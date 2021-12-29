Финансы
Nazigul Jusupova

Российский сервис для поиска психотерапевта Zigmund.Online привлёк $1,7 млн от Quantum-A и других Статьи редакции

Платформа помогает подобрать подходящего специалиста, а затем назначить онлайн-консультацию.

  • В раунде также участвовали частный инвестор Павел Юнин и руководитель международного развития Ozon Егор Исаев, объявила компания.

  • Стартап не раскрывает свою оценку. Полученные средства он направит на развитие продукта в России и укрепление команды.
  • Zigmund.Online запустил в 2018 году Даниил Чаус, который до этого занимался развитием бизнеса в Avito и работал в Ernst & Young консультантом по повышению операционной эффективности бизнеса. В 2019 году в качестве сооснователя и директора по маркетингу к сервису присоединился его родственник Павел Чаус.
  • Платформа помогает пользователям найти подходящего психотерапевта и получить онлайн-консультацию за 2490 рублей. Комиссию для психотерапевтов компания не раскрывает.
  • По собственным данным, на платформе прошло больше 150 тысяч сессий психотерапии для более чем 25 тысяч клиентов, в 2020 году оборот компании составил 60 млн рублей. Чистый убыток ООО «Зигмунд онлайн» составил 4 млн рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».
  • В октябре компания уволила 64 специалистов, чтобы повысить качество оказываемых услуг.

#новости #zigmundonline

981 просмотров
7
3
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Холден Колфилд

А ответственность кто будет нести в случае суицида? Платформа или психотерапевт?

Ответить
0
Развернуть ветку
Dennis Gooddeni

Обратившийся

Ответить
4
Развернуть ветку
Волоцкой Дмитрий

чтоооо?) Самому за себя нести ответственность? Не искать виноватых?)) это же не про наши реалии, к сожалению

Ответить
0
Развернуть ветку
Холден Колфилд

В Америке в этом случае можно огромной куш поднять с самой платформы)

Ответить
0
Развернуть ветку
Джон Картошкин

так же как и в оффлайне - никто

Ответить
0
Развернуть ветку
Валентина Михайлова

Ничосси сколько больных и нуждающихся в психотерапевтах...

Ответить
1
Развернуть ветку
Marat Nigametzianov

В статье тоже ошибка.
Сервис про поиск личных психологов, а не психотерапевтов.
Психологи — это фантазеры и пиздаболы.

А психотерапевты — это врачи.
Ни один нормальный психотерапевт не будет себя идентифицировать с психологом.

А больных и нуждающихся ровно столько, скольким психологи могут навязать свои услуги.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 7 комментариев
Дом.РФ
ДОМ.РФ — это люди: как работает лаборатория клиентских исследований

Артем Левчук, руководитель лаборатории исследований клиентского опыта ДОМ.РФ, рассказал о создании лаборатории, поиске специалистов и работе с продуктами, а также о том, зачем нужны когнитивист, социокультурный антрополог и специалист по поведению человека inhouse.

0
0
Приёмная
Александр Морозов
Оскорбление клиента основателем TOPGUN

Алексей Локонцев, основатель барбершопов, называет клиентов «питухами».

460
235
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
IPQuorum
Виталий ставицкий: «Наша главная цель – увеличить национальный рынок дизайна в 10 раз»

В декабре Союзу дизайнеров России (СДР) исполнилось 30 лет. В честь юбилея творческого объединения его президент Виталий Ставицкий в эксклюзивном интервью интернет-изданию «1474» рассказал о малоизвестных фактах из истории отечественного дизайна, нынешнем дне СДР, а также о ключевых проблемах развития дизайн-отрасли в стране и путях их решения.

0
Дизайн
SimbirSoft
Как анализировать UX-интервью

Продолжаем рассказ о UX-исследованиях, которые помогут увидеть продукт глазами пользователя. Чек-лист для подготовки интервью мы составили в одной из прошлых статей, а сейчас – о том, как правильно интерпретировать итоговые данные. На основе практики SimbirSoft рассмотрим стратегии анализа и основные этапы их реализации.

0
15
Маркетинг
Memo app
Где найти 264 бесплатных тестировщика?
16
14
Устойчивые города: Москва
Куда сдать елку на утилизацию и как на этом заработать

Где найти пункты приема хвойных деревьев и как будет работать новая программа лояльности за сданные на переработку елки – подробнее в материале.

2
4
Calltouch
5 лайфхаков продвижения на Авто.ру для дилеров в условиях дефицита машин

В Авто.ру рассказывают, как пополнить склад машин для продажи и сделать размещения на классифайде еще эффективнее

0
2
Карьера
Мария Шибанова
«Работа — отстой для всех, от консерваторов до прогрессивных»: что такое идеология Antiwork Статьи редакции

Использовать все дни отпуска, уходить с работы вовремя, просить прибавку, отказываться от задач и другие принципы последователей движения Antiwork в пересказе материала Quartz.

66
48
Еда
Богдан Музыченко
Пользователи подписки Delivery Club пожаловались на повышенный сервисный сбор — он больше, чем при заказе без подписки Статьи редакции

Компания заявила, что проводит тест ставки сервисного сбора на клиентах (с подпиской или без). Ставка для всех будет одинаковой.

56
26
Дизайн
Design by redmadrobot
Дизайн-джем #46: сайт для Дэвида Финчера, AR-интерфейсы, методология JTBD, редполитика «Т—Ж», сетки Вилли Флекхауза

Вспоминаем всё самое интересное из наших дизайн-подборок в предновогоднем дайджесте от дизайн-команды red_mad_robot.

0
16
Green Grey
Шаткая экономика, нехватка разработчиков и госконтроль: с какими проблемами могут столкнуться разработчики метавселенных

В ближайшие два года рынок метавселенных может вырасти до $800 млрд — если компании придумают, как преодолеть препятствия.

0
5
Больше статей
null