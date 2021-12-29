Что получится, если не думать и покупать акции популярных компаний — на примере 2021 года Статьи редакции
Кто упал и кто вырос за 12 месяцев.
Редакция vc.ru попросила аналитиков из «Тинькофф Инвестиций» рассказать, как к концу 2021 года выросли или упали акции, которые постоянно попадали в новости.
Чтобы показать это поближе к жизни, аналитики будут рассматривать придуманного героя — безымянного частного инвестора, который хочет сохранить и преумножить капитал, но не готов торговать каждый день и долго выбирать акции. В этом году ему повезло.
Каждый хотя бы раз обещал себе с 1 января начать новую жизнь: заняться спортом, похудеть, избавиться от вредных привычек и привить полезные. Или начать инвестировать.
Насколько это было выгодно делать 1 января 2021 года, если вкладывать деньги только в ценные бумаги известных компаний?
Какая стратегия и портфель
Представим, что это вы собираетесь начать новую жизнь с 1 января. У вас есть 260 тысяч рублей и незакрытый гештальт ー все друзья уже давно инвестируют, обсуждают успехи на вечеринках, на дивиденды ездят в отпуск, а вы нет. Вы открываете брокерский счёт и покупаете, как вам кажется, «самые хайповые» акции.
- Вы слышали про FAANG ー Facebook, Amazon, Apple, Google, Netflix. Что это нечто вроде трёх китов, на которых стоит фондовый рынок, — старожилы Уолл-Стрит с современной бизнес-моделью и продуктами. Берём.
- Microsoft ー обязательно добавляем. Билл Гейтс с его тайными планами по чипированию людей через 5G-вышки явно знает, как много зарабатывать. Но если серьёзно, то пакет Windows вам нравится, а компанию считают самой надёжной в мире ー единственный высочайший рейтинг кредитной надежности.
- Вакцина найдена, но в мире 7 млрд людей. Это ж какой потенциал для производителей! Если за 2020 год акции одного из разработчика вакцины Moderna выросли на 440%, значит будут расти, пока не вакцинируют всё человечество, думаете вы. И покупаете акции Moderna.
- Ваш старший ребенок учится в университете по Zoom, младший ー в школе по Zoom, сами вы тоже постоянно на звонках. Мир больше не будет прежним, и вы решаете инвестировать в то, что стало спасением для многих во время пандемии, ー Zoom Video. Да и их акции тоже показали фееричный рост в 2020 году ー 390%.
- Вы начали искать, какие ещё компании выигрывают от пандемии ー и натыкаетесь на производителя домашних велотренажеров Peloton. Акции за 2020 год выросли на 410%. Но вас это не останавливает, и вы покупаете громкое имя, надеясь, что акции и дальше будут только расти. Что ж, узнаем через несколько абзацев, так ли это.
- Илон Маск и Ричард Брэнсон ー вот, кто точно умеет устроить представление. Один запустил электромобиль на орбиту, второй ー собирается сам полететь в космос не на классической ракете, а почти что на самолёте. Акции Tesla выросли за 2020-й более чем на 700% ー то ли ещё будет в 2021 году, размышляете вы. Говорят, если хотя бы раз не поспекулировать акциями Virgin Galactic, считай и инвестором не был, так что заодно покупаете и её акции.
- Nvidia ー не до конца понимаете, что это, но видите график акций: всё растёт и постоянно. Или понимаете, когда сын просит новый компьютер, а он стоит столько, что глаза на лоб лезут. Значит, надо брать.
- Вы слышали краем уха про диверсификацию, но не по активам и отраслям, а ещё и странам, поэтому решили разбавить свой портфель китайским именем Alibaba. Её основатель Джек Ма не просто так самый богатый человек в Китае.
- Российские компании вы тоже решили прикупить. Кто делает крутой ИТ в России? «Тинькофф» и «Яндекс». Берём. «Сбер» и «Газпром» тоже все знают. Берём.
Вывод
Вы отобрали 17 компаний исходя из их популярности, узнаваемости и какого-то внутреннего убеждения, что на длинном горизонте растет всё. Допустим, в каждую вложили бы по 10 тысяч рублей.
К концу 2021 года ваши 170 тысяч рублей превратились в 222 тысячи. Доходность по портфелю составила примерно 31%. Вы в плюсе.
Можно добавить в портфель IPO
На протяжении года у вас копились деньги, и вы решили на них участвовать в IPO новых компаний. Тем более их так много в этом году.
Также вкладывая по 10 тысяч рублей, вы поучаствовали в IPO девяти компаний: Roblox, Affirm, Rivian, Coinbase, Didi, Robinhood, Fix Price, «Циана» и «СПБ Биржи». Вы не стали фиксировать прибыль в первые дни торгов (конечно, если акции росли), а держали её у себя в портфеле до конца 2021 года.
К концу года доходность этой части портфеля составила примерно 13%.
Если посмотреть на отдельные позиции, то что-то сильно обрадует (причём обоснованно и нет), а что-то разочарует.
Данные, которые использовались для расчётов, собраны в документе в «Google Таблицах».
Почему так получилось
В этом году вам повезло, и портфель показал неплохую доходность. Но нужно критично воспринимать результаты такой стратегии.
Во-первых, список самых популярных бумаг составлен с оглядкой назад. Если бы некоторые из акций не взлетели, они не появились бы в СМИ и о них не знал бы рядовой инвестор.
Во-вторых, нельзя экстраполировать прошлые результаты на будущее. То, что акции росли раньше, не гарантирует, что они продолжат расти. Такой подход более или менее приемлем к уравновешенным индексам, но не к отдельным активам.
В-третьих, результаты могут быть намного хуже ожиданий, если некоторые из компаний столкнутся с неожиданными проблемами, вызванными политикой или чем-то ещё.
Например, ваша версия «январь-2021» ещё не знает, что китайские власти будут перекрывать воздух частным компаниям, в результате чего вы бы потеряли половину вложенных в Alibaba средств, если бы купили их после 1 января. А в кино ещё не вышел ремейк сериала «Секс в большом городе», где из-за одной сцены котировки Peloton упадут на 17%. И такое бывает.
И самое главное, для достижения таких результатов нужно терпение. Продержать бумаги целый год и не паниковать на коррекциях не так-то просто. А первые дни и месяцы для компаний, выходящих на IPO, как правило, очень волатильны и зависят от множества факторов: общего настроения инвесторов, политики центральных банков, соотношения хедж-фондов и частных инвесторов, локап-периода и многого другого.
Что можно сделать иначе
Начинающим инвесторам часто советуют: инвестируйте в то, что знаете. Это и полезный совет, и вредный. Действительно, инвестировать в те компании и отрасли, в которых вы разбираетесь, это правильная тактика: вы ближе к индустрии и быстро замечаете тенденции.
С другой стороны, нельзя слепо инвестировать в громкие имена, не обращая внимания на финансовое состояние компании. Да, во время пандемии многие компании показали кратный рост, но вместе с этим стали переоценёнными, из-за чего вы увидели падение Zoom и Peloton в 2021 году.
Даже если вы понимаете, что в каких-то акциях образуется пузырь, выйти из него вовремя новичкам, как правило, невозможно. Поэтому это называют спекуляциями ー нужен холодный расчёт, знания и рука на пульсе.
Если боитесь инвестировать в отдельные акции, у «Тинькофф Инвестиций» есть фонды — они диверсифицированы и падение одних акций нивелируется ростом других.
- По стране или региону — «Тинькофф iMOEX», «Тинькофф S&P 500».
- По тренду или отрасли — «Тинькофф NASDAQ Biotech», «Тинькофф Green Economy».
- По IPO — «Тинькофф Индекс IPO».
"Вы вложились в тренд и он не развернулся на заданном промежутке времени, поздравляем!"
Растет на горизонте 20 лет, а не вот это вот всё )))
выборка из 1 года не является примером примерно не для чего
Вы отобрали 17 компаний исходя из их популярности, узнаваемости и какого-то внутреннего убеждения, что на длинном горизонте растет всё. Допустим, в каждую вложили бы по 10 тысяч рублей.
К концу 2021 года ваши 170 тысяч рублей превратились в 222 тысячи. Доходность по портфелю составила примерно 31%. Вы в плюсе
один год это далеко не "длинный горизонт", к чему это всё?
в следующем году всё это может рухнуть
да и вообще всё это фигня по сравнению с биткоином
Очень рискованный сценарий — вложить все деньги в случайные акции и ждать у моря погоды. Задним числом можно подобрать тех, кто рос быстрее рынка, но в общем случае основная часть акций отстаёт от индекса.
Вроде бы разобрали уже не раз, что единственная стратегия, которая работает — вкладывать один и тот же % от доходов каждый месяц в индекс.
Тогда вне зависимости от того, падает рынок или растёт, вы будете в плюсе примерно в тот момент, когда количество месяцев, в течение которых рынок рос, превысит количество месяцев, когда он падал.
А так как рынок, как правило, долго растёт, быстро падает, потом снова растет и так далее по кругу, то при игре вдолгую вы обгоните большинство профессиональных инвесторов.
Почему у COIN цена показывается в +, IPO проходило по цене 381$, а коин сейчас торгуется в районе 260$?
Предлагаю зафиксировать список и посмотреть через год. Доходность считать в $, а не в рублях
Ох, если бы, да абы. Давно Буффетами все стали.
На протяжении года у вас копились деньги, и вы решили на них участвовать в IPO новых компаний. ... Также вкладывая по 10 тысяч рублей.
Ничего, что в большинстве IPO минимальная сумма от $3000, и это не учитывая неизвестной аллокации, а кое-где и квал нужен?
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