История знаменитой датской ели

Знаменитая датская ель, которую раскупают под Рождество и Новый год во всем мире, на самом деле, уроженка Кавказа. А открыл ее ученый финский немец, работавший в Одессе: Александр фон Нордман . Прямая, с пушистыми темно-зелеными иголками, которые почти не колются, стоит долго – она и не ель, а пихта.