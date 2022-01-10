Наивный Байесовский классификатор для фильтрации спама

Использование наивного Байесовского классификатора для фильтрации спама — довольно старый и известный способ фильтрации сообщений. В его основе лежит простая идея – на обучающих данных для каждого слова в сообщении вычисляется оценка вероятности того, что письмо с этим словом является спамом и, исходя их этого, для вновь пришедшего письма на…