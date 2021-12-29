«Сбер» раздаст часть акций компании тысяче лучших сотрудников Статьи редакции
Программа мотивации будет действовать минимум три года.
- «Сбербанк» будет выбирать лучших работников из тех, кто «оказывает ключевое влияние на общий результат». В компании не уточняют должности, но указывают, что это будут «1000 ключевых сотрудников — от экспертов до вице-президентов».
- Выбирать самых эффективных будут раз в год. Они ежегодно в течение трёх лет будут получать часть вознаграждения в виде акций.
- Компания не будет выкупать акции с рынка, а раздаст часть тех, что имеет. Пакет акций, который будет использован для программы, не уточняется.
- Подобные программы мотивации есть и у других российских компаний. Например, в июне 2019 года «Яндекс» планировала направить на мотивацию сотрудников до 20% капитала. В октябре 2021 года HeadHunter расширила свою программу для 50% сотрудников среднего персонала.
- По данным Московской биржи, акции «Сбера» стоят 292 рубля за штуку, за год стоимость выросла на 6,33%.
Сказка "Тысяча и один топ-менеджер"
Тоже посмеялся. У меня тоже производство, где буквально всё лежит на работягах (геология), которым топ-менеджеры без какого-либо понимания работы буквально рассказывают как им работать чтобы повысить показатели и наказывают если они не выполняются. Грубо говоря, работайте больше, дома не появляйся вообще, чтобы мы были довольны. В итоге результат или рисуется на бумаге (да, всё может обернуться страшными авариями с сотнями погибших, и об этом будет трещать весь мир), или работа за пределами возможностей обычного человека, буквально на износ, что повышает шансы того, что люди буквально будут скоро умирать от того, что где-то кого-то намотает, задавит и т.д. Люди увольняются, объёмы выработки падают, сроки срываются, подрядчики охуевают и работают в 10 раз медленней, а иногда и в сотню, так как договора составлены неправильно и за простой должны им, а не они, а на другое никто не соглашается, НО KPI В СРЕДНЕМ ПО СОТРУДНИКАМ ВЫРОС. Пожали друг другу руки, выдали друг другу премии. Работягам говорят, а вам на премии не хватило, финансовые показатели упали, работать надо больше.
Роснефть, если что.
Главный вопрос, сколько ещё будут существовать классические банки, если все уходит в онлайн. Думаю, скоро начнется серьезное сокращёние филиалов всех банков и превращение их в онлайн-банки
Договоры обслуживания и кредита удостоверил и нотариуса и ты клиент, а физически будет одно отделение банка на страну и то в виде серверной.
К этому все идёт.
Когда тинек тебе счета заблокирует, обращайся в серверную
С таким же успехом обращайся в любой филиал любого банка. Как будто, кто-то обращаясь лично в филиалы правду нашел....
Дёргайте из розетки!
А какие тренды на Западе? Вроде филиалы не закрываются, с чего вы взяли такой тренд?
И еще вопрос, если вы вкладываете крупную сумму, разве вам не нужна консультация и специальные условия, которые можно получить при личной встрече? Исходя из того, как распределены деньги у населения планеты, на ваш вопрос ответа нет.
В области банков, обслуживания в банках мы, кажется, далеко вперёд ушли от запада. По крайней мере, я понял это по рассказам тех кто переезжал в другие страны и как они оформляют всякие карты и банковские услуги.
Насколько знаю, коммерческие банки уже начали активно резать филиалы. У многих есть планы, оставить филиалы, только в городах-миллионниках. Они режут филиалы давно, при том с прибылью у этих банков полный порядок. Так же и в других странах. Ясно, что в этой сфере все идёт по тихому. В одном филиалы объединили, в другом "вакантные" ставки порезали, в третьем вообще филиал в городе закрыли. И это происходит каждый день. Только тихо.
Договоры обслуживания и кредита удостоверил и нотариуса и ты клиент, а физически будет одно отделение банка на страну и то в виде серверной.
Ахаха... сколько левых клиентов появится. Нотариус ни за что не отвечает.
Как будто сотрудники банков за что-то отвечают. Вероятность поделки договора нотариусом так же вероятна, как и подделка договора сотрудниками банка.
Проблема в другом: нотариус удостоверяет, что подпись - этого человека, а то, что он подписал, если нет критичных моментов договора, его не интересует. Он удостоверяет лишь подпись. Фактически человек может прийти с любым договором. ))
Все правильно. Банк присылает нотариусу договор, он подтверждает, что договор заключил именно тот человек, который указан в договоре. То же самое, что и в филиале. Дальше они взаимодействуют онлайн
Вы не поверите сколько людей у нас не доверяет банкам у которых нет реальных отделений.
Так и стоимость обслуживания у таких банков будет намного ниже. А любой клиент за копейку задавится.
Помимо любителей онлайна еще долгое время будет приличное кол-во немолодых и/или не продвинутых клиентов, для которых офлайн критичен. И если для Тинька это не ЦА, то кол-во тех же пенсионеров у Сбера выше крыши.
Но сокращение филиалов все же идёт,во всех коммерческих банках. А сможет ли сбербанк содержать свою филиальную сеть, если затраты коммерсантов, а соответственно и тарифы будут в разы ниже сбербанковских? Здания и штат, по десятку филиалов на город, надо ж содержать, а хватит ли денег офлайн-клиентов на это
«Сбер» раздаст часть акций компании тысяче лучших сотрудников
Греф в из число входит?
Так как г.Греф считает, что он стоит и тысячи сотрудников, то акции получит только г.Греф.
Да нет, это слишком сказочно. Тут вероятно будет как с дворниками-гастарбайтерами. На бумаге заплата нормальная, но при получении дворник обязан вернуть половину председателю управляющей компании.
Т.е. акции нужно будет вернуть Грефу, а сотруднику - почетная грамота, что он лучший. )
Я надеюсь, самый главный приз получит человек, который додумался по 5 раз в день пихать маркетинговые push в банковском приложении, которые не имеют отношения к банку. Ну знаете, вышел новый подкаст от Сбера, вышел новый альбом какого то рэпера на Сберзвуке, вышел какой то фильм на Okko. Это же так важно знать, будучи клиентом ипотечного продукта Сбера.
Через новую фичу в тинькоф инвестициях надеюсь?
Там выпустили релиз подарить акции.
@Тинькофф Инвестиции
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