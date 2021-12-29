Илон Маск продал акции Tesla ещё на $1,02 млрд Статьи редакции
В декабре он заявил, что продал уже «достаточно» для уплаты налогов.
- Гендиректор Tesla продал ещё 934 тысячи акций на сумму $1,02 млрд, согласно финансовому отчету.
- Маск так же реализовал опционы ещё на 1,6 млн акций Tesla по $6,24 за штуку, закончив реализацию пакета в 22,8 млн акций, который истекает в августе 2022 года.
- Всего с начала ноября он продал почти 15,7 млн акций за $16,4 млрд, посчитало Reuters.
- 6 ноября Маск запустил опрос в Twitter — стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla, чтобы заплатить налоги. Почти 58% проголосовали за.
- 20 декабря Маск написал в Twitter, что в 2021 году заплатит больше $11 млрд налогов, а 22 декабря заявил, что продал «достаточно» акций для уплаты налогов.
Маск так же реализовал опционы ещё на 1,6 млн акций Tesla по $6,24 за штуку, закончив реализацию пакета в 22,8 млн акций, который истекает в августе 2022 года.
Вот эта незаметная фраза здесь, на самом деле, главная.
Да, интересно с учётом опционов как изменилась его доля в компании ко времени до продажи на 11 млрд
Судя по всему, никак - опцион исполнил по очень сладкой цене, на столько же примерно и продал. В накладе не остался.
С 10% до 9% 😂😂
Купил/продал, от его млрд. мне ни тепло ни холодно.
Тем не менее ты открыл комментарии, написал комментарий. И сейчас ещё ответишь на мой, тем самым показав всем как тебе все равно.
Хотя после этих слов ты можешь и промолчать, просто поставив диз
А вот был бы у тебя млрд - растопил бы им печь да согрелся
Когда же уже перестанут превозносить этого жулика
Когда уже перестанут писать бред на vc
Никогда
а кого надо?
Зачем кэшируется то? В банк положит и будет жить на проценты?
он продал почти 15,7 млн акций за $16,4 млрд
Мечтает догнать Павла Дурова:
На первом месте в рейтинге Павел Дуров, его состояние увеличилось на $13,81 млрд за год — с $3,43 млрд до $17,24 млрд.
https://vc.ru/finance/341397-sostoyanie-pavla-durova-vyroslo-za-god-v-pyat-raz-bolshe-vseh-sredi-rossiyskih-milliarderov-forbes
а что Илоном происходит ?
эпоха уходит (
Он расширяет круг тех, кто может претендовать на упрощённое получение паспорта и вводит институт прекращения гражданства.
Привет! Меня зовут Вера Белова, старший спец по адаптации и развитию в СберЗдоровье.
Вот какие навыки освоил голосовой помощник Олег за полгода в колл-центре
Уникальный аромат Soleil di Capri появился в продаже 26 декабря в e-com «Золотого Яблока» и в магазинах Москвы. Это эксклюзивное прочтение аромата в особенном дизайне и в миниатюрном формате 20 мл, который ранее не был представлен в России. Теперь каждый может стать обладателем роскошного нишевого парфюма от бренда Montale!
Краткое содержание двухчасовой сессии в прямом эфире, в ходе которой Олег Янкелев и Владимир Крейндель из FinEx попытались ответить на самые острые вопросы зрителей: стоит ли ждать снижения комиссий на ETF, как фонды Финэкс будут конкурировать с приходящими на наш рынок дешевыми ETF Vanguard/iShares, и появление каких новых фондов стоит ждать.
Закон нужен для борьбы с «чрезмерной закредитованностью населения», считают его авторы.
По версии издания Inc.
Рассказываем на примере самой успешной кампании за всю историю группы «Самолет».
О таком не принято говорить, да и в целом очень сложно признаться даже себе, что ты облажался. Намного чаще мы слышим истории успеха, видим идеальные аккаунты в соцсетях, но мало кто рассказывает о своих факапах.
После старта бот попросит отправить ему фото вашего QR-кода, а затем сгенерит файл COVID-паспорта. Откройте его на своем айфоне или маке, и куар добавится в Apple Wallet. Заходить на госуслуги или искать скриншот в галерее вам больше не придется.