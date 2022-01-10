Средняя стоимость минимального тарифа на сотовую связь снизилась на 15% за год, до 278 рублей — исследование Статьи редакции
При этом стоимость дорогих тарифов растёт, потому что операторы хотят перевести абонентов на собственные подписки, считают эксперты.
- Средняя стоимость минимального тарифа снизилась до показателя 2017 года, приводит «Ъ» данные исследования Content Review. Регионами с самой дешевой связью стали Москва, Ямало-Ненецкий округ, Магаданская область и другие. С самой дорогой — Чечня, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Дагестан.
- Тарифы с минимальным пакетом услуг подешевели из-за отказа от безлимитных тарифов и запуска Tele2 и МТС дешевых новогодних предложений, считают в Content Review. На снижение цен повлияла жёсткая конкуренция, пояснили изданию в Tele2.
- При этом операторы поднимают цены на тарифы с большим пакетом услуг. Например, в начале января МТС предупредила абонентов об увеличении платы на 60 рублей в месяц. В конце декабря абоненты «Вымпелкома» жаловались на рост платы за связь в Ярославской области и Краснодарском крае — «Ъ» нашёл сообщения в соцсетях.
- МТС объясняет подорожание тарифов ростом трат на содержание и строительство сетей, увеличением цен на электричество и услуги подрядчиков. Цены вырастут на 25% тарифов, добавил представитель МТС.
- Операторы хотят перевести абонентов на подписки, которые включают их онлайн-кинотеатры и другие сервисы, поэтому делают использование одного дорогого тарифа невыгодным, считает глава Content Review Сергей Половников.
- В ноябре 2021 года операторы отказались от безлимитного мобильного интернета в тарифах для новых абонентов.
Не знаю, как они это считали, но я за последние годы ни разу не видел, чтобы стоимость какого-нибудь тарифа снизилась. Вот просто ни разу. А наоборот - пожалуйста.
Возможно, из-за пандемии пользователи стали переходить на более дешевые тарифы, т.к. чаще сидят дома, где интернет получают через wifi.
Даже если это так, то каким образом это могло снизить среднюю стоимость минимального тарифа?
видимо за счет регулируемых тарифов типа Нетариф и Тарифище у МТС. где можно отрезать часть лишнего и платить меньше. а цены растут так то. вот что сделаешь с этим народом, ты ему цены поднимаешь а он режет себе тарифы :)
Пользуюсь лично Мегафоном и доволен✊
Но вот рабочий телефон на МТС и это просто АД🤦♂️🤦♂️🤦♂️
А Мегафон до сих пор раз в месяц подключает бесполезные платные подписки по своему усмотрению или уже перестал?
20-21 год не было подключений, а вот раньше да грешили часто.
Честно признаюсь у меня такого небыло на Мегафоне, но было на МТС. И у маман было на Билайне)
Здравствуйте!
С нашей стороны не проводится подключение подписок, активация возможна только при подтверждении с номера.
Мы готовы проверить, для этого просим написать в личку номер вашей мамы и фио по договору.
Раньше, примерно раз в полгода с мегафоном разбирался по поводу подключённых услуг. Звонишь к ним, висишь 10 минут на трубке, объясняешь оператору о проблеме, тот «Ок, я вас перенаправляю на человека который поможет в вашей проблеме», после чего ты ещё минут 10 ждёшь чтобы опять же объяснить свою проблему и тебя отправили на другого оператора. И так до третьего оператора(примерно), после чего они составляли заявку со словами все отключим, все потраченное вернём, но по итогу приходилось заново звонить и по новой все с начала. Что меня действительно держало, так это мой номер телефона.
В итоге я устал и ушел к другому оператору как появилась возможность сделать это с сохранением номера.
Я помню меня в мегафоне году в 2018 кажется нахуй послали когда я попросил вернуть 1500р спизженные у меня путём подключения платной подписки которая не понятно что делала
И да, плачу 370р за Мегафон, всего хватает с лихвой.
На МТС плачу 1565, постоянные проблемы, и с 17го числа сказали поднимут ценник💁♂️
278 рублей в месяц?
У меня такой тариф 325р в месяц.
Лично мне, от сотовых компаний, нужен только безлимитный интернет
Мне давно уже не нужны телефонные звонки, смс, ммс и прочая телефония (у меня все контакты в WhatsApp, DUO, да в внутрикорпоративном мессенджере).
Вообще, внутрение месседжеры должны быть во всех уважающих себя приложениях - особенно в досках объявлений, приложениях магазинов, клиентов сайтов знакомств, госуслугах и других приложениях, где предусмотрено взаимодействие пользователей. Это обеспечивает безопасность пользователей и создаёт комфорт.
Поэтому, первая же компания, которая превратит свою сотовую сеть, в аналог коллективной точки доступа к интернету, сократив все оборудование, услуги и персонал не связанные с передачей интернет-трафика, в итоге останется на коне.
Сейчас проблема с безлимитным интернетом в том, что операторы тратят много денег и ресурсов, на поддержание устаревшей сети (2G-3G стандартов), убыточных центров-магазинов обслуживания клиентов и на убыточные IT-проекты в виде кинотеатров, вместо того, чтобы ставить больше 4G-5G базовых станций и тянуть к ним оптоволокно. Все базовые станции забиты устаревшим оборудованием, которое либо выведено из эксплуатации, либо работает ради нескольких GSM аппаратов и потребляет электричество. Только отказ от устаревших систем и освобождение частот, даст значительное снижение тарифов. И первый из операторов кто это сделает, захватит рынок в будущем
МТС как раз недавно прислал смс об отрицательном снижении тарифа на 50 руб. Уже не первый раз.
Статистика такая статистика
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При этом стоимость дорогих тарифов растёт, потому что операторы хотят перевести абонентов на собственные подписки, считают эксперты.
И обязал компании в течение трёх месяцев дать пользователям возможность быстро от них отказываться.