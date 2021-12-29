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Минцифры перенесёт биометрические данные россиян от банков в​ Единую систему — банки не смогут оставить себе копии Статьи редакции

В новой системе может продублироваться информации одного человека при слиянии баз данных, считают эксперты.

  • В 2022 году власти разработают механизм передачи биометрических данных граждан от банков в Единую биометрическую систему (ЕБС), которая будет администрироваться Минцифры. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
  • Создание новой ЕБС не планируется, предполагаются технические и нормативные доработки в существующей. С помощью переноса баз данных компании будут иметь доступ к «лёгкой» биометрии для подтверждения личности человека, пояснил депутат.
  • Биометрию клиентов с их согласия собирают «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-банк» и другие через свои системы. Нормы для передачи в ЕБС планируют разработать до осени 2022 года.
  • Чтобы объяснить, как будут храниться данные, Хинштейн привёл пример базы данных для пропуска сотрудников по биометрии. «Вместо полноценных 3D-портретов будут храниться так называемые векторы — наборы точек, взятых с лица, которые позволят идентифицировать проходящего человека. Но эти точки в портрет система собрать не сможет».
  • Новой закон о сборе биометрии установит правила для компаний и будет контролировать их выполнение, пояснили изданию в Роскомнадзоре. Клиенты относятся к сбору биометрии сдержанно, но новые способы её применения могут ускорить динамику, пояснили изданию представители «Райффайзенбанка» и «Росбанка».

#новость #биометрия #банки

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Семен Переделкин

"банки не смогут оставить себе копии"

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23
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Ответный чувак

Но только разрешение на сбор и хранение я давал банку (ну, вернее, я лично не давал, но вообще), а заберет данные уде постфактум и без спроса МинЦифры. 🤷‍♂️

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8
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jianku13

Осторожнее. Кто знает, законна ли теперь публикация биометрии клиентов «Банка приколов»

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1
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Максим Неплох

Так, я ещё не проснулся, поэтому требую пояснительную бригаду.
Условно, договор на обработку биометрии был с конкретным банком, а тут влезает третья сторона и такая - нука, дай сюда. Это, насколько я понял, считается нормальным?

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17
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Семен Переделкин

Они просто хранить будут. Смотреть не будут, вот те крест!

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9
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Михаэль Архангел

Интереснее всего, как теперь всё это дело отозвать?

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2
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jianku13

Отозванные копируются в отдельную папку

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6
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jianku13

Третья сторона третьей стороне рознь

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2
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Сергей Иванов

Они на уровне нормативки это установят, поэтому с т.з. российского закона - это норма.

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0
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Максим Неплох

Да, но мой договор был заключён до введения этой нормативки, как с этим быть?
Я всё понимаю, мой вопрос, скорее, риторический.

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5
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Михаил

А когда данные коллекторам передают, это не третья сторона? В договоре всегда пишут что имеют права передавать данные третьим лицам

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0
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Третьяков Дмитрий

А вы надеялись на то, что все крупнейшие банки страны разом кинулись собирать биометрию для оказания каких-то банковских услуг? Очевидно же, что все это делалось для последующей тихой передачи госорганам.
Но вы над другим задумайтесь, насколько масштабные и далеко идущие у них планы на весь этот "цифровой концлагерь", если вся эта афера с биометрией была задумана государством много лет назад, когда еще даже внятного применения для нее не было.

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0
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Андрей Николаев

Главное, чтобы не перенесли их в открытый гит каталог, как это сделали с исходниками госуслуг))))) Чем больше защиты добавляют, тем смешнее потом все данные сливают)

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8
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Антон Морозов

Они же не просто так все в одном месте собирают, так сливать удобнее.

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7
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Борис Моркин

Боже государство опять всех обмануло. Просто ха-ха классик(с)

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4
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Ответный чувак

Хахахахахахвхахахахахахахахахахахахахахпха пха ха

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3
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تقي

Так а чем оправдывается сие действо?
Введение камер наблюдения, в своё время, оправдывалось внутренней безопасностью на фоне роста «террористических актов».
А тут, типа куаркоды/вакцинацию удалось навязать, давайте уж без палева вообще всю информацию будем собирать? Оруэлл и не мечтал о таком.

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3
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xxx xxx

Настают времена, когда плюнуть или кинуть какашку себе во вред - поймают, внесут в базу и потом оформят кредитов - типа клиент был за и даже биоматериалы сдал.

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2
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jianku13

Всё это без опаски можно делать в Метавселенной 🍞🧂

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1
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Михаэль Архангел

Потом нельзя будет, будет как в "Первому игроку приготовиться"

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0
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Андрей Потапов

«Но эти точки в портрет система собрать не сможет»... ну да, ну да

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2
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Pavel Voronkov

Ну раз ЕБС, то З🤬БС

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2
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Max Krou

Ищите на следующий день в даркнете

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2
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Максим Иванов

Ну слава богу, все доходы пойдут в фонд работников внутренних органов.

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0
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Никита Хисматов

"так называемые векторы" (c)

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Виктория К.

У Сбера можно отозвать согласие на биометрию
https://www.sravni.ru/banki/info/chto-takoe-biometriya-v-sberbanke/

Биометрия в Сбербанке — что это такое, можно ли…
Биометрия в Сбербанке — что это такое, можно ли отказаться, отзывы
www.sravni.ru
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Алексей Дымов

Разумное решение. Данные хранятся в ЕБС. Все изменения, если они есть, тоже фиксируются там.
Банки не могут сделать идентификацию по биометрии без запроса в ЕБС. И не могут сделать это без запроса на оказание конкретной услуги, как сейчас это с БКИ происходит. Все это логируется, и данные поднимаются в случае необходимости.
Все равно вся биометрия передавалась в ЕБС и раньше, теперь просто это - единственное место хранения данных. Банки могут и дальше хранить у себя, но идентифицировать по своей биометрии не смогут.
Таким образом все банки будут играть по одним правилам

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