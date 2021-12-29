Финансы
Nazigul Jusupova

Российский сервис онлайн-психотерапии Zigmund.Online привлёк $1,7 млн от Quantum-A и других Статьи редакции

Платформа помогает подобрать подходящего специалиста, а затем провести онлайн-консультацию.

  • В раунде также участвовали частный инвестор Павел Юнин и руководитель международного развития Ozon Егор Исаев, объявила компания.

  • Стартап не раскрывает свою оценку. Полученные средства он направит на развитие продукта в России и укрепление команды.
  • Zigmund.Online запустил в 2018 году Даниил Чаус, который до этого занимался развитием бизнеса в Avito и работал в Ernst & Young консультантом по повышению операционной эффективности бизнеса. В 2019 году в качестве сооснователя и директора по маркетингу к сервису присоединился его родственник Павел Чаус.
  • Платформа помогает пользователям найти подходящего психотерапевта и получить онлайн-консультацию за 2490 рублей. Комиссию для психотерапевтов компания не раскрывает.
  • По собственным данным, на платформе прошло больше 150 тысяч сессий психотерапии для более чем 25 тысяч клиентов, в 2020 году оборот компании составил 60 млн рублей, в 2021-м — более 270 млн рублей.
  • В октябре компания прекратила сотрудничать с 64 специалистами, чтобы повысить качество оказываемых услуг.

#новости #zigmundonline

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Валентина Михайлова

Ничосси сколько больных и нуждающихся в психотерапевтах...

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Marat Nigametzianov

В статье тоже ошибка.
Сервис про поиск личных психологов, а не психотерапевтов.
Психологи — это фантазеры и пиздаболы.

А психотерапевты — это врачи.
Ни один нормальный психотерапевт не будет себя идентифицировать с психологом.

А больных и нуждающихся ровно столько, скольким психологи могут навязать свои услуги.

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5
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Фагиз Мавлютов

Психотерапевты с 1.09.21 тоже теперь не врачи.

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0
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Igor Shkarin

Я уже 2,5 года занимаюсь. Там нашел психолога. Считаю оч многим стоило бы поработать.

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1
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Холден Колфилд

А ответственность кто будет нести в случае суицида? Платформа или психотерапевт?

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0
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Dennis Gooddeni

Обратившийся

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6
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Волоцкой Дмитрий

чтоооо?) Самому за себя нести ответственность? Не искать виноватых?)) это же не про наши реалии, к сожалению

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1
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Холден Колфилд

В Америке в этом случае можно огромной куш поднять с самой платформы)

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0
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Джон Картошкин

так же как и в оффлайне - никто

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Чит Чат

Яндекс: "мы платформа, ни за что не отвечаем"

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Георгий Хромченко

Есть определенный протокол работы с людьми в околосуицидных состояниях, нужно ему следовать.

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Чит Чат

А Иван Замесин, который всем впаривал, как надо делать бизнес, свой сервис онлайн-психотерапии просрал

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Eugene Smirnov

Интересно, для чего таким, вроде бы неплохим фаундерам такой относительно небольшой рынок. Выручка в 60млн в год. Прибыль там неизвестно какая есть. В EY, думаю, больше зарабатывают

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1
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