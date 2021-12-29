Финансы
Валерия Козлова

Илон Маск продал акции Tesla ещё на $1,02 млрд Статьи редакции

В декабре он заявил, что продал уже «достаточно» для уплаты налогов.

  • Гендиректор Tesla продал ещё 934 тысячи акций на сумму $1,02 млрд, согласно финансовому отчету.
  • Маск так же реализовал опционы ещё на 1,6 млн акций Tesla по $6,24 за штуку, закончив реализацию пакета в 22,8 млн акций, который истекает в августе 2022 года.
  • Всего с начала ноября он продал почти 15,7 млн акций за $16,4 млрд, посчитало Reuters.
  • 6 ноября Маск запустил опрос в Twitter — стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla, чтобы заплатить налоги. Почти 58% проголосовали за.
  • 20 декабря Маск написал в Twitter, что в 2021 году заплатит больше $11 млрд налогов, а 22 декабря заявил, что продал «достаточно» акций для уплаты налогов.

#новость #илонмаск

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Dmitry Martemyanov

Маск так же реализовал опционы ещё на 1,6 млн акций Tesla по $6,24 за штуку, закончив реализацию пакета в 22,8 млн акций, который истекает в августе 2022 года.
Вот эта незаметная фраза здесь, на самом деле, главная.

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2
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Bot Fabric

Да, интересно с учётом опционов как изменилась его доля в компании ко времени до продажи на 11 млрд

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Dmitry Martemyanov

Судя по всему, никак - опцион исполнил по очень сладкой цене, на столько же примерно и продал. В накладе не остался.

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0
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Волоцкой Дмитрий

С 10% до 9% 😂😂

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Аркадий Азаров

Купил/продал, от его млрд. мне ни тепло ни холодно.

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1
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Роман Емельянов

Тем не менее ты открыл комментарии, написал комментарий. И сейчас ещё ответишь на мой, тем самым показав всем как тебе все равно.
Хотя после этих слов ты можешь и промолчать, просто поставив диз

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3
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Alexander Chernyak

А вот был бы у тебя млрд - растопил бы им печь да согрелся

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0
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Александр Саввин

Когда же уже перестанут превозносить этого жулика

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–5
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Пётр Корниенко

Когда уже перестанут писать бред на vc

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2
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Александр Саввин

Никогда

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0
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Чит Чат

а кого надо?

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0
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Чит Чат

Зачем кэшируется то? В банк положит и будет жить на проценты?

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1
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Ответный чувак

Похоже на то, что в этот (так же как и прошлый) раз всем похуй ¯\_(ツ)_/¯

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1
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Dear Moscow,

он продал почти 15,7 млн акций за $16,4 млрд
Мечтает догнать Павла Дурова:

На первом месте в рейтинге Павел Дуров, его состояние увеличилось на $13,81 млрд за год — с $3,43 млрд до $17,24 млрд.
https://vc.ru/finance/341397-sostoyanie-pavla-durova-vyroslo-za-god-v-pyat-raz-bolshe-vseh-sredi-rossiyskih-milliarderov-forbes

Состояние Павла Дурова выросло за год в пять…
На втором месте в рейтинге — Татьяна Бакальчук.
vc.ru
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Леонид Баранов

а что Илоном происходит ?

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Белова Галина

эпоха уходит (

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