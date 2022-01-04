Рыночная капитализация Apple превысила рекордный уровень в $3 трлн Статьи редакции
По данным биржи Nasdaq, капитализация компании уже превышала это показатель 9 декабря, но тогда данные никто не подтверждал.
- В 21:30 мск 3 января стоимость акций компании выросла до $182,86 за штуку, а капитализация — до $3,16 трлн. После уровень снизился, торги закрылись с показателем $2,99 трлн.
- Рост Apple объясняется высокими продажами iPhone, пишет The Verge. Но, судя по отчётностям, компания достигла рекордно высоких показателей и в других подразделениях, в том числе Mac.
- «Никогда не думал, что увижу капитализацию в $3 трлн. Это показывает перспективы Apple на следующие пять-десять лет», — рассказал Bloomberg соуправляющий фондом MainStay Winslow Large Cap Growth Fund Патрик Бертон, владеющим около 2,75 млн акций Apple.
- В 2018 году Apple достигла капитализации в $1 трлн. В 2020 году — $2 трлн.
- 9 декабря 2021 года компания преодолела отметку $3 трлн впервые, по данным Nasdaq. Но тогда никто не подтверждал данные.
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