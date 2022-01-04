Как просто и ненапряжно вести дневник (и зачем?)

Всем привет! Так получилось, что я всегда хотел попробовать вести дневник, но забрасывал на второй-третий день, банально не хватало организованности — не так то просто выделить 20 минут каждый день в вечернее время.

Да и зачем? Будет ли с этого польза? Тут я не был уверен, но внимательно погуглив исследования, был приятно удивлен. Ведение…