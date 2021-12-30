Фильм «Основатель» наоборот или перевернутый мир и почему в нем выгодно отказаться от партнера с 200 миллионным оборотом

Подробнее о конфликте международной школы робототехники «Лига Роботов» и ее бывшим «партнером» — Павлом Баскиром. Какую роль обычный фильм может играть в споре, на что нужно обращать внимание при поиске партнера в бизнесе и к чему может привести отказ вести мирный разговор без вмешательства суда.