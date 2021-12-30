Финансы
Богдан Музыченко

Испанский банк Santander по ошибке перевёл $175 млн своим клиентам в Великобритании Статьи редакции

Банк пытается вернуть деньги, но многие уже перевели средства на счета других банков.

  • Испанский банк Santander 25 декабря из-за технической ошибки дважды перевёл деньги примерно двум тысячам компаний, которые распределили их между своими сотрудниками. Всего единовременные платежи и зарплаты получили примерно 75 тысяч человек, пишет Bloomberg.
  • Общий объём переведённых средств составил 130 млн фунтов стерлингов ($175 млн). «По крайней мере, ни один из наших клиентов не остался без денег», — заявил Santander.
  • По данным The Times, банк попытался вернуть деньги назад, но многие уже перевели их на счета других банков — Barclays, HSBC, NatWest, Co-operative Bank, Virgin Money UK. Сейчас Santander ведёт с ними переговоры.
  • Деньги были переведены из резервов Santander — кошельки клиентов не пострадали.
  • В феврале 2021 года Citibank потерял $500 млн из-за ошибочного перевода денег кредиторам.

#новость #банки

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18 комментариев
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Andrew Muralov

Акция "тайный Сантандер"

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36
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Андрей Николаев

Блин, ну почему такое не происходит с банками, в которых я клиент?!!

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9
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Maxim Siomin

В России похожий случай был, но человека которому перечеслили посадили

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6
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Андрей Николаев

Я даже не удивлен. Наверняка и деньги вернули и имущество забрали и посадили вместе со всеми родственниками. Потому что могут)

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5
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Анастасия Баранова

Что за случай

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0
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Маркетологов к стенке

Дофига таких случаев. Если не вернуть, то посадят. Это же банки

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3
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MrMike3112 .

У нас банк может потребовать и с клиента, которому ошибочно достались деньги, а потом через суд ещё и с нерадивого подрядчика, по вине которого это произошло. Итого получит обратно удвоенную сумму.

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Маркетологов к стенке

100% - это альфа банк

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MrMike3112 .

Нет, но тоже красненький.

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Denis Bystruev

Ещё и 40% годовых заставят заплатить:

https://pravo.ru/story/229655/

Начислили по ошибке и оформили кредит: сколько…
По ошибке банк начислил на карту клиентке не пятьсот тысяч, а в два раза больше. Эти деньги она…
pravo.ru
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павел

И возвратить надо с процентами - идеальная банковская схема 2022

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2
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MrMike3112 .

"С процентами" — ха-ха. Тут (вот прямо сейчас это разворачивается) один российский банк хочет получить обратно в 15-20 раз больше, чем досталось клиентам.

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Silanser

А в России были такие банки?

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1
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Маркетологов к стенке

Были, получатели присаживались, если не возвращали.

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3
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Сергей Полянин

С Новым Годом!! 😂😂

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Холден Колфилд

Это Англия детка

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Sergey Khohlachev

Пиар.

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Popugai

Ох на какой же кукан их там совет директоров всех посадил теперь

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Банк пытается вернуть деньги, но многие уже перевели средства на счета других банков.

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