Стартап для совместной работы Miro с основателями из Перми привлёк $400 млн и достиг оценки в $17,5 млрд Статьи редакции
В апреле 2020 года оценка компании составляла $725 млн, следует из данных PitchBook.
Miro (до 2019 года называлась RealtimeBoard) привлекла инвестиции от Iconiq Capital (управляет деньгами в том числе главы Meta Марка Цукерберга и сооснователя Twitter Джека Дорси), Accel, Dragoneer, GIC, TCV, австралийская IT-компания Atlassian и Salesforce Ventures, сообщает TechCrunch.
Среди частных инвесторов — сооснователи облачного сервиса Airtable Хоуи Лю и Эндрю Офштад, глава компании Snowflake Фрэнк Слутман и гендиректор DocuSign Дэн Спрингер.
Miro позволяет командам удалённо создавать холсты для визуализации и обсуждения идей. В сервис интегрированы Google Docs, Slack, Trello и другие приложения для совместной работы. На платформе можно рисовать эскизы, строить схемы и так далее.
Компания направит привлечённые деньги на развитие продуктов и технологий. Miro также рассматривает возможность слияний и поглощений, рассказал изданию сооснователь стартапа Андрей Хусид.
По словам Хусида, пользовательская база сервиса выросла с 5 млн в апреле 2020 года до 30 млн. За последний год компания удвоила численность сотрудников — до чуть более 1200 человек, которые работают в 11 филиалах по всему миру.
Среди клиентов стартапа — почти все компании из списка Fortune 100. При этом Miro была прибыльной и до пандемии: компания росла в три раза из года в год, пишет издание.
Всего с момента основания в 2011 году Андреем Хусидом и Олегом Шардиным компания привлекла $476 млн.
молодцы , теперь главное от туда выйти по такой оценке
откуда такие оценки…?
ГСЧ
В школе хорошо учились...
Красавцы, но мамкины-оливье-стартаперы vc.ru все равно найдут изъяны в основателях, сервисе и оценке!
Чем их в Перми облучают, или прививки какие делают в детстве?
В соль закапывают
Пермяк солёные уши)))
Для тех кого в очередной раз будет смущать стоимость - это удобный инструмент для визуализации с отличной монетизацией. Если тебя не устраивают ограничения бесплатной версии, то тарифы там достаточно щадящие. Но если проапгрейдил свой аккаунт, то уже не сможешь работать с бесплатными пользователями - покупай на всех. Ну или делай доску открытой на весь мир
Чего например нет в Google Apps или Slack, где можно приглашать работать вместе бесплатных именных пользователей, не сильно в чем то теряя
Учитывая что размеры команд могут исчисляться десятками и сотнями, денег у них будет много. Альтернатив в плане командных досок с ориентацией на корпоративный сегмент не наблюдается
Да никого это уже давно не смущает. Видели и подороже компании, у которых и продукта то нет.
Хотя это тоже из серии. Доля платящих там никогда не превысит нескольких %. Поэтому окупит такую оценку невозможно на обозримой перспективе, а вариантов мало что они останутся без конкурентов через 5-10 лет
.
На выставке CES 2022 Hyundai продемонстрировала концепции использования роботов Boston Dynamics, чтобы помочь людям «преодолеть физические ограничения движения во времени и пространстве». То, что он хочет сделать, это создать цифрового двойника себя, который будет роботом дома, выполняющим ваши домашние дела, пока вы находитесь на другом конце…
В Новый год многие задумываются о том, чтобы что-то изменить в жизни и воплотить давнюю мечту. Для некоторых такая мечта — начать свое дело. Как найти идею и аудиторию, как организовать производство и где продавать? Делимся историями пяти предпринимателей, которые сталкивались с теми же вопросами и смогли их решить.
В 2020 году компания уже показывала прототип собственного электрокара, но не планировала запускать продажи.
Подводим итоги Года науки и технологий. Чем он запомнится? Конечно, тем, что в России разработали одну из первых в мире вакцин от COVID-19 ― «Спутник V». Только это далеко не все достижения отечественной науки. IPQuorum рассказывает о пяти не менее важных открытиях, на которые стоит обратить внимание.
Источник данных — налоговая отчётность, которая есть только у ФНС.
Новогодние праздники — время подводить итоги, строить планы и мечтать о будущем.
Машина «перекрашивается» из серого в белый и обратно одним нажатием кнопки.
Практически все блогеры в своих обзорах на ipad, в особенности при рассказе про дополнительные траты на покупку клавиатур-чехлов, повторяют одну и ту же фразу: «зачем мне ipad за оверпрайс в 100к, если я могу просто взять условный macbook air? У меня же есть смартфон для всего остального!» Но как же быть, если по тем или иным причинам ты не…
Я воодушевлен тем, что и вторая статья вам «зашла». В предыдущей статье я задал вопрос, на каком проекте NFT стоит остановиться подробнее. Большинство выбрало проект TON Airplane.
В апреле 2020 года оценка компании составляла $725 млн, следует из данных PitchBook.
Бывает так, что IT-сотрудник для анализа данных подключает библиотеку и бездумно использует все представленные в ней методы, совершенно не понимая, какие алгоритмы и механизмы находятся «под капотом». Поэтому в рамках этой статьи мы разберём простейший алгоритм «Дерево решений» из библиотеки sklearn, а точнее, как он работает с точки зрения…