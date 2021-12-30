В Госдуму внесли законопроект об обязательной оплате налогов единым платежом Статьи редакции
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- Единый налоговый платеж предложили сделать обязательным и безальтернативным способом для бизнеса с 1 января 2023 года. О внесённом в Госдуму законопроекте сообщают «Ведомости».
- По законопроекту, будет единый срок уплаты налогов — 20 и 25 числа месяца. За пять дней до этого нужно будет направить в инспекцию уведомление о сумме налога.
- Возвращать НДС и траты на акцизы будут не напрямую налогоплательщику, а на налоговый счёт. С него можно будет забрать «свободные» деньги по заявлению или заплатить налоги за другое лицо.
В ноябре 2021 года Госдума приняла рамочный закон о едином налоговом платеже для бизнеса. Планируется, что юрлицо будет вносить сумму на налоговый счёт, а служба сама распределит её по соответствующим налогам. Тестирование системы начнётся 1 июля 2022 года и закончится 31 декабря. Компании смогут подать заявку на участие с апреля 2022 года.
- Новый способ облегчит администрирование в первую очередь для налоговых органов, считает президент «Опоры России» Александр Калинин. Крупным компаниям придётся отвлекать из оборота огромные суммы, которые сложно будет забрать в экстренном случае, сказала о рисках руководитель группы по урегулированию споров с государственными органами PwC Раиса Алексахина.
Сам рассчитал, сам заплатил. Если не так рассчитал - штраф. Если переплатил - ну, бывает, можешь за того чувака оплатить тоже.
Они уже не стесняются — «данный закон будет удобен для налоговых органов»
Возвращенные деньги теперь будет труднее вернуть
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Два раза платить? И контрольный 30
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