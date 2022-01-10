{"id":10147,"title":"\u0412\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u0435\u043d \u043b\u0438 \u0432\u0435\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u0438 \u043a\u0442\u043e \u043f\u044b\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0435\u0433\u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c","url":"\/redirect?component=advertising&id=10147&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/336812-v-poiskah-beskonechnoy-energii-kak-chelovechestvo-pytaetsya-sozdat-vechnyy-dvigatel&placeBit=1&hash=30aa3808bf54ccca613d14bce2056c0841a1f570f8dee36043832c270e3fc9d8","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Маша Цепелева

Минэкономразвития запланировало пилотные размещения на бирже через компании-«пустышки» в России весной 2022 года Статьи редакции

Частные компании смогут выйти на биржу через слияние со SPAC-компаниями, которые до этого провели IPO.

9
983 просмотров

Первые IPO компаний-«пустышек» без активов пройдут на Московской бирже или «СПБ Бирже», сообщает Forbes со ссылкой на представителя Минэкономразвития.

В рабочей группе для разработки правил для SPAC-компаний в России — Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), входящий в «Роснано», и крупнейший акционер «СПБ Биржи» «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка».

Выход на биржу через SPAC позволит привлечь деньги не только венчурных, но институциональных и розничных инвесторов, пояснил изданию представитель ФИОП.

По схеме со SPAC, компания без активов выходит на биржу, а после сливается с частной компанией. Так последняя начинает торговать акциями без проведения сложной процедуры IPO.

Зарегистрированная в России SPAC будет называться «проектной компанией» — Минэк предложил дополнить федеральный закон «О рынке ценных бумаг». При создании SPAC инвесторы получат учредительские акции B, деньги будут храниться на трастовом счете или эскроу-счете, их можно будет потратить только на слияние, планирует ведомство.

После слияния учредительские акции конвертируются в акции класса A в соотношении один к одному, первые инвесторы получат 20% объединенной компании (с ограничениями на продажу акций). Планируется, что SPAC смогут привлекать средства и через размещение цифровых финансовых активов на бирже.

Пока против развития SPAC в России выступает Минфин, говорит источник издания в одном из ведомств, близких к обсуждению вопроса. Минфин считает, что есть коррупционные риски и под вопросом доверие к рынку в целом.

  • В феврале 2021 года Минэкономразвития, Минфин и ЦБ добавили выход компаний без активов на биржу в дорожную карту по развитию инструментов долгосрочного финансирования.
  • По данным на октябрь 2021 года, количество SPAC-компаний в США выросло до 498, в конце 2020 года их было 248.

#новость #spac

9
1
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Old Nick

Нас ждет время офигительных историй успеха.

Ответить
7
Развернуть ветку
Alexander Ivanov

Ну вот, создают целый бесполезный рынок прокладок по иностранной кальке. А чтоб открыть SPAC-прокладку нужно дружить с минэком, да?

Лучше бы упростили процедуру IPO. Или сделали классификацию IPO. Типа ларёк с шаурмой, класс С, для выхода на биржу нужно только форму в Госуслугах заполнить, а если ты Газпром, класс А - извольте аудит пройти за дох..ард

Ответить
2
Развернуть ветку
Роман Ваничкин

Да уж.
Нагибалово основательное.

Ответить
2
Развернуть ветку
Lazy Snow

Scam time!

Ответить
2
Развернуть ветку
Виктор Исаков

Новый способ обналичить бюджетные деньги?))

Ответить
2
Развернуть ветку
Илья Попов

Тинькофф в помощь!

Ответить
1
Развернуть ветку
Дарья Смолякова

Выход на биржу через SPAC позволит привлечь деньги не только венчурных, но институциональных и розничных инвесторов
 Вспоминается закупка резервным и пенсионным фондом бумаг и деривативов у офшоров на миллиарды, по факту просто обязательства которые не будут исполнены.

Ответить
1
Развернуть ветку
Gedevan

Странная конечно история, для компании у которой есть реальные клиенты и деньги процедура IPO является сложной и очевидно дорогостоящей, а компанию у которой нет нихуя регистрируют и кто-то на этом ещё и зарабатывает.

Ответить
1
Развернуть ветку
Роман Емельянов

Начинаем подписываться на телеграмм-каналы 🥳

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 9 комментариев
Карьера
LEAD агентство
HR-бот. Решение для автоматизации подбора персонала в компанию
11
5
Маркетинг
Ксения Михалева
Кейс: Как 40-литровая бочка кофе привлекла аудиторию? Алгоритм и гипотезы

С чего начали?

2
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Право
Богдан Музыченко
Министр юстиции Германии призвал Telegram назначить представителя в стране Статьи редакции

Сейчас запросы приходится отправлять в ОАЭ, но компания на них не отвечает.

31
Личный опыт
Екатерина Очаковская
Тратят на косметолога, но жалеют деньги на чекап организма: почему взрослые забивают на своё здоровье и на вакцинацию

История о том, почему привычка тянуть до последнего — национальная катастрофа. И что всё-таки делать для профилактики, если не хочется тратить на лечение суммы, равные первому взносу на ипотеку.

174
42
NTA
Наивный Байесовский классификатор для фильтрации спама

Использование наивного Байесовского классификатора для фильтрации спама — довольно старый и известный способ фильтрации сообщений. В его основе лежит простая идея – на обучающих данных для каждого слова в сообщении вычисляется оценка вероятности того, что письмо с этим словом является спамом и, исходя их этого, для вновь пришедшего письма на…

2
7
Офтоп
Go Mobile
Как ставить задачи так, чтобы коллеги их выполняли (и всем было хорошо)

После праздников самое время вспомнить, как взаимодействовать с коллегами, чтобы всем было комфортно. В этой статье Алена Максимова, Senior UA Manager агентства Go Mobile, даст рекомендации по эффективному планированию и построению коммуникации в работе. Эти советы актуальны всегда, но сейчас — особенно.

0
9
Делобанк
5 сервисов для предпринимателей, которые хотят вести бизнес самостоятельно
0
0
IPQuorum
Готовы зажечь? Самые необычные фейерверки от Петра I до наших дней

Какой же праздник без шумного веселья?! А уж Новый год и подавно – фейерверки, огненные фонтаны, петарды и бенгальские огни. 3 января весь мир отмечал день бенгальских искр и гирляндных огней. Представляете, началось все это великолепие с ошибки китайского фармаколога. Полную историю возникновения фейерверков читайте в материале «Отжигаем по…

0
0
Финансы
Богдан Музыченко
Китайский сервис для репетиторов New Oriental Education уволил 60 тысяч сотрудников в 2021 году на фоне давления властей Статьи редакции

Это крупнейшее сокращение с начала ограничений в Китае, считают эксперты.

13
9
Больше статей
null