Финансы
Маша Цепелева

Рейтинговое агентство Fitch впервые присвоило «Яндексу» кредитный рейтинг Статьи редакции

Компания получила рейтинг BBB со стабильным прогнозом.

  • Fitch Ratings впервые присвоило кредитный рейтинг Yandex N.V. — головной компании «Яндекса», зарегистрированной в Нидерландах.
  • Рейтинг Fitch даёт оценку кредитоспособности компании. Оценка ВВВ относится к высшему классу — инвестиционному.
  • Агентство ожидает, что доходы «Яндекса» позволят компании инвестировать в новые сегменты — онлайн-торговлю, доставку еды и медиапроекты, а финтех-сервисы, облачные технологии и развитие искусственного интеллекта, беспилотные автомобили.
  • Ключевыми критериями для присвоения рейтинга «Яндексу» Fitch назвал статус главного поискового сайта в России, устойчивость доходов от поисковика, инвестиции в интернет-торговлю, быстрый рост и активное развитие сервиса такси.
  • Fitch сравнил «Яндекс» с Google и Baidu, но отметил меньший масштаб компании, который может ограничить его бюджет на покупки и инвестиции.
  • Агентство прогнозирует, что выручка «Яндекса» будет расти примерно на 30% каждый год до 2024 года, но компания не будет платить дивиденды и выкупать акции. Fitch считает, что «Яндекс» воспользуется опционом на покупку доли Uber в их совместном предприятии в 2023 году. Кредитный рейтинг может снизить активное вмешательство правительства и регулирующих органов в деятельность компании.

#новость #яндекс #fitch

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Антон Соболев

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Нина Морозова

Зачем писать по английски, на русском сайте, и иметь русские инициалы?

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Антон Соболев

Это отсылка к мему

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Old Nick

joke shall not pass

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Alexander Klimanskiy

What you talking about?

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For Nothing

Это мем, кадр из фильма Поцелуй вампира, показывает очевидность написанного/сказанного.

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Нина Морозова

Мем это ты!

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Andrey Vinokurov

Are you Nina like Dobrev or just “Morozova”?

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KINCH

@Яндекс .Делись

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Andrey Vasilyev

Компания хорошая, но к черту ее.

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Илья Попов

Это очень серьёзное заявление и стоит обращать внимание. Спасибо за информацию.👍

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Страстной микрофон

Кредитный рейтинг может снизить активное вмешательство правительства и регулирующих органов в деятельность компании.
 Сменят название на "YA" и назначат нового эффективного гендира. Скриньте B-)

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