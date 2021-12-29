«Сбер» раздаст часть акций компании тысяче лучших сотрудников

Ошибка стоимостью в полмиллиона. Как крадут деньги из рекламных кабинетов и как этого избежать

Триллер для владельцев бизнеса, маркетологов и специалистов по контексту. Рассказываем, как у нас украли 500 000 ₽ из рекламного кабинета Директа и что делать, чтобы с вами такого не случилось.