Финансы
Богдан Музыченко

Китайский сервис для репетиторов New Oriental Education уволил 60 тысяч сотрудников в 2021 году на фоне давления властей Статьи редакции

Это крупнейшее сокращение с начала ограничений в Китае, считают эксперты.

  • Выручка New Oriental Education упала на 80% в 2021 году после сокращения сотрудников на три четверти, до 21 тысячи человек, и прекращения услуг репетиторства, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение основателя компании Юнь Минхуна.
  • В июле 2021 года капитализация New Oriental Education сократилась на 90%, до 35,46 млрд гонконгских долларов из-за ограничений, которые ввели китайские власти. Юнь Минхун потерял $685 млн и лишился статуса миллиардера.
  • Убыток New Oriental Education за 2021 год вырастет до $500 млн, посчитали аналитики Bloomberg. Потери китайских образовательных компаний продлятся до 2024 года, прогнозируют эксперты.
  • New Oriental Education планирует увеличить инвестиции в бизнес, ориентированный на студентов колледжей. В 2022 году компания планирует развиваться в новых для себя отраслях — проведении прямых эфиров и сельском хозяйстве.
  • За 2021 год акции онлайн-репетиторов упали на 88-96%, количество компаний в онлайн-образовании сократилось больше, чем на 80%.
  • Китайские власти начали давить на онлайн-бизнес в начале 2021 года: запретили онлайн-репетиторство для детей младше шести лет, ограничили время онлайн-уроков и другое. Изменились правила проведения IPO за рубежом для ИТ-компаний, владеющих данными более 1 млн пользователей.
Финансы
Таня Боброва
Власти Китая весь год давят на онлайн-бизнес: что происходит в стране и чего ждать инвестору в 2022 Статьи редакции

Проверки ИТ-сектора, вероятно, продолжатся, но инвесторы получат больше ясности о регулировании, а крупные игроки адаптируются.

Курьер Meituan businesstoday.com

#новость #онлайнобразование #китай

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Georgy Zhmutsky

Китайские власти отрубили себе одну руку. В желудок теперь только воду и рис заливать будут, сокращать свои депутатские аппетиты.

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Denis Bystruev

Кто в курсе китайского рынка, это в пользу продлёнок в школах?

Могут китайские государственные школы, как в РФ, зарабатывать на том, что дети там остаются до вечера и делают домашние задания, но уже за деньги?

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