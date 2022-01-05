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Финансы
Лиана Липанова

Стартап для совместной работы Miro с основателями из Перми привлёк $400 млн и достиг оценки в $17,5 млрд Статьи редакции

В апреле 2020 года оценка компании составляла $725 млн, следует из данных PitchBook.

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Miro (до 2019 года называлась RealtimeBoard) привлекла инвестиции от Iconiq Capital (управляет деньгами в том числе главы Meta Марка Цукерберга и сооснователя Twitter Джека Дорси), Accel, Dragoneer, GIC, TCV, австралийская IT-компания Atlassian и Salesforce Ventures, сообщает TechCrunch.

Среди частных инвесторов — сооснователи облачного сервиса Airtable Хоуи Лю и Эндрю Офштад, глава компании Snowflake Фрэнк Слутман и гендиректор DocuSign Дэн Спрингер.

Miro позволяет командам удалённо создавать холсты для визуализации и обсуждения идей. В сервис интегрированы Google Docs, Slack, Trello и другие приложения для совместной работы. На платформе можно рисовать эскизы, строить схемы и так далее.

Компания направит привлечённые деньги на развитие продуктов и технологий. Miro также рассматривает возможность слияний и поглощений, рассказал изданию сооснователь стартапа Андрей Хусид.

По словам Хусида, пользовательская база сервиса выросла с 5 млн в апреле 2020 года до 30 млн. За последний год компания удвоила численность сотрудников — до чуть более 1200 человек, которые работают в 11 филиалах по всему миру.

Среди клиентов стартапа — почти все компании из списка Fortune 100. При этом Miro была прибыльной и до пандемии: компания росла в три раза из года в год, пишет издание.

Всего с момента основания в 2011 году Андреем Хусидом и Олегом Шардиным компания привлекла $476 млн.

#новость #miro

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eugene

молодцы , теперь главное от туда выйти по такой оценке

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Тим Пазухин

откуда такие оценки…?

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Антон Штадлер

ГСЧ

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Петя Иванов

В школе хорошо учились...

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Ilia

Красавцы, но мамкины-оливье-стартаперы vc.ru все равно найдут изъяны в основателях, сервисе и оценке!

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semen matrasov

Чем их в Перми облучают, или прививки какие делают в детстве?

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Австралийский дед

В соль закапывают

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semen matrasov

Пермяк солёные уши)))

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Семен Смирнов

Для тех кого в очередной раз будет смущать стоимость - это удобный инструмент для визуализации с отличной монетизацией. Если тебя не устраивают ограничения бесплатной версии, то тарифы там достаточно щадящие. Но если проапгрейдил свой аккаунт, то уже не сможешь работать с бесплатными пользователями - покупай на всех. Ну или делай доску открытой на весь мир

Чего например нет в Google Apps или Slack, где можно приглашать работать вместе бесплатных именных пользователей, не сильно в чем то теряя

Учитывая что размеры команд могут исчисляться десятками и сотнями, денег у них будет много. Альтернатив в плане командных досок с ориентацией на корпоративный сегмент не наблюдается

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Антон Штадлер

Да никого это уже давно не смущает. Видели и подороже компании, у которых и продукта то нет.
Хотя это тоже из серии. Доля платящих там никогда не превысит нескольких %. Поэтому окупит такую оценку невозможно на обозримой перспективе, а вариантов мало что они останутся без конкурентов через 5-10 лет

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Петя Иванов

.

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