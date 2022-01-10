Китайский сервис для репетиторов New Oriental Education уволил 60 тысяч сотрудников в 2021 году на фоне давления властей Статьи редакции
Это крупнейшее сокращение с начала ограничений в Китае, считают эксперты.
- Выручка New Oriental Education упала на 80% в 2021 году после сокращения сотрудников на три четверти, до 21 тысячи человек, и прекращения услуг репетиторства, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение основателя компании Юнь Минхуна.
- В июле 2021 года капитализация New Oriental Education сократилась на 90%, до 35,46 млрд гонконгских долларов из-за ограничений, которые ввели китайские власти. Юнь Минхун потерял $685 млн и лишился статуса миллиардера.
- Убыток New Oriental Education за 2021 год вырастет до $500 млн, посчитали аналитики Bloomberg. Потери китайских образовательных компаний продлятся до 2024 года, прогнозируют эксперты.
- New Oriental Education планирует увеличить инвестиции в бизнес, ориентированный на студентов колледжей. В 2022 году компания планирует развиваться в новых для себя отраслях — проведении прямых эфиров и сельском хозяйстве.
- За 2021 год акции онлайн-репетиторов упали на 88-96%, количество компаний в онлайн-образовании сократилось больше, чем на 80%.
- Китайские власти начали давить на онлайн-бизнес в начале 2021 года: запретили онлайн-репетиторство для детей младше шести лет, ограничили время онлайн-уроков и другое. Изменились правила проведения IPO за рубежом для ИТ-компаний, владеющих данными более 1 млн пользователей.
Китайские власти отрубили себе одну руку. В желудок теперь только воду и рис заливать будут, сокращать свои депутатские аппетиты.
Кто в курсе китайского рынка, это в пользу продлёнок в школах?
Могут китайские государственные школы, как в РФ, зарабатывать на том, что дети там остаются до вечера и делают домашние задания, но уже за деньги?
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Это крупнейшее сокращение с начала ограничений в Китае, считают эксперты.