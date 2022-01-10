Финансы
Маша Цепелева

Оценка Dodo Brands выросла более чем в два раза за год — до $250-300 млн Статьи редакции

В 2020 году компания оценивалась 8 млрд рублей (более $100 млн).

  • Входящие в Dodo Brands франшизы «Додо пиццы», «Дринкит» и «Донер 42» во всех странах, информсистема Dodo и торговые марки принадлежат DP Global Group. У компании около 300 частных акционеров, в 2021 году прошло 55 сделок купли-продажи акций на вторичном рынке на общую сумму $2,7 млн, написал Фёдор Овчинников в своём Telegram-канале.
  • Dodo Brands — непубличное акционерное общество. DP Global Group зарегистрирована на Британских Виргинских островах, для «удобной организации компании с большим количество акционеров». Овчинников добавил, что компания платит все налоги в России.
  • «Додо пицца» с 2014 года премировала акциями сотрудников и привлекала инвестиции в обмен на акции через краудфандинг. Опционами Dodo Brands на сумму 1,7 млрд рублей владеют 248 сотрудников компании, из них 100 получили их в 2021 году. Последние сделки проходили по цене $40-50 за акцию.
  • В июле 2021 года Фёдор Овчинников написал в Instagram, что заплатил 15,8 млн рублей налогов от продажи 1,5% акций компании в 2020 году. При этом оценка Dodo Brands составила около 8,1 млрд рублей.

#новость #додопицца

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Хороший паркур

выросла более чем в два раза
 премировала акциями сотрудников

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R-Globus

ну у ДоДо тоже есть акции, 3 пиццы за 990 например, и любой сотрудник может ими воспользоваться по своему усмотрению)

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3
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Хороший паркур

Чтобы пицца из глаз вытекала))

На эти деньги можно нормально еды закупить

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Zeke Zero

Чё там? Не видно..

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Генератор Мемов

Тож коммент скрыт)

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Даниил Мельник

Да ничего особенного, просто написала, что она - за електронное бало. К этому умозаключению она пришла прямо на работе, поэтому, есть мнение, что к нему её подвигла работа в ДодоПицце.

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Хороший паркур

Да? А мне кажется, что там написано Зоибана.
@Zoibana

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Хороший паркур

https://vc.ru/flood/306371

Когда устал вечером в «Додо» — Офтоп на vc.ru
Заказал пиццу и залипаю на то, как ее готовят, и тут внезапно девушка начинает рисовать на…
vc.ru
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Даниил Мельник

А вообще, про премирование, где-то здесь, на VC, были рассказы об акциях этих... Если память не изменяет, ими частично отдавали ЗП-шку, а ещё не давали продавать по своему усмотрению.
Так что такая себе акция.

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Кристина Фирсова

Нормально у них получилось стрельнуть. Конечно как то странно. Но все же успех очевиден.

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1
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Евгений Дроздов

Все зависит от их дивидендной политики после IPO.

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–2
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Дмитрий Милюков

))) икзперд виси.

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Даниил Мельник

Так покажи мастер-класс, ёпта. А-то он "икзперд виси", так заткни его за пояс, покажи уровень.

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Сильвестр Иванов

прошло 55 сделок купли-продажи акций
 продажу акций тоже могут заблокировать, как это было с пиццериями?

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Мурад Муртазалиев

Рост более чем в два раза на основе 55 сделок?

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