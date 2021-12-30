SpaceX привлекла $337 млн от акционеров Статьи редакции
В октябре оценка компании превысила $100 млрд.
- Об акционерном финансировании SpaceX сообщает Reuters со ссылкой на раскрытие информации регулятору. Представители компании не ответили на вопросы издания о подробностях сделки.
- В августе 2020 года SpaceX привлекла $1,9 млрд инвестиций — это крупнейший раунд компании из известных. Тогда инвесторы оценили компанию в $46 млрд, по данным Bloomberg. В феврале 2021 года CNBC сообщало, что оценка SpaceX выросла до $74 млрд.
- В августе 2021 года SpaceX собрала прототип Starship для орбитальных запусков, он стал самой высокой ракетой в мире. Через два месяца Илон Маск заявил, что Starship будет готова к запуску на орбиту в ноябре 2021 года.
- В апреле 2021 года SpaceX привлекла около $1,16 млрд в виде долевого финансирования. Среди акционеров компании — Alphabet и фонд Fidelity.
- В октябре 2021 года оценка SpaceX превысила $100 млрд, посчитало CNBC. Компания договорилась с новыми и существующими инвесторами о продаже акций на сумму до $755 млн. По данным Crunchbase, с момента основания SpaceX привлекла $7,4 млрд.
- В декабре 2021 года Илон Маск отправил сотрудникам SpaceX письмо о риске банкротства компании из-за медленного производства двигателей для ракеты Starship.
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