В России можно взять кредит удалённо, и этим пользуются мошенники — что делают банки и ЦБ, чтобы это остановить Статьи редакции
Просто запрещать онлайн-выдачу денег не будут.
27 декабря программист Николай Толмачёв рассказал, как его обманули мошенники на 1,8 млн рублей. Они под видом сотрудников «Альфа-банка» и МВД получили у него подтверждения для оформления кредита, а потом убедили снять с кредитного счёта деньги и перевести на карту «банка-партнёра».
В таких случаях мошенники не попадают в личные кабинеты жертв напрямую, а используют социальную инженерию, чтобы люди совершили нужные действия — например, подтвердили операцию. В похожую ситуацию попал и Толмачёв.
Мошенники всё чаще оформляют онлайн-кредиты
Злоумышленники брали кредиты на чужие имена и раньше, но в основном для этого использовались поддельные документы, рассказывали в БКИ «Эквифакс». Количество подобных случаев падает благодаря специальным сервисам, которые используют банки, — например, отслеживающим подозрительное поведение клиента.
Случаи с использованием социальной инженерии, наоборот, участились ещё в 2020 году: злоумышленники убеждают пользователя оформить предварительно одобренный ему кредит, а затем перевести эти деньги на их счёт.
Этот вид мошенничества стал популярным, поскольку во многих банках появилась возможность оформить онлайн-кредит, говорил глава отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.
При этом, если мошенники используют социальную инженерию, банки, по данным ЦБ, реже всего возвращают деньги. Они не несут ответственность, поскольку клиент нарушает пользовательское соглашение: он сам снял или перевёл деньги злоумышленникам или раскрыл конфиденциальную информацию.
Во втором квартале 2021 года банки вернули только 7,4% от украденных средств клиентам, рассказывало издание Frank RG в инструкции о том, что делать в случае появления мошеннического кредита.
Будут ли банки усложнять выдачу кредитов
В «Райффайзенбанке» говорили, что считают запрет на онлайн-кредитование слишком жёсткой и неудобной мерой для клиентов. Более эффективным решением там называли повышение защищённости приложений и финансовой грамотности.
«Тинькофф» также не хочет усложнять процессы, рассказали в компании. Вместо этого банк старается повышать финансовую грамотность клиентов и сочетают это с антифрод-технологиями, которые отслеживают нехарактерное поведение и блокируют операции для дополнительного подтверждения — например, если клиент получил кредит и хочет сразу перевести всю сумму.
В ВТБ пообещали создать настройку, с помощью которой можно будет в мобильном приложении или интернет-банке запретить выдачу онлайн-кредитов на своё имя. «Промсвязьбанк» уже позволяет ограничивать онлайн-операции, но для этого пока нужно обратиться в отделение.
Три идеи от ЦБ и Госдумы
Центробанк весной 2021 года говорил, что кражи кредитных средств в среднем составляют несколько десятков тысяч рублей, но рост таких случаев пугает регулятора. За десять месяцев 2020 года были зафиксированы тысячи инцидентов с предодобренными кредитами, говорили в «Газпромбанке».
Парламентарии и регулятор рассказывали про три варианта решения проблемы:
- Депутаты Госдумы подготовили законопроект о праве на «добровольный запрет»: если его примут, россияне смогут заранее отказываться от оформления кредитов на своё имя. Пока действует запрет, банки и МФО будут обязаны отказывать в оформлении, а если договор всё-таки заключат, кредиторы не смогут требовать выплаты задолженности и продавать долг коллекторам.
- ЦБ хочет обязать все банки закрывать онлайн-доступ к счетам по просьбе клиентов. Такая мера ограничивает мошенников в случаях, когда клиентов провоцируют удалённо совершить операции со счетом, говорил регулятор.
- Также ЦБ предложил банкам передавать данные в кредитные бюро в онлайн-режиме и усилить контроль за пополнением карт через банкоматы и терминалы. Это должно помочь, когда россияне под действием мошенников берут кредиты в нескольких банках: следующий банк, к которому обратится клиент ещё за одним кредитом, сразу увидит только что выданный заём.
Да че там думать то?
Сделайте возможность ограничить выдачу кредита онлайн без подтверждения доверенного родственника и все тут.
Бабушки/Мамы пооформляют на сыновей. В итоге по выдаче кредита обязательный звонок банка доверенному лицу: ваша мама хочет взять кредит, одобряем?
100% проблем это решит.
предлагаешь чтобы люди сами себя в недееспособные записывали?
Более эффективным решением там называли повышение защищённости приложений и финансовой грамотности
Но ни то, ни другое Райф, конечно же, делать не собирается. Умно.
Просто запрещать онлайн-выдачу денег не будут
А, например, отсрочку в выдаче кредита/кредитных средств, хотя бы в 1 час, они не хотят сделать, чтобы у жертвы была возможность на подумать?
ЦБ опять пытается изобрести велосипед? Зачем?
Российский банковский сектор плетётся далеко позади европейского, всё что нужно - брать лучшее из уже придуманного.
Несколько примеров, которые прекрасно работают в Великобритании, и которые должно быть (очень) легко ввести в России:
1. Дать возможность добавлять особую пометку в кредитный файл, что для выдачи кредита нужна дополнительная проверка. Это если утекли данные (паспорт, телефон), и есть риск, что мошенники возьмут на тебя кредит. Или просто хочется, чтобы банки запрашивал больше деталей при выдаче кредитных продуктов (например, могут попросить лично прийти в отделение).
2. Запрет на денежные переводы с кредитных карт. Кредитную карту обычно открыть проще, чем получить кредит наличными, поэтому можно просто отрубить возможность вывода наличных таким образом.
3. Требование ввести имя адресата при денежном переводе. Главный способ борьбы с выводом на "безопасный счёт". Банк просто не даст перевести деньги, если неправильно указать имя получателя. Это не стопроцентная гарантия, но убедить с помощью социальной инженерии перевести деньги на счёт Васи Пупкина будет намного сложнее, чем просто на "безопасный счёт".
сделайте функцию отключения взятия онлайн кредита. активация ее по кодовому слову и тд.
как снять свои же, так комиссию отдай, запрос сделай. А как кредитнуться, так два клика.
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