В Госдуму внесли законопроект об ограничении срока потребительского кредита до пяти лет Статьи редакции
Закон нужен для борьбы с «чрезмерной закредитованностью населения», считают его авторы.
- Депутаты внесли в Госдуму законопроект с правками в закон «О потребительском кредите», сообщает «Ъ». Изменения максимального срока ссуды не коснётся кредитов по госпрограммам.
- В ЦБ не прокомментировали инициативу изданию. В 2019 году регулятор усложнял выдачу кредитов длиннее пяти лет и изменил методику расчета долговой нагрузки. Со второй половины 2022 года ЦБ запланировал ограничить до 25% за квартал долю длинных кредитов и тех, что выдают высокозакредитованным заемщикам.
- Длинные кредиты увеличивают риск неплатежей и «могут стать угрозой всей банковской системе», считают в «Совкомбанке».
- Законопроект — искусственное вмешательство в рыночные механизмы, он приведёт к снижению доступности кредитов без пользы для рынка, прокомментировал изданию источник в одном из системно значимых банков.
- В мае 2021 года ЦБ предложил запретить выдачу кредитов с плавающими ставками на слишком короткие и длинные сроки.
Когда будут законопроекты направленные на повышение доходов населения?
Тогда придётся демократию строить
Зачем? Государство ежедневно частично отказывается от своих обязанностей по своим долговым распискам (билеты банка России) путем разгона инфляции. Представьте, что люди начали копить. Вот условного дерипаску оно ещё потянет, а всё население нет. Тут либо деньги обесценивать, либо население сокращать. Идеальны оба варианта вместе.
Никто не мешает людям копить в других валютах.
Пока не мешают. Но наступит момент, когда сочтут, что имеющие другую валюту - хорошая дойная корова. И за право держать деньги в другой валюте нужно платить, как за лакшери-услугу :)
Пока население возится в дерьме, как навозные жуки, ему не до мира во всём мире и другой подобной ерунды.
Прорыв был? Нет? Ну вот и все...
Зачем? Что бы вы потом политику обсуждали, да прав и свобод требовали? Нет уж, занимайтесь беготней от коллекторов и думами на что жить завтра. © Путен
"Длинные кредиты увеличивают риск неплатежей и «могут стать угрозой всей банковской системе», считают в «Совкомбанке»." - ЧЁ?
Надо было добавить: "при ситуации с высокой скрытой безработицей в текущей экономической ситуации". Но тогда бы навели тень на плетень.
Я думаю лучше обязать банки добавить опцию - приходить в отделение, письмо делаешь запрет на кредиты - и после этого онлайн невозможно оформить ничего
По-хорошему без всяких писем запретить дистанционную выдачу.
те, кто ведутся на разводы хохлоСБ, и ножками приходят кредит оформить, еще и не слушают никого, мол, вы все врети, а вот тот хуй в трубке правду говорит
Это вы про ту бабулю, которую даже полицейский не смог переубедить? Да, это жесть
Это клинические случаи.
Бред это.может пополнение будешь тогда делать карты только в офиссе!?
И что стрясется из-за этого?
Да, это отличный вариант. Только вот реально ли его осуществление?
Запрещать проще всего, я бы просто разрешил не возвращать кредиты, выданные онлайн, и пусть дальше оформляют, пока деньги не кончатся, если они так любят это дело)
в каждый банк ходить такую бумажку писать? ну и как написал, так и отменить можно, просто у мойшенников на одну заботу больше будет, сначала заставить снять запрет.
Нет, онлайн кредиты запрещать не надо, но вот тщательно проверять показатели кредитной нагрузки и выдавать их только после какого-то определенного срока обслуживания в этом банке и только через приложение / онлайн-банк - это нужно сделать. А в остальные банки - можно подать заявку онлайн и даже получить предварительное одобрение, но выдавать только после подписания бумаг лично в офисе банка.
Бред написал .в век технологий вернутся в 20 век
Технологии не всегда есть хорошо. Их нужно использовать разумно. Мы вроде как Homo Sapiens, а не Homo Consumers?
На очереди законы:
1. "Об ограничении срока сидения в туалете", а то так можно всю жизнь просрать и угрожает чрезмерной нагрузкой на канализационную систему.
2. "Об ограничении срока занятий сексом", а то так можно всю жизнь проebать и угрожает чрезмерной завистью депутатов.
3. "Об ограничении срока принятия пищи", а то рожа треснет и жопа в туалет не влезет.
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Вы не правы, это абсолютно нормальный закон для рассмотрения. С себя начинайте и будет вам счастье.
А где же пометка "вы находитесь здесь" ?!
Какая пометка?
И зачем всем себя чем-то метить? 😁
Нужно сделать всё, чтобы население по возможности жило без кредитов. Иначе чем больше кредитов, тем больше пузырь. Те же кэшбэки, на которые всех подсадили. Да, это выгодно, да людям ведь надо выживать в сегодняшних условиях. А потом ведь опять по новой всё. Нужна золотая середина.
ха-ха "золотая середина"
это типа они что-то пытаются, но у них не получается ?
Нет, это на случай что если что-то пойдёт не так, можно всегда шагнуть влево и в право.
Вероятно, вы знаете только об этой цифре, но ничего не знаете о природе цифр.
Невероятный Блондин.
Какие-то полумеры, надо запретить вообще все кредиты. Это в принципе рисковая вещь. Ну купит человек вместо айфона сяоми, переживет. Их ведь только для этого берут, да?
Кто знает.
Я своим мнением не могу поделиться 😁 Люди сами знают, как им лучше.
Но вообще, грустно наблюдать на гипер инфляцию в Турции например. Столько вбухали денег в страну, что люди не способны справиться с обязательствами по кредитам. Вот и считайте, нужны ли нам кредиты.
Может ограничить % по кредитам ?
Ну вообще-то да. Потребкредиты перекладывают обязанность работодателей выплачивать достойные зарплаты на банки.
Как работодатели будет наскребать на эти зарплаты - это бизнес должен решать, с привлечением государства в качестве ответчика.
Однако в россии бизнес ленивый и инфантильный - не может людскими массами управлять для достижения своих целей. Вот и приходится государству разгонять потребление выдавая потребкредиты. Вы только вдумайтесь - государство занимается ручным управлением потреблением, по сути осуществляет привлечение клиентов для бизнеса, выполняет работу, аналогичную Яндекс.Директу и прочим рекламным сетям.
Привлечением клиентов бизнесу и обеспечением покупательской способности клиентов не должно заниматься государство, пусть бизнес сам разбирается.
Ну это же просто полная херня.
Чем больше срок кредита, тем тщательнее банк проверяет заёмщика.
То есть такие кредиты получают более платежеспособные люди.
Що ты несёшь... банку зачастую вообще пофигу. Есть продукт его раздают. Есть типа план раздачи продукта. Нет плана отказа долбаебам от выдачи . Ну проверят там бюро доходы и тд . И что ..
Бешеный принтер разгоняется перед новым годом.
Тестовые страницы печатает
Может % ограничить ?
Тогда банки перестанут выдавать кредиты, и экономика схлопнется.
Закон нужен для борьбы с «чрезмерной закредитованностью населения», считают его авторы.
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