Финансы
Валерия Козлова

«Сбер» раздаст часть акций компании тысяче лучших сотрудников Статьи редакции

Программа мотивации будет действовать минимум три года.

  • «Сбербанк» будет выбирать лучших работников из тех, кто «оказывает ключевое влияние на общий результат». В компании не уточняют должности, но указывают, что это будут «1000 ключевых сотрудников — от экспертов до вице-президентов».
  • Выбирать самых эффективных будут раз в год. Они ежегодно в течение трёх лет будут получать часть вознаграждения в виде акций.
  • Компания не будет выкупать акции с рынка, а раздаст часть тех, что имеет. Пакет акций, который будет использован для программы, не уточняется.
  • Подобные программы мотивации есть и у других российских компаний. Например, в июне 2019 года «Яндекс» планировала направить на мотивацию сотрудников до 20% капитала. В октябре 2021 года HeadHunter расширила свою программу для 50% сотрудников среднего персонала.
  • По данным Московской биржи, акции «Сбера» стоят 292 рубля за штуку, за год стоимость выросла на 6,33%.

#новость #сбер

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Евгений Кузовкин

Сказка "Тысяча и один топ-менеджер"

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9
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neolol

Тоже посмеялся. У меня тоже производство, где буквально всё лежит на работягах (геология), которым топ-менеджеры без какого-либо понимания работы буквально рассказывают как им работать чтобы повысить показатели и наказывают если они не выполняются. Грубо говоря, работайте больше, дома не появляйся вообще, чтобы мы были довольны. В итоге результат или рисуется на бумаге (да, всё может обернуться страшными авариями с сотнями погибших, и об этом будет трещать весь мир), или работа за пределами возможностей обычного человека, буквально на износ, что повышает шансы того, что люди буквально будут скоро умирать от того, что где-то кого-то намотает, задавит и т.д. Люди увольняются, объёмы выработки падают, сроки срываются, подрядчики охуевают и работают в 10 раз медленней, а иногда и в сотню, так как договора составлены неправильно и за простой должны им, а не они, а на другое никто не соглашается, НО KPI В СРЕДНЕМ ПО СОТРУДНИКАМ ВЫРОС. Пожали друг другу руки, выдали друг другу премии. Работягам говорят, а вам на премии не хватило, финансовые показатели упали, работать надо больше.

Роснефть, если что.

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4
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Ответный чувак

Так там всем похер, выжимают соки с людей, как с работяг так и с манагеров. 5 лет прошо - пошел нахер, новых студентов наберем. Не стоит маленькому человеку переживать за большую корпорацию.

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0
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Ted

Главный вопрос, сколько ещё будут существовать классические банки, если все уходит в онлайн. Думаю, скоро начнется серьезное сокращёние филиалов всех банков и превращение их в онлайн-банки

Договоры обслуживания и кредита удостоверил и нотариуса и ты клиент, а физически будет одно отделение банка на страну и то в виде серверной.

К этому все идёт.

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–1
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Михаил Похеров

Когда тинек тебе счета заблокирует, обращайся в серверную

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7
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Ted

С таким же успехом обращайся в любой филиал любого банка. Как будто, кто-то обращаясь лично в филиалы правду нашел....

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0
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Sergei Timofeyev

Дёргайте из розетки!

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Сергей Гилюк

А какие тренды на Западе? Вроде филиалы не закрываются, с чего вы взяли такой тренд?

И еще вопрос, если вы вкладываете крупную сумму, разве вам не нужна консультация и специальные условия, которые можно получить при личной встрече? Исходя из того, как распределены деньги у населения планеты, на ваш вопрос ответа нет.

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–1
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Мага Андийский

В области банков, обслуживания в банках мы, кажется, далеко вперёд ушли от запада. По крайней мере, я понял это по рассказам тех кто переезжал в другие страны и как они оформляют всякие карты и банковские услуги.

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3
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Ted

Насколько знаю, коммерческие банки уже начали активно резать филиалы. У многих есть планы, оставить филиалы, только в городах-миллионниках. Они режут филиалы давно, при том с прибылью у этих банков полный порядок. Так же и в других странах. Ясно, что в этой сфере все идёт по тихому. В одном филиалы объединили, в другом "вакантные" ставки порезали, в третьем вообще филиал в городе закрыли. И это происходит каждый день. Только тихо.

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Sergei Timofeyev

Договоры обслуживания и кредита удостоверил и нотариуса и ты клиент, а физически будет одно отделение банка на страну и то в виде серверной.
 Ахаха... сколько левых клиентов появится. Нотариус ни за что не отвечает.

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Ted

Как будто сотрудники банков за что-то отвечают. Вероятность поделки договора нотариусом так же вероятна, как и подделка договора сотрудниками банка.

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Sergei Timofeyev

Проблема в другом: нотариус удостоверяет, что подпись - этого человека, а то, что он подписал, если нет критичных моментов договора, его не интересует. Он удостоверяет лишь подпись. Фактически человек может прийти с любым договором. ))

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Ted

Все правильно. Банк присылает нотариусу договор, он подтверждает, что договор заключил именно тот человек, который указан в договоре. То же самое, что и в филиале. Дальше они взаимодействуют онлайн

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Владимир Внуков

Вы не поверите сколько людей у нас не доверяет банкам у которых нет реальных отделений.

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Ted

Так и стоимость обслуживания у таких банков будет намного ниже. А любой клиент за копейку задавится.

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Arseniy Kirsanov

Помимо любителей онлайна еще долгое время будет приличное кол-во немолодых и/или не продвинутых клиентов, для которых офлайн критичен. И если для Тинька это не ЦА, то кол-во тех же пенсионеров у Сбера выше крыши.

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Ted

Но сокращение филиалов все же идёт,во всех коммерческих банках. А сможет ли сбербанк содержать свою филиальную сеть, если затраты коммерсантов, а соответственно и тарифы будут в разы ниже сбербанковских? Здания и штат, по десятку филиалов на город, надо ж содержать, а хватит ли денег офлайн-клиентов на это

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Raimond Vladimirov

«Сбер» раздаст часть акций компании тысяче лучших сотрудников
Греф в из число входит?

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Сергей Ермилов

Так как г.Греф считает, что он стоит и тысячи сотрудников, то акции получит только г.Греф.

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6
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Уоррен Баффет

Да нет, это слишком сказочно. Тут вероятно будет как с дворниками-гастарбайтерами. На бумаге заплата нормальная, но при получении дворник обязан вернуть половину председателю управляющей компании.
Т.е. акции нужно будет вернуть Грефу, а сотруднику - почетная грамота, что он лучший. )

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–1
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Gen Tech
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1
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Ответный чувак

Почему 1000 сотрудников, а не процент от количества? Каким образом эти сотрудники повлияют на стоимость акций, которые привязаны к инфляции, доллару и геополитического рандому?

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0
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Ruslan Fatikhov

Я надеюсь, самый главный приз получит человек, который додумался по 5 раз в день пихать маркетинговые push в банковском приложении, которые не имеют отношения к банку. Ну знаете, вышел новый подкаст от Сбера, вышел новый альбом какого то рэпера на Сберзвуке, вышел какой то фильм на Okko. Это же так важно знать, будучи клиентом ипотечного продукта Сбера.

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Руслан Шекуров

Через новую фичу в тинькоф инвестициях надеюсь?
Там выпустили релиз подарить акции.
@Тинькофф Инвестиции

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–3
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