Forbes составил рейтинг самых «обедневших» за год миллиардеров — в него попали Аркадий Волож и Александр Мамут Статьи редакции
В рейтинг также попали владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, основатель Crocus Group Араз Агаларов и другие.
- Александр Мамут оказался на шестом месте, Аркадий Волож — на девятом в рейтинге миллиардеров, чьё состояние больше всех уменьшилось за год.
- Состояние Мамута сократилось на $320 млн, до $2,26 млрд. На это повлиял кредит 2017 года, который бизнесмен взял на покупку кинотеатров. Миллиардер должен банку непрофильных активов «Траст» 23,5 млрд рублей. В августе суд одобрил иски компании Мамута из-за долга, продлил срок выплаты и снизил ставку с 7,5% до 1%.
- Состояние Воложа за год сократилось на $231 млн, до $2,3 млрд. Сооснователь «Яндекса» владеет 10% компании. За год акции «Яндекса» на бирже Nasdaq подешевели на 16%, с $69,5 до $59,5 за штуку, на Московской бирже — на 11%, с 5020,4 рубля до 4435 рублей за штуку.
- На первом месте в рейтинге — основной акционер золотодобывающей компании «Полюс» Сулейман Керимов, он потерял за год $5,99 млрд из-за падения цен на золото.
- В рейтинг также попал главный бенефициар «Домодедово» Дмитрий Каменщик, владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, основатель разработчика программ Domo Гаврил Юшваев, основатель Crocus Group Араз Агаларов и топ-менеджеры добывающих компаний.
- Рейтинг самый разбогатевших за год миллиардеров возглавил Павел Дуров, на втором месте — Татьяна Бакальчук.
А у меня бонусы в пятерочке сгорели 🥲
Держись бро. Мысли позитивно. Диверсифицируй риски в следующем году. Начинай ещё ходить в Магнит
Бабушкины?
А у меня их тупо спиздили
Бесполезная информация, учитывая поведение рынка бумаг в прошлом году. Кто на дистанции в 5 лет потерял много? Когда акции Яндекса в прошлом году подскочили, компания не стала в два раза лучше, поэтому и терять нечего. Пересчет фантиков по сути.
Про золото вообще молчу с его ценами прошлогодними.
Капитализация Яндекса позабавила. Люди полтора года ползли, ползли, а потом хоп, за пару недель им все спустили))) Падение почти на 2000 пунктов при том, что в мире ничего не произошло. И ведь все равно лезут туда и несут свои деньги. Ну разве владельцы ФР не гении?! Тот же финико, только в мировом масштабе.
А сколько реально наивных, верящих, что на фондовом рынке можно заработать и совсем сумасшедшие думают о пенсионных накоплениях. А ведь невероятный пузырь еще даже не начинал лопаться.
Можно дальше пойти и сказать, что у Воложа, Маска и пр. таких денег, которые им рисуют, точно нет. Потому что если они вывалят свои пакеты на рынок, цена тут же припадет.
Могут и на биржу труда встать. :)
И больше выглядят как «бред», который приносит выгоду владельцам. О том, как сторонники децентрализованного интернета Web 3.0 предают его главные принципы — в пересказе колонки разработчика Пола Батлера.
Где найти пункты приема хвойных деревьев и как будет работать новая программа лояльности за сданные на переработку елки – подробнее в материале.
В чем преимущества транспорта на электротяге и какой экологический эффект они уже принесли городу — подробнее в материале.
В ближайшие два года рынок метавселенных может вырасти до $800 млрд — если компании придумают, как преодолеть препятствия.
Знакомьтесь - это Ежанька и я, Анна Налетова - создатель своего бренда. Маленькое производство в г. Санкт-Петербург, которое очень хочет душевно развиваться и создавать свой уникальный продукт дальше, на высшем уровне!
Уже 15 лет мы развиваем ВКонтакте в духе времени — и сейчас время требует качественного видео, высоких скоростей и ML-технологий.
Банковские операции для клиентов Банка «Санкт-Петербург» всегда выглядят просто — прикосновение карты к терминалу, ввод пин-кода на кассе, зачисление средств на счет. «Под капотом» же скрывается огромная бэк-офисная работа одного из важнейших банковских подразделений — Операционной дирекции. В ее сферу ответственности входит множество функций от…
В рейтинг также попали владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, основатель Crocus Group Араз Агаларов и другие.
Реальности бизнеса и его «внутренняя кухня».
Пилотный проект запустят во второй половине 2022 года.