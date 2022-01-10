Частные компании смогут выйти на биржу через слияние со SPAC-компаниями, которые до этого провели IPO.

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Первые IPO компаний-«пустышек» без активов пройдут на Московской бирже или «СПБ Бирже», сообщает Forbes со ссылкой на представителя Минэкономразвития.

В рабочей группе для разработки правил для SPAC-компаний в России — Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), входящий в «Роснано», и крупнейший акционер «СПБ Биржи» «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка».

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Выход на биржу через SPAC позволит привлечь деньги не только венчурных, но институциональных и розничных инвесторов, пояснил изданию представитель ФИОП.

По схеме со SPAC, компания без активов выходит на биржу, а после сливается с частной компанией. Так последняя начинает торговать акциями без проведения сложной процедуры IPO.

Зарегистрированная в России SPAC будет называться «проектной компанией» — Минэк предложил дополнить федеральный закон «О рынке ценных бумаг». При создании SPAC инвесторы получат учредительские акции B, деньги будут храниться на трастовом счете или эскроу-счете, их можно будет потратить только на слияние, планирует ведомство.

После слияния учредительские акции конвертируются в акции класса A в соотношении один к одному, первые инвесторы получат 20% объединенной компании (с ограничениями на продажу акций). Планируется, что SPAC смогут привлекать средства и через размещение цифровых финансовых активов на бирже.

Пока против развития SPAC в России выступает Минфин, говорит источник издания в одном из ведомств, близких к обсуждению вопроса. Минфин считает, что есть коррупционные риски и под вопросом доверие к рынку в целом.