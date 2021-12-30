Рейтинговое агентство Fitch впервые присвоило «Яндексу» кредитный рейтинг Статьи редакции
Компания получила рейтинг BBB со стабильным прогнозом.
- Fitch Ratings впервые присвоило кредитный рейтинг Yandex N.V. — головной компании «Яндекса», зарегистрированной в Нидерландах.
- Рейтинг Fitch даёт оценку кредитоспособности компании. Оценка ВВВ относится к высшему классу — инвестиционному.
- Агентство ожидает, что доходы «Яндекса» позволят компании инвестировать в новые сегменты — онлайн-торговлю, доставку еды и медиапроекты, а финтех-сервисы, облачные технологии и развитие искусственного интеллекта, беспилотные автомобили.
- Ключевыми критериями для присвоения рейтинга «Яндексу» Fitch назвал статус главного поискового сайта в России, устойчивость доходов от поисковика, инвестиции в интернет-торговлю, быстрый рост и активное развитие сервиса такси.
- Fitch сравнил «Яндекс» с Google и Baidu, но отметил меньший масштаб компании, который может ограничить его бюджет на покупки и инвестиции.
- Агентство прогнозирует, что выручка «Яндекса» будет расти примерно на 30% каждый год до 2024 года, но компания не будет платить дивиденды и выкупать акции. Fitch считает, что «Яндекс» воспользуется опционом на покупку доли Uber в их совместном предприятии в 2023 году. Кредитный рейтинг может снизить активное вмешательство правительства и регулирующих органов в деятельность компании.
You don’t say
Зачем писать по английски, на русском сайте, и иметь русские инициалы?
Это отсылка к мему
joke shall not pass
What you talking about?
Это мем, кадр из фильма Поцелуй вампира, показывает очевидность написанного/сказанного.
Мем это ты!
Are you Nina like Dobrev or just “Morozova”?
Компания хорошая, но к черту ее.
Это очень серьёзное заявление и стоит обращать внимание. Спасибо за информацию.👍
Среди них — «Медуза», «Радио Свобода» и «Настоящее время».
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Заказал телефон через интернет магазин shop.mts.ru.
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