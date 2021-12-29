Финансы
Маша Цепелева

Состояние Павла Дурова выросло за год в пять раз, больше всех среди российских миллиардеров — Forbes Статьи редакции

На втором месте в рейтинге — Татьяна Бакальчук.

  • За 2021 год российские миллиардеры разбогатели на $101,39 млрд, до $576,72 млрд. При этом 10 самых успешных из них прибавили $74,51 млрд, посчитал Forbes.
  • На первом месте в рейтинге Павел Дуров, его состояние увеличилось на $13,81 млрд за год — с $3,43 млрд до $17,24 млрд. Издание связывает рост с оценкой Telegram. В марте 2021 года мессенджер впервые разместил собственные облигации и привлёк $1 млрд.
  • На втором месте — соосновательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Её состояние выросло на $11,92 млрд за год — с $1,1 млрд до $13,02 млрд. Переоценка ритейлера произошла после IPO главного конкурента — Ozon, компания привлекла $1,2 млрд. По данным на 29 декабря, рыночная капитализация Ozon составляет $6,53 млрд. Оборот Wildberries за девять месяцев 2021 года вырос на 89% год к году, до 538,9 млрд рублей.
  • На шестом месте в рейтинге — основатели игровой студии Playrix братья Бухманы. В 2021 году студия заняла второе место в мировом рейтинге издателей мобильных игр по расходам пользователей. Состояние Бухманов выросло больше, чем в два раза — на $4,76 млрд, до $7,86 млрд у каждого.
  • На девятом месте — Олег Тиньков. Его состояние увеличилось на $3,42 млрд, до $6,83 млрд — из-за роста стоимости акций больше, чем в два раза за год.
  • Остальные места в рейтинге заняли топ-менеджеры и акционеры производственных и добывающих компаний — «Новатэка», «Еврохима», «Лукойла» и «Северстали».

#новость #богатство

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Vasiliy coconut

Не дурно

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Genio Genio

Паша, верни стену!

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kirill zagoskin

Когда решил свое НКО поставить на коммерческие рельсы (и отказаться от принципов)

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2
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ЯжПрограммист

У всех принципов есть цена.

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Илья Попов

Всем процветания, ещё больше успехов и крепкого здоровья!!!!!

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1
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Евгений Кузовкин

выросло за год в пять раз, больше всех среди российских миллиардеров
 его состояние увеличилось на $13,81 млрд за год — с $3,43 млрд до $17,24 млрд
 Её состояние выросло на $11,92 млрд за год — с $1,1 млрд до $13,02 млрд
А когда прирост в 12 раз стал меньше прироста в 5 раз?

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Анатолий Калугин

Паша, ты молодец!

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Семен Переделкин

Какой же он молодец, если стену не вернул?

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Sergey Ontime

Спасибо, приятно. Интересно, в каких рамках ещё можно одним богатеть, а другим все больше платить за жизнь (беднеть)

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Z. A.

Поздравляю, конечно, но не от всего сердца))

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Artemida Svet

одним - больше,
миллиардам - меньше )

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Антон Штадлер

Всегда удивительно читать оценку состояния, если основной актив ни разу даже венчур не привлекал для оценки стоимости

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Чит Чат

Состояние выросло, а Телеграм как был простым мессенджером, так и остался

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new_comment

За 2021 год российские миллиардеры разбогатели на $101,39 млрд
 А либерасня орёт про кризис и обнищание!

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–2
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По версии издания Inc.

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Финансы
Маша Цепелева
Состояние Павла Дурова выросло за год в пять раз, больше всех среди российских миллиардеров — Forbes Статьи редакции

На втором месте в рейтинге — Татьяна Бакальчук.

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