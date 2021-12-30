Испанский банк Santander по ошибке перевёл $175 млн своим клиентам в Великобритании Статьи редакции
Банк пытается вернуть деньги, но многие уже перевели средства на счета других банков.
- Испанский банк Santander 25 декабря из-за технической ошибки дважды перевёл деньги примерно двум тысячам компаний, которые распределили их между своими сотрудниками. Всего единовременные платежи и зарплаты получили примерно 75 тысяч человек, пишет Bloomberg.
- Общий объём переведённых средств составил 130 млн фунтов стерлингов ($175 млн). «По крайней мере, ни один из наших клиентов не остался без денег», — заявил Santander.
- По данным The Times, банк попытался вернуть деньги назад, но многие уже перевели их на счета других банков — Barclays, HSBC, NatWest, Co-operative Bank, Virgin Money UK. Сейчас Santander ведёт с ними переговоры.
- Деньги были переведены из резервов Santander — кошельки клиентов не пострадали.
- В феврале 2021 года Citibank потерял $500 млн из-за ошибочного перевода денег кредиторам.
Акция "тайный Сантандер"
Блин, ну почему такое не происходит с банками, в которых я клиент?!!
В России похожий случай был, но человека которому перечеслили посадили
Я даже не удивлен. Наверняка и деньги вернули и имущество забрали и посадили вместе со всеми родственниками. Потому что могут)
Что за случай
Дофига таких случаев. Если не вернуть, то посадят. Это же банки
У нас банк может потребовать и с клиента, которому ошибочно достались деньги, а потом через суд ещё и с нерадивого подрядчика, по вине которого это произошло. Итого получит обратно удвоенную сумму.
100% - это альфа банк
Нет, но тоже красненький.
Ещё и 40% годовых заставят заплатить:
И возвратить надо с процентами - идеальная банковская схема 2022
"С процентами" — ха-ха. Тут (вот прямо сейчас это разворачивается) один российский банк хочет получить обратно в 15-20 раз больше, чем досталось клиентам.
А в России были такие банки?
Были, получатели присаживались, если не возвращали.
С Новым Годом!! 😂😂
Это Англия детка
Пиар.
Ох на какой же кукан их там совет директоров всех посадил теперь
От новогодней столицы России до самого холодного места Северного полушария.
В 2021 году стало понятнее, откуда у Telegram появятся деньги. Главное о расходах мессенджера, вариантах монетизации и причинах появления «раздражающей» рекламы в Telegram.
Компания объяснила, что решила сосредоточиться на развитии других продуктов.
Как это работает — рассказывает директор продукта Александр Регнер.
Заказал телефон через интернет магазин shop.mts.ru.
Банк пытается вернуть деньги, но многие уже перевели средства на счета других банков.
Также появилась генерация QR-кодов со ссылкой на профиль.
Пусть этот Новый год 🎄 будет первым в череде праздников, которые мы с вами встретим вместе 🙏🏻
Сегодня сервисы доставки и дарксторов все меньше отличаются друг от друга, возможно это и хорошо, однако в итоге для пользователя остается лишь выбор поставщика одинаковой еды с красивым дизайном.