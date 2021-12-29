OZON не возвращает деньги

Еще в октябре заказывал 10 баллонов кислорода, но так сложились обстоятельства, что этот заказ оказался не нужным. Оформил возврат. Упаковка озона даже не вскрывалась, не говоря уже о самом товаре.

24 октября курьер забрал заказ. И тут началась эпопея с чатом техподдержки. Больше месяца стандартных отписок и вот выясняется, что только 6 декабря…