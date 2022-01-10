Фёдор Овчинников: оценка Dodo Brands выросла более чем в два раза за год — до $250-300 млн Статьи редакции
В 2020 году компания оценивалась 8 млрд рублей (более $100 млн).
- Фёдор Овчинников рассказал об оценке Dodo Brands на основе сделок мелких совладельцев на непубличном рынке. У компании около 300 частных акционеров, в 2021 году прошло 55 сделок купли-продажи акций на вторичном рынке на общую сумму $2,7 млн, написал Фёдор Овчинников в своём Telegram-канале.
- Опционами Dodo Brands на сумму 1,7 млрд рублей владеют 248 сотрудников компании, из них 100 получили их в 2021 году. Последние сделки проходили по цене $40-50 за акцию.
- Dodo Brands — непубличное акционерное общество. Франшизы «Додо пиццы», «Дринкит» и «Донер 42» во всех странах, информсистема Dodo и торговые марки принадлежат DP Global Group. Она зарегистрирована на Британских Виргинских островах, для «удобной организации компании с большим количество акционеров». Овчинников добавил, что компания платит все налоги в России.
- «Додо пицца» с 2014 года премировала акциями сотрудников и привлекала инвестиции в обмен на акции через краудфандинг.
- В июле 2021 года Фёдор Овчинников написал в Instagram, что заплатил 15,8 млн рублей налогов от продажи 1,5% акций компании в 2020 году. При этом оценка Dodo Brands составила около 8,1 млрд рублей.
Это какая-то заказная статья??
Оценка Dodo Brands выросла более чем в два раза за год — до $250-300 млн
Как, на чем основывается? Что за бред. Увольте редактора за такую статью.
@Инспектор удалите заказную статью, это позор.
Эта афтарка только такое говно и пишет. Хуже всего, что бань этого пользователя не бань, унылые высеры из ленты никуда не пропадают
Проблема в том, что такими статьями могут обманывать инвесторов-идиотов, типа смотрите какая у нас рыночная оценка, вот что известное СМИ пишет о нас.
Это чистой воды мошенничество от Федора Овчинникова.
Мне лично плевать на инвесторов, и, тем более, на идиотов. А вот быть потребителем этого мусора при корректно расставленных банах уже как-то устал.
Этот штатный редактор джинсу размещает повсюду, проще всру из закладок выпилить
что значит повсюду и что значит джинсу?
Для всех новоприбывших, под статьей боты оставляли "хвалебные" комментарии.
Комментарии ботов потерли, заказную статью нет.
@Кристина Фирсова
@Алёна Арсеньева
@Marina Kachueva
@Саша Измайлова
https://vk.com/id324403878
https://vk.com/id393765792
https://vk.com/alenarse
https://vk.com/id313136954
Сам Овчинников оценил или откуда цифры взялись? Если компания частная и инвестиций она не привлекала, никаких due diligence не было за последнее время. И из цифр в статье ничего непонятно. Похоже больше на pr
наверно по такой оценке продают акции миноритариям
ну у ДоДо тоже есть акции, 3 пиццы за 990 например, и любой сотрудник может ими воспользоваться по своему усмотрению)
хош ешь, хош не ешь, выбор-то есть... пока)
Чё там? Не видно..
Да ничего особенного, просто написала, что она - за електронное бало. К этому умозаключению она пришла прямо на работе, поэтому, есть мнение, что к нему её подвигла работа в ДодоПицце.
Да? А мне кажется, что там написано Зойбана.
@Zoibana
Я, думаю, что работник, может написать только одно слово – ЗАЕ….
Я вообще всегда был уверен, что там что-то по грузински написано
Тож коммент скрыт)
А вообще, про премирование, где-то здесь, на VC, были рассказы об акциях этих... Если память не изменяет, ими частично отдавали ЗП-шку, а ещё не давали продавать по своему усмотрению.
Так что такая себе акция.
Пицца у Додо остой
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Хуже этой высосанной лживой новости только боты в камментах
Все зависит от их дивидендной политики после IPO.
))) икзперд виси.
Так покажи мастер-класс, ёпта. А-то он "икзперд виси", так заткни его за пояс, покажи уровень.
Что зависит?
Я бы лично прикупил DoDo в портфель при условии регулярных дивидендов... В России на MOEX очень небольшой потребительский сектор.
Цена/динамика акций после IPO. Если дивполитика будет предусматривать регулярные обязательные выплаты, то акция интересная, а дивов не будет - фиг знает. Общепит сегодня есть, а завтра опять карантин.
Додо на доставке, на них карантин никак не влияет. Он только в плюс.
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не знаю про отношение к сотрудникам, но отношение к клиентам у компании хорошее, да и пицца ничего, так что не удивительно
прошло 55 сделок купли-продажи акций
продажу акций тоже могут заблокировать, как это было с пиццериями?
а пицца говно)
Оценить компанию может только рынок. В данном случае речь идёт о нерыночных сделках, которые вообще ничего не значат.
"Просто мы очень любим Фёдора, нам не жалко" - заверил представитель vc.ru
Рост более чем в два раза на основе 55 сделок?
объем сделок в год 2 с чем-то млн $
Я думал там оценка выше учитывая выручку сети
Зарплата у сотрудников слишком большая, потому прибыли мало
Только что вместо сыра в их пицце? Сыры с заменителями молочных жиров? Теперь не сыр плавится, а вытекает оттуда растительное масло.
В компании не применяют этот термин и хотят создать устройство только для развлечений и общения.
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