к отдельным активам.

В-третьих, результаты могут быть намного хуже ожиданий, если некоторые из компаний столкнутся с неожиданными проблемами, вызванными политикой или чем-то ещё.

Например, ваша версия «январь-2021» ещё не знает, что китайские власти будут перекрывать воздух частным компаниям, в результате чего вы бы потеряли половину вложенных в Alibaba средств, если бы купили их после 1 января. А в кино ещё не вышел ремейк сериала «Секс в большом городе», где из-за одной сцены котировки Peloton упадут на 17%. И такое бывает.

И самое главное, для достижения таких результатов нужно терпение. Продержать бумаги целый год и не паниковать на коррекциях не так-то просто. А первые дни и месяцы для компаний, выходящих на IPO, как правило, очень волатильны и зависят от множества факторов: общего настроения инвесторов, политики центральных банков, соотношения хедж-фондов и частных инвесторов, локап-периода и многого другого.

Что можно сделать иначе

Начинающим инвесторам часто советуют: инвестируйте в то, что знаете. Это и полезный совет, и вредный. Действительно, инвестировать в те компании и отрасли, в которых вы разбираетесь, это правильная тактика: вы ближе к индустрии и быстро замечаете тенденции.

С другой стороны, нельзя слепо инвестировать в громкие имена, не обращая внимания на финансовое состояние компании. Да, во время пандемии многие компании показали кратный рост, но вместе с этим стали переоценёнными, из-за чего вы увидели падение Zoom и Peloton в 2021 году.

Даже если вы понимаете, что в каких-то акциях образуется пузырь, выйти из него вовремя новичкам, как правило, невозможно. Поэтому это называют спекуляциями ー нужен холодный расчёт, знания и рука на пульсе.

Если боитесь инвестировать в отдельные акции, у «Тинькофф Инвестиций» есть фонды — они диверсифицированы и падение одних акций нивелируется ростом других.