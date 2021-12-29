Как анализировать UX-интервью

Продолжаем рассказ о UX-исследованиях, которые помогут увидеть продукт глазами пользователя. Чек-лист для подготовки интервью мы составили в одной из прошлых статей, а сейчас – о том, как правильно интерпретировать итоговые данные. На основе практики SimbirSoft рассмотрим стратегии анализа и основные этапы их реализации.