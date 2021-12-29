Скам, или как потерять 500 тысяч рублей на криптовалюте

О таком не принято говорить, да и в целом очень сложно признаться даже себе, что ты облажался. Намного чаще мы слышим истории успеха, видим идеальные аккаунты в соцсетях, но мало кто рассказывает о своих факапах.