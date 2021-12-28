Просто запрещать онлайн-выдачу денег не будут.

{"id":341017} 531 просмотров

27 декабря программист Николай Толмачёв рассказал, как его обманули мошенники на 1,8 млн рублей. Они под видом сотрудников «Альфа-банка» и МВД получили у него подтверждения для оформления кредита, а потом убедили снять с кредитного счёта деньги и перевести на карту «банка-партнёра».

В таких случаях мошенники не попадают в личные кабинеты жертв напрямую, а используют социальную инженерию, чтобы люди совершили нужные действия — например, подтвердили операцию. В похожую ситуацию попал и Толмачёв.

Мошенники всё чаще оформляют онлайн-кредиты

Злоумышленники брали кредиты на чужие имена и раньше, но в основном для этого использовались поддельные документы, рассказывали в БКИ «Эквифакс». Количество подобных случаев падает благодаря специальным сервисам, которые используют банки, — например, отслеживающим подозрительное поведение клиента.

Случаи с использованием социальной инженерии, наоборот, участились ещё в 2020 году: злоумышленники убеждают пользователя оформить предварительно одобренный ему кредит, а затем перевести эти деньги на их счёт.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Этот вид мошенничества стал популярным, поскольку во многих банках появилась возможность оформить онлайн-кредит, говорил глава отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

При этом, если мошенники используют социальную инженерию, банки, по данным ЦБ, реже всего возвращают деньги. Они не несут ответственность, поскольку клиент нарушает пользовательское соглашение: он сам снял или перевёл деньги злоумышленникам или раскрыл конфиденциальную информацию.

Банки могут отказывать клиентам в возмещении ущерба при должном исполнении своих обязательств. Так, в случае телефонного мошенничества, когда жертву убеждают прийти в банк и перевести деньги на «безопасный» счет или взять кредит, банк не имеет права отказать и исполнит свои обязательств. Причин возмещать ущерб от данного действия у банка нет. Сергей Голованов главный эксперт «Лаборатории Касперского»

Во втором квартале 2021 года банки вернули только 7,4% от украденных средств клиентам, рассказывало издание Frank RG в инструкции о том, что делать в случае появления мошеннического кредита.

Будут ли банки усложнять выдачу кредитов

В «Райффайзенбанке» говорили, что считают запрет на онлайн-кредитование слишком жёсткой и неудобной мерой для клиентов. Более эффективным решением там называли повышение защищённости приложений и финансовой грамотности.

«Тинькофф» также не хочет усложнять процессы, рассказали в компании. Вместо этого банк старается повышать финансовую грамотность клиентов и сочетают это с антифрод-технологиями, которые отслеживают нехарактерное поведение и блокируют операции для дополнительного подтверждения — например, если клиент получил кредит и хочет сразу перевести всю сумму.

В ВТБ пообещали создать настройку, с помощью которой можно будет в мобильном приложении или интернет-банке запретить выдачу онлайн-кредитов на своё имя. «Промсвязьбанк» уже позволяет ограничивать онлайн-операции, но для этого пока нужно обратиться в отделение.

Три идеи от ЦБ и Госдумы

Центробанк весной 2021 года говорил, что кражи кредитных средств в среднем составляют несколько десятков тысяч рублей, но рост таких случаев пугает регулятора. За десять месяцев 2020 года были зафиксированы тысячи инцидентов с предодобренными кредитами, говорили в «Газпромбанке».

Парламентарии и регулятор рассказывали про три варианта решения проблемы: