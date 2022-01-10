Оценка Dodo Brands выросла более чем в два раза за год — до $250-300 млн Статьи редакции
В 2020 году компания оценивалась 8 млрд рублей (более $100 млн).
- Входящие в Dodo Brands франшизы «Додо пиццы», «Дринкит» и «Донер 42» во всех странах, информсистема Dodo и торговые марки принадлежат DP Global Group. У компании около 300 частных акционеров, в 2021 году прошло 55 сделок купли-продажи акций на вторичном рынке на общую сумму $2,7 млн, написал Фёдор Овчинников в своём Telegram-канале.
- Dodo Brands — непубличное акционерное общество. DP Global Group зарегистрирована на Британских Виргинских островах, для «удобной организации компании с большим количество акционеров». Овчинников добавил, что компания платит все налоги в России.
- «Додо пицца» с 2014 года премировала акциями сотрудников и привлекала инвестиции в обмен на акции через краудфандинг. Опционами Dodo Brands на сумму 1,7 млрд рублей владеют 248 сотрудников компании, из них 100 получили их в 2021 году. Последние сделки проходили по цене $40-50 за акцию.
- В июле 2021 года Фёдор Овчинников написал в Instagram, что заплатил 15,8 млн рублей налогов от продажи 1,5% акций компании в 2020 году. При этом оценка Dodo Brands составила около 8,1 млрд рублей.
ну у ДоДо тоже есть акции, 3 пиццы за 990 например, и любой сотрудник может ими воспользоваться по своему усмотрению)
Чё там? Не видно..
Тож коммент скрыт)
Да ничего особенного, просто написала, что она - за електронное бало. К этому умозаключению она пришла прямо на работе, поэтому, есть мнение, что к нему её подвигла работа в ДодоПицце.
Да? А мне кажется, что там написано Зоибана.
@Zoibana
А вообще, про премирование, где-то здесь, на VC, были рассказы об акциях этих... Если память не изменяет, ими частично отдавали ЗП-шку, а ещё не давали продавать по своему усмотрению.
Так что такая себе акция.
Нормально у них получилось стрельнуть. Конечно как то странно. Но все же успех очевиден.
Все зависит от их дивидендной политики после IPO.
))) икзперд виси.
Так покажи мастер-класс, ёпта. А-то он "икзперд виси", так заткни его за пояс, покажи уровень.
прошло 55 сделок купли-продажи акций
продажу акций тоже могут заблокировать, как это было с пиццериями?
Рост более чем в два раза на основе 55 сделок?
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