Финансы
Маша Цепелева

В Госдуму внесли законопроект об ограничении срока потребительского кредита до пяти лет Статьи редакции

Закон нужен для борьбы с «чрезмерной закредитованностью населения», считают его авторы.

  • Депутаты внесли в Госдуму законопроект с правками в закон «О потребительском кредите», сообщает «Ъ». Изменения максимального срока ссуды не коснётся кредитов по госпрограммам.
  • В ЦБ не прокомментировали инициативу изданию. В 2019 году регулятор усложнял выдачу кредитов длиннее пяти лет и изменил методику расчета долговой нагрузки. Со второй половины 2022 года ЦБ запланировал ограничить до 25% за квартал долю длинных кредитов и тех, что выдают высокозакредитованным заемщикам.
  • Длинные кредиты увеличивают риск неплатежей и «могут стать угрозой всей банковской системе», считают в «Совкомбанке».
  • Законопроект — искусственное вмешательство в рыночные механизмы, он приведёт к снижению доступности кредитов без пользы для рынка, прокомментировал изданию источник в одном из системно значимых банков.
  • В мае 2021 года ЦБ предложил запретить выдачу кредитов с плавающими ставками на слишком короткие и длинные сроки.

#новость #кредиты

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Антон Казаков

Когда будут законопроекты направленные на повышение доходов населения?

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10
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Илья Варенцов

Тогда придётся демократию строить

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R-Globus

Зачем? Государство ежедневно частично отказывается от своих обязанностей по своим долговым распискам (билеты банка России) путем разгона инфляции. Представьте, что люди начали копить. Вот условного дерипаску оно ещё потянет, а всё население нет. Тут либо деньги обесценивать, либо население сокращать. Идеальны оба варианта вместе.

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Тимур Петров

Никто не мешает людям копить в других валютах.

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Stan 1

Пока не мешают. Но наступит момент, когда сочтут, что имеющие другую валюту - хорошая дойная корова. И за право держать деньги в другой валюте нужно платить, как за лакшери-услугу :)

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0
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xxx xxx

Пока население возится в дерьме, как навозные жуки, ему не до мира во всём мире и другой подобной ерунды.

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2
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Михаил Игоревич Вагайцев

Прорыв был? Нет? Ну вот и все...

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Андрей Николаев

Зачем? Что бы вы потом политику обсуждали, да прав и свобод требовали? Нет уж, занимайтесь беготней от коллекторов и думами на что жить завтра. © Путен

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Дмитрий Филиппов

"Длинные кредиты увеличивают риск неплатежей и «могут стать угрозой всей банковской системе», считают в «Совкомбанке»." - ЧЁ?

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5
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Ответный чувак

Длинные кредиты увеличивают риск неплатежей и «могут стать угрозой всей банковской системе», считают в «Совкомбанке»

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7
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Gleb Tyutikov

Надо было добавить: "при ситуации с высокой скрытой безработицей в текущей экономической ситуации". Но тогда бы навели тень на плетень.

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1
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Ответный чувак

Ну типа за очень долгий период может уже забыть за что платит и сколько.

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–1
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Aleksei Shtein

Я думаю лучше обязать банки добавить опцию - приходить в отделение, письмо делаешь запрет на кредиты - и после этого онлайн невозможно оформить ничего

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R-Globus

По-хорошему без всяких писем запретить дистанционную выдачу.

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8
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Beerman

те, кто ведутся на разводы хохлоСБ, и ножками приходят кредит оформить, еще и не слушают никого, мол, вы все врети, а вот тот хуй в трубке правду говорит

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t1r

Это вы про ту бабулю, которую даже полицейский не смог переубедить? Да, это жесть

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1
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R-Globus

Это клинические случаи.

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leha2014 leha2014

Бред это.может пополнение будешь тогда делать карты только в офиссе!?

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Елена Прекрасная

И что стрясется из-за этого?

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Елена Прекрасная

Да, это отличный вариант. Только вот реально ли его осуществление?

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xxx xxx

Запрещать проще всего, я бы просто разрешил не возвращать кредиты, выданные онлайн, и пусть дальше оформляют, пока деньги не кончатся, если они так любят это дело)

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Beerman

в каждый банк ходить такую бумажку писать? ну и как написал, так и отменить можно, просто у мойшенников на одну заботу больше будет, сначала заставить снять запрет.

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Андрей Мельник

Нет, онлайн кредиты запрещать не надо, но вот тщательно проверять показатели кредитной нагрузки и выдавать их только после какого-то определенного срока обслуживания в этом банке и только через приложение / онлайн-банк - это нужно сделать. А в остальные банки - можно подать заявку онлайн и даже получить предварительное одобрение, но выдавать только после подписания бумаг лично в офисе банка.

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leha2014 leha2014

Бред написал .в век технологий вернутся в 20 век

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Елена Прекрасная

Технологии не всегда есть хорошо. Их нужно использовать разумно. Мы вроде как Homo Sapiens, а не Homo Consumers?

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Денис Мамаев

На очереди законы:

1. "Об ограничении срока сидения в туалете", а то так можно всю жизнь просрать и угрожает чрезмерной нагрузкой на канализационную систему.

2. "Об ограничении срока занятий сексом", а то так можно всю жизнь проebать и угрожает чрезмерной завистью депутатов.

3. "Об ограничении срока принятия пищи", а то рожа треснет и жопа в туалет не влезет.

...
..
.

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Елена Прекрасная

Вы не правы, это абсолютно нормальный закон для рассмотрения. С себя начинайте и будет вам счастье.

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1
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Абырвалг Абырвалг

А где же пометка "вы находитесь здесь" ?!

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Елена Прекрасная

Какая пометка?

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Елена Прекрасная

И зачем всем себя чем-то метить? 😁

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Елена Прекрасная

Нужно сделать всё, чтобы население по возможности жило без кредитов. Иначе чем больше кредитов, тем больше пузырь. Те же кэшбэки, на которые всех подсадили. Да, это выгодно, да людям ведь надо выживать в сегодняшних условиях. А потом ведь опять по новой всё. Нужна золотая середина.

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Абырвалг Абырвалг

ха-ха "золотая середина"
это типа они что-то пытаются, но у них не получается ?

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Елена Прекрасная

Нет, это на случай что если что-то пойдёт не так, можно всегда шагнуть влево и в право.

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Ответный чувак

Надо ещё напомнить про госдолг США:

PS. Ну и с регистрацией ;)

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Елена Прекрасная

Вероятно, вы знаете только об этой цифре, но ничего не знаете о природе цифр.

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Елена Прекрасная

Невероятный Блондин.

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Ответный чувак

Ого, а ты времени зря не теряешь ))

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Nikita Aprelskiy

Какие-то полумеры, надо запретить вообще все кредиты. Это в принципе рисковая вещь. Ну купит человек вместо айфона сяоми, переживет. Их ведь только для этого берут, да?

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Елена Прекрасная

Кто знает.

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Елена Прекрасная

Я своим мнением не могу поделиться 😁 Люди сами знают, как им лучше.

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Елена Прекрасная

Но вообще, грустно наблюдать на гипер инфляцию в Турции например. Столько вбухали денег в страну, что люди не способны справиться с обязательствами по кредитам. Вот и считайте, нужны ли нам кредиты.

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leha2014 leha2014

Может ограничить % по кредитам ?

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Alexander Georgievskiy

Ну вообще-то да. Потребкредиты перекладывают обязанность работодателей выплачивать достойные зарплаты на банки.

Как работодатели будет наскребать на эти зарплаты - это бизнес должен решать, с привлечением государства в качестве ответчика.

Однако в россии бизнес ленивый и инфантильный - не может людскими массами управлять для достижения своих целей. Вот и приходится государству разгонять потребление выдавая потребкредиты. Вы только вдумайтесь - государство занимается ручным управлением потреблением, по сути осуществляет привлечение клиентов для бизнеса, выполняет работу, аналогичную Яндекс.Директу и прочим рекламным сетям.

Привлечением клиентов бизнесу и обеспечением покупательской способности клиентов не должно заниматься государство, пусть бизнес сам разбирается.

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MedievalRain

Ну это же просто полная херня.
Чем больше срок кредита, тем тщательнее банк проверяет заёмщика.
То есть такие кредиты получают более платежеспособные люди.

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Alex Shapovalov

Що ты несёшь... банку зачастую вообще пофигу. Есть продукт его раздают. Есть типа план раздачи продукта. Нет плана отказа долбаебам от выдачи . Ну проверят там бюро доходы и тд . И что ..

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Семен Переделкин

Бешеный принтер разгоняется перед новым годом.

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Иван Дэвидсон

Тестовые страницы печатает

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leha2014 leha2014

Может % ограничить ?

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Станислав Назаров

Тогда банки перестанут выдавать кредиты, и экономика схлопнется.

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Финансы
Маша Цепелева
В Госдуму внесли законопроект об ограничении срока потребительского кредита до пяти лет Статьи редакции

Закон нужен для борьбы с «чрезмерной закредитованностью населения», считают его авторы.

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