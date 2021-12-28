Разработчик чат-ботов для подбора сотрудников HR Messenger привлёк $1,2 млн от «Авито Работа» Статьи редакции
Сервис позволяет автоматически тестировать кандидата, назначать дату и время собеседования.
- Полученные средства HR Messenger направит на развитие бизнеса и расширение штата компании, пишет Rusbase. Для стартапа это первые инвестиции, привлечённые от российских компаний.
- Сервис разрабатывает чат-ботов для найма сотрудников. Например, после отклика кандидата на вакансию бот связывается с ним в мессенджере и проводит тестирование, собирает документы, назначает дату и время собеседования. Работодатель связывается с кандидатом только на финальном этапе отбора.
HR Messenger основал в 2018 году Руслан Абдулганиев в Казахстане. С момента запуска компания привлекла $500 тысяч без учета последних инвестиций, следует из данных Crunchbase.
- По собственным данным, в 2021 году платформой пользовались более 3 млн кандидатов на вакансии в 90 компаний. Сервис не раскрывает стоимость услуг, выручку и прибыль.
А на "финальном этапе отбора" работодатель будет вынужден перепроверять что именно этот чувак решал задачи в боте... И еще бы я боту документы свои отправлял...
upd: хотя, и в обычном варианте надо проверять человека. Но в обычном уже на этапе созвона может быть понятны софт скиллы и вообще адекватность-нелюдимость...
Убер так таксистов тестировал 5 день назад 😂
Каким вы видите себя через 5 лет?
Никого не смущает 3 миллиона кандидатов в 90 компаний? Это 33к с хвостиком в каждую компанию. Судя по всему 30к тупо забили, а 3к дошли до конца. Ну или кто-то тут пытается желаемое за действительное выдать.
" «это первая российская сделка с инвестицией в $1,2 млн в чат-боты в сфере HR». Ребята, вероятно не в курсе:
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/12/06/788578-robot-vera-privlekla
Им не будут пользоваться работодатели... Тесты в компаниях, используют чтобы просто посмотреть на кандидата. С признаками алконаркозависимости, нервных, неадекватных, понторезов, требовательных к условиям и т.д., психолог сразу "рубит" и дальше они не идут. Никто не смотрит что вы пишите в тесте, все смотрят как вы это делаете и как себя ведёте. Например, длинный тест с бессмысленными вопросами из детского сада, дают специально, чтобы проверить насколько человек стрессоустойчив. А те кто прошел, те уже беседует с профильным специалистом на профессиональные темы. Компьютер тут тоже не помощник.
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