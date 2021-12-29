Российский сервис онлайн-психотерапии Zigmund.Online привлёк $1,7 млн от Quantum-A и других Статьи редакции
Платформа помогает подобрать подходящего специалиста, а затем провести онлайн-консультацию.
В раунде также участвовали частный инвестор Павел Юнин и руководитель международного развития Ozon Егор Исаев, объявила компания.
- Стартап не раскрывает свою оценку. Полученные средства он направит на развитие продукта в России и укрепление команды.
- Zigmund.Online запустил в 2018 году Даниил Чаус, который до этого занимался развитием бизнеса в Avito и работал в Ernst & Young консультантом по повышению операционной эффективности бизнеса. В 2019 году в качестве сооснователя и директора по маркетингу к сервису присоединился его родственник Павел Чаус.
- Платформа помогает пользователям найти подходящего психотерапевта и получить онлайн-консультацию за 2490 рублей. Комиссию для психотерапевтов компания не раскрывает.
- По собственным данным, на платформе прошло больше 150 тысяч сессий психотерапии для более чем 25 тысяч клиентов, в 2020 году оборот компании составил 60 млн рублей, в 2021-м — более 270 млн рублей.
- В октябре компания прекратила сотрудничать с 64 специалистами, чтобы повысить качество оказываемых услуг.
Ничосси сколько больных и нуждающихся в психотерапевтах...
В статье тоже ошибка.
Сервис про поиск личных психологов, а не психотерапевтов.
Психологи — это фантазеры и пиздаболы.
А психотерапевты — это врачи.
Ни один нормальный психотерапевт не будет себя идентифицировать с психологом.
А больных и нуждающихся ровно столько, скольким психологи могут навязать свои услуги.
Психотерапевты с 1.09.21 тоже теперь не врачи.
Я уже 2,5 года занимаюсь. Там нашел психолога. Считаю оч многим стоило бы поработать.
А ответственность кто будет нести в случае суицида? Платформа или психотерапевт?
Обратившийся
чтоооо?) Самому за себя нести ответственность? Не искать виноватых?)) это же не про наши реалии, к сожалению
В Америке в этом случае можно огромной куш поднять с самой платформы)
так же как и в оффлайне - никто
Яндекс: "мы платформа, ни за что не отвечаем"
Есть определенный протокол работы с людьми в околосуицидных состояниях, нужно ему следовать.
А Иван Замесин, который всем впаривал, как надо делать бизнес, свой сервис онлайн-психотерапии просрал
Интересно, для чего таким, вроде бы неплохим фаундерам такой относительно небольшой рынок. Выручка в 60млн в год. Прибыль там неизвестно какая есть. В EY, думаю, больше зарабатывают
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