Отказ от бумажных чеков и роботы, выполняющие работу человека ночью: цифровизация глазами Операционной дирекции

Банковские операции для клиентов Банка «Санкт-Петербург» всегда выглядят просто — прикосновение карты к терминалу, ввод пин-кода на кассе, зачисление средств на счет. «Под капотом» же скрывается огромная бэк-офисная работа одного из важнейших банковских подразделений — Операционной дирекции. В ее сферу ответственности входит множество функций от…