Финансы
Маша Цепелева

Фёдор Овчинников: оценка Dodo Brands выросла более чем в два раза за год — до $250-300 млн Статьи редакции

В 2020 году компания оценивалась 8 млрд рублей (более $100 млн).

  • Фёдор Овчинников рассказал об оценке Dodo Brands на основе сделок мелких совладельцев на непубличном рынке. У компании около 300 частных акционеров, в 2021 году прошло 55 сделок купли-продажи акций на вторичном рынке на общую сумму $2,7 млн, написал Фёдор Овчинников в своём Telegram-канале.
  • Опционами Dodo Brands на сумму 1,7 млрд рублей владеют 248 сотрудников компании, из них 100 получили их в 2021 году. Последние сделки проходили по цене $40-50 за акцию.
  • Dodo Brands — непубличное акционерное общество. Франшизы «Додо пиццы», «Дринкит» и «Донер 42» во всех странах, информсистема Dodo и торговые марки принадлежат DP Global Group. Она зарегистрирована на Британских Виргинских островах, для «удобной организации компании с большим количество акционеров». Овчинников добавил, что компания платит все налоги в России.
  • «Додо пицца» с 2014 года премировала акциями сотрудников и привлекала инвестиции в обмен на акции через краудфандинг.
  • В июле 2021 года Фёдор Овчинников написал в Instagram, что заплатил 15,8 млн рублей налогов от продажи 1,5% акций компании в 2020 году. При этом оценка Dodo Brands составила около 8,1 млрд рублей.

#новость #додопицца

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Тимур Петров

Это какая-то заказная статья??

Оценка Dodo Brands выросла более чем в два раза за год — до $250-300 млн
Как, на чем основывается? Что за бред. Увольте редактора за такую статью.

@Инспектор удалите заказную статью, это позор.

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12
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Evgeny Boyko

Эта афтарка только такое говно и пишет. Хуже всего, что бань этого пользователя не бань, унылые высеры из ленты никуда не пропадают

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3
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Тимур Петров

Проблема в том, что такими статьями могут обманывать инвесторов-идиотов, типа смотрите какая у нас рыночная оценка, вот что известное СМИ пишет о нас.

Это чистой воды мошенничество от Федора Овчинникова.

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5
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Evgeny Boyko

Мне лично плевать на инвесторов, и, тем более, на идиотов. А вот быть потребителем этого мусора при корректно расставленных банах уже как-то устал.

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0
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Хороший паркур

Маша - штатный редактор новостей на VC, а пост написан в подсайте «финансы».
Тебе придётся забанить подсайт.

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2
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Evgeny Boyko

Этот штатный редактор джинсу размещает повсюду, проще всру из закладок выпилить

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–1
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Маша Цепелева

что значит повсюду и что значит джинсу?

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2
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Тимур Петров

Для всех новоприбывших, под статьей боты оставляли "хвалебные" комментарии.
Комментарии ботов потерли, заказную статью нет.
@Кристина Фирсова
@Алёна Арсеньева
@Marina Kachueva
@Саша Измайлова

https://vk.com/id324403878
https://vk.com/id393765792
https://vk.com/alenarse
https://vk.com/id313136954

Алёна Арсеньева | ВКонтакте
Алёна Арсеньева, Москва, Россия. Окончила АГПС МЧС России в 2012. Войдите на сайт или…
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Кристина Фирсова | ВКонтакте
Кристина Фирсова, Москва, Россия. Окончила Финансовый университет (бывш. ГУМФ) в 2018. Войдите на…
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3
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Sergey Sergeev

Сам Овчинников оценил или откуда цифры взялись? Если компания частная и инвестиций она не привлекала, никаких due diligence не было за последнее время. И из цифр в статье ничего непонятно. Похоже больше на pr

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9
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eugene

наверно по такой оценке продают акции миноритариям

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0
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Хороший паркур

выросла более чем в два раза
 премировала акциями сотрудников

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3
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R-Globus

ну у ДоДо тоже есть акции, 3 пиццы за 990 например, и любой сотрудник может ими воспользоваться по своему усмотрению)

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16
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Хороший паркур

Чтобы пицца из глаз вытекала))

На эти деньги можно нормально еды закупить

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2
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R-Globus

хош ешь, хош не ешь, выбор-то есть... пока)

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0
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Zeke Zero

Чё там? Не видно..

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0
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Хороший паркур

https://vc.ru/flood/306371

Когда устал вечером в «Додо» — Офтоп на vc.ru
Заказал пиццу и залипаю на то, как ее готовят, и тут внезапно девушка начинает рисовать на…
vc.ru
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6
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Даниил Мельник

Да ничего особенного, просто написала, что она - за електронное бало. К этому умозаключению она пришла прямо на работе, поэтому, есть мнение, что к нему её подвигла работа в ДодоПицце.

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0
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Хороший паркур

Да? А мне кажется, что там написано Зойбана.
@Zoibana

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2
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Хороший паркур

Я кстати так и подумал когда пытался прочесть в первый раз.

Одуплял минут пять ))

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0
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Dennis Gooddeni

Я, думаю, что работник, может написать только одно слово – ЗАЕ….

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0
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Хороший паркур

Так и есть

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2
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Иван Савченко

Я вообще всегда был уверен, что там что-то по грузински написано

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Генератор Мемов

Тож коммент скрыт)

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Даниил Мельник

А вообще, про премирование, где-то здесь, на VC, были рассказы об акциях этих... Если память не изменяет, ими частично отдавали ЗП-шку, а ещё не давали продавать по своему усмотрению.
Так что такая себе акция.

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Kikidon

Пицца у Додо остой

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Kauss Mr

Хуже этой высосанной лживой новости только боты в камментах

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4
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Евгений Дроздов

Все зависит от их дивидендной политики после IPO.

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–4
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Дмитрий Милюков

))) икзперд виси.

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5
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Даниил Мельник

Так покажи мастер-класс, ёпта. А-то он "икзперд виси", так заткни его за пояс, покажи уровень.

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–2
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Андрей Пантелеев

Что зависит?

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1
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Евгений Дроздов

Я бы лично прикупил DoDo в портфель при условии регулярных дивидендов... В России на MOEX очень небольшой потребительский сектор.

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–2
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Евгений Дроздов

Цена/динамика акций после IPO. Если дивполитика будет предусматривать регулярные обязательные выплаты, то акция интересная, а дивов не будет - фиг знает. Общепит сегодня есть, а завтра опять карантин.

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–2
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Андрей Пантелеев

Додо на доставке, на них карантин никак не влияет. Он только в плюс.

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Sergey Rusanov

не знаю про отношение к сотрудникам, но отношение к клиентам у компании хорошее, да и пицца ничего, так что не удивительно

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–8
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Сильвестр Иванов

прошло 55 сделок купли-продажи акций
 продажу акций тоже могут заблокировать, как это было с пиццериями?

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1
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Alexey Therm

а пицца говно)

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1
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Vadim Medvedev

Оценить компанию может только рынок. В данном случае речь идёт о нерыночных сделках, которые вообще ничего не значат.

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0
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Тимур Петров
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1
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Vadim Medvedev

"Просто мы очень любим Фёдора, нам не жалко" - заверил представитель vc.ru

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Мурад Муртазалиев

Рост более чем в два раза на основе 55 сделок?

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Заметки Маркетолога

объем сделок в год 2 с чем-то млн $

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Slava Reznor

Я думал там оценка выше учитывая выручку сети

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Александр Медведь

Зарплата у сотрудников слишком большая, потому прибыли мало

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Io Eau

Только что вместо сыра в их пицце? Сыры с заменителями молочных жиров? Теперь не сыр плавится, а вытекает оттуда растительное масло.

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