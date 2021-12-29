Первая коллаборация в истории парфюмерного бренда Montale с Клавой Кокой и «Золотым Яблоком» в цифрах

Уникальный аромат Soleil di Capri появился в продаже 26 декабря в e-com «Золотого Яблока» и в магазинах Москвы. Это эксклюзивное прочтение аромата в особенном дизайне и в миниатюрном формате 20 мл, который ранее не был представлен в России. Теперь каждый может стать обладателем роскошного нишевого парфюма от бренда Montale!