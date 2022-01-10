Минэкономразвития запланировало пилотные размещения на бирже через компании-«пустышки» в России весной 2022 года Статьи редакции
Частные компании смогут выйти на биржу через слияние со SPAC-компаниями, которые до этого провели IPO.
Первые IPO компаний-«пустышек» без активов пройдут на Московской бирже или «СПБ Бирже», сообщает Forbes со ссылкой на представителя Минэкономразвития.
В рабочей группе для разработки правил для SPAC-компаний в России — Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), входящий в «Роснано», и крупнейший акционер «СПБ Биржи» «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка».
Выход на биржу через SPAC позволит привлечь деньги не только венчурных, но институциональных и розничных инвесторов, пояснил изданию представитель ФИОП.
По схеме со SPAC, компания без активов выходит на биржу, а после сливается с частной компанией. Так последняя начинает торговать акциями без проведения сложной процедуры IPO.
Зарегистрированная в России SPAC будет называться «проектной компанией» — Минэк предложил дополнить федеральный закон «О рынке ценных бумаг». При создании SPAC инвесторы получат учредительские акции B, деньги будут храниться на трастовом счете или эскроу-счете, их можно будет потратить только на слияние, планирует ведомство.
После слияния учредительские акции конвертируются в акции класса A в соотношении один к одному, первые инвесторы получат 20% объединенной компании (с ограничениями на продажу акций). Планируется, что SPAC смогут привлекать средства и через размещение цифровых финансовых активов на бирже.
Пока против развития SPAC в России выступает Минфин, говорит источник издания в одном из ведомств, близких к обсуждению вопроса. Минфин считает, что есть коррупционные риски и под вопросом доверие к рынку в целом.
Нас ждет время офигительных историй успеха.
Ну вот, создают целый бесполезный рынок прокладок по иностранной кальке. А чтоб открыть SPAC-прокладку нужно дружить с минэком, да?
Лучше бы упростили процедуру IPO. Или сделали классификацию IPO. Типа ларёк с шаурмой, класс С, для выхода на биржу нужно только форму в Госуслугах заполнить, а если ты Газпром, класс А - извольте аудит пройти за дох..ард
Да уж.
Нагибалово основательное.
Scam time!
Новый способ обналичить бюджетные деньги?))
Тинькофф в помощь!
Выход на биржу через SPAC позволит привлечь деньги не только венчурных, но институциональных и розничных инвесторов
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