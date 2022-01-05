Опыт жизни без смартфона. Кейс Ipad + кнопочный телефон

Практически все блогеры в своих обзорах на ipad, в особенности при рассказе про дополнительные траты на покупку клавиатур-чехлов, повторяют одну и ту же фразу: «зачем мне ipad за оверпрайс в 100к, если я могу просто взять условный macbook air? У меня же есть смартфон для всего остального!» Но как же быть, если по тем или иным причинам ты не…