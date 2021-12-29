Состояние Павла Дурова выросло за год в пять раз, больше всех среди российских миллиардеров — Forbes Статьи редакции
На втором месте в рейтинге — Татьяна Бакальчук.
- За 2021 год российские миллиардеры разбогатели на $101,39 млрд, до $576,72 млрд. При этом 10 самых успешных из них прибавили $74,51 млрд, посчитал Forbes.
- На первом месте в рейтинге Павел Дуров, его состояние увеличилось на $13,81 млрд за год — с $3,43 млрд до $17,24 млрд. Издание связывает рост с оценкой Telegram. В марте 2021 года мессенджер впервые разместил собственные облигации и привлёк $1 млрд.
- На втором месте — соосновательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Её состояние выросло на $11,92 млрд за год — с $1,1 млрд до $13,02 млрд. Переоценка ритейлера произошла после IPO главного конкурента — Ozon, компания привлекла $1,2 млрд. По данным на 29 декабря, рыночная капитализация Ozon составляет $6,53 млрд. Оборот Wildberries за девять месяцев 2021 года вырос на 89% год к году, до 538,9 млрд рублей.
- На шестом месте в рейтинге — основатели игровой студии Playrix братья Бухманы. В 2021 году студия заняла второе место в мировом рейтинге издателей мобильных игр по расходам пользователей. Состояние Бухманов выросло больше, чем в два раза — на $4,76 млрд, до $7,86 млрд у каждого.
- На девятом месте — Олег Тиньков. Его состояние увеличилось на $3,42 млрд, до $6,83 млрд — из-за роста стоимости акций больше, чем в два раза за год.
- Остальные места в рейтинге заняли топ-менеджеры и акционеры производственных и добывающих компаний — «Новатэка», «Еврохима», «Лукойла» и «Северстали».
Не дурно
Паша, верни стену!
Когда решил свое НКО поставить на коммерческие рельсы (и отказаться от принципов)
У всех принципов есть цена.
Всем процветания, ещё больше успехов и крепкого здоровья!!!!!
выросло за год в пять раз, больше всех среди российских миллиардеров
его состояние увеличилось на $13,81 млрд за год — с $3,43 млрд до $17,24 млрд
Её состояние выросло на $11,92 млрд за год — с $1,1 млрд до $13,02 млрд
А когда прирост в 12 раз стал меньше прироста в 5 раз?
Паша, ты молодец!
Какой же он молодец, если стену не вернул?
Спасибо, приятно. Интересно, в каких рамках ещё можно одним богатеть, а другим все больше платить за жизнь (беднеть)
Поздравляю, конечно, но не от всего сердца))
одним - больше,
миллиардам - меньше )
Всегда удивительно читать оценку состояния, если основной актив ни разу даже венчур не привлекал для оценки стоимости
Состояние выросло, а Телеграм как был простым мессенджером, так и остался
За 2021 год российские миллиардеры разбогатели на $101,39 млрд
А либерасня орёт про кризис и обнищание!
По версии издания Inc.
На втором месте в рейтинге — Татьяна Бакальчук.
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