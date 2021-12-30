Я спарсил наш любимый vc.ru. Краткие итоги за 2021 год

Под занавес уходящего года принято подводить итоги. В качестве учебного проекта я решил изучить доступные данные vc.ru и предлагаю вашему вниманию немного ознакомится с ними. Никакого анализа - только сухие цифры.