Российский сервис для поиска психотерапевта Zigmund.Online привлёк $1,7 млн от Quantum-A и других Статьи редакции
Платформа помогает подобрать подходящего специалиста, а затем назначить онлайн-консультацию.
В раунде также участвовали частный инвестор Павел Юнин и руководитель международного развития Ozon Егор Исаев, объявила компания.
- Стартап не раскрывает свою оценку. Полученные средства он направит на развитие продукта в России и укрепление команды.
- Zigmund.Online запустил в 2018 году Даниил Чаус, который до этого занимался развитием бизнеса в Avito и работал в Ernst & Young консультантом по повышению операционной эффективности бизнеса. В 2019 году в качестве сооснователя и директора по маркетингу к сервису присоединился его родственник Павел Чаус.
- Платформа помогает пользователям найти подходящего психотерапевта и получить онлайн-консультацию за 2490 рублей. Комиссию для психотерапевтов компания не раскрывает.
- По собственным данным, на платформе прошло больше 150 тысяч сессий психотерапии для более чем 25 тысяч клиентов, в 2020 году оборот компании составил 60 млн рублей. Чистый убыток ООО «Зигмунд онлайн» составил 4 млн рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».
- В октябре компания уволила 64 специалистов, чтобы повысить качество оказываемых услуг.
А ответственность кто будет нести в случае суицида? Платформа или психотерапевт?
Обратившийся
чтоооо?) Самому за себя нести ответственность? Не искать виноватых?)) это же не про наши реалии, к сожалению
В Америке в этом случае можно огромной куш поднять с самой платформы)
так же как и в оффлайне - никто
Ничосси сколько больных и нуждающихся в психотерапевтах...
В статье тоже ошибка.
Сервис про поиск личных психологов, а не психотерапевтов.
Психологи — это фантазеры и пиздаболы.
А психотерапевты — это врачи.
Ни один нормальный психотерапевт не будет себя идентифицировать с психологом.
А больных и нуждающихся ровно столько, скольким психологи могут навязать свои услуги.
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