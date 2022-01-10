Финансы
Богдан Музыченко

Сервис для поиска подработки и найма временных сотрудников MyGig привлёк 120 млн рублей от Sistema SmartTech и других Статьи редакции

Компания потратит деньги на развитие платформы и выход в новые регионы.

  • В стартап вложились фонд Sistema SmartTech, инвестиционная компания Altus Capital и акционеры семейного офиса Brayne, объявили партнёры.
  • С помощью MyGig компании могут найти временных работников в загруженные часы или сезон высокого спроса. Исполнители могут работать рядом с домом с гибким графиком и получать деньги через 30 минут после окончания смены. Для выполнения заявок нужно иметь статус самозанятого.
  • Исполнители могут работать продавцами, грузчиками, курьерами и другими.
  • MyGig работает в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и в прочих. В 2022 году компания планирует расшириться на другие российские регионы и зарубежные рынки.
  • На платформе MyGig зарегистрировано более 170 тысяч исполнителей, а её клиенты — крупные сетевые ритейлеры, рестораны, службы доставки и прочие. Например, «Лента», «Додо пицца», и «Самокат».
  • Выручка компании на конец 2020 года составила 5,5 млн рублей, чистая прибыль — 569 тысяч рублей по данным «Контур.Фокуса». Комиссия платформы зависит от дополнительных услуг, количества заявок, профессий, сферы деятельности и числа заказов.

#новость #инвестиции

858 просмотров
9
3
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Дмитрий Гончаров

Очередное мертворожденное приложение, где будут искать сотрудников на постоянную работу, создавая фейковые вакансии, знаем, куча такого же мусора полно

Ответить
1
Развернуть ветку
Sergey Ontime

Эксперт)

Ответить
2
Развернуть ветку
Sergey Ontime

А зачем они так делают?

Ответить
0
Развернуть ветку
Тимур Петров

@Богдан Музыченко свяжись с коллегами, обсудите удаление лживой статьи об оценке Додо https://vc.ru/finance/345497-ocenka-dodo-brands-vyrosla-bolee-chem-v-dva-raza-za-god-do-250-300-mln

Оценка Dodo Brands выросла более чем в два раза…
В 2020 году компания оценивалась 8 млрд рублей (более $100 млн).
vc.ru
Ответить
–1
Развернуть ветку
Богдан Музыченко

Прошу прощения, какие у Вас основания так полагать?

Ответить
0
Развернуть ветку
Тимур Петров

Как можно оценивать компанию по какому-то чату и писать это в сми с большим влиянием. Сделайте расследование и проверьте факты.

Ответить
0
Развернуть ветку
Богдан Музыченко

Ваша претензия ничего общего с реальностью не имеет. Вспомните Павла Дурова, одно сообщение которого может повлиять на оценку компании. Мы ведь не претендуем на истину в последней инстанции.
Тем более, мы указали, что это по словам самого основателя «Додо пиццы».

Ответить
–2
Развернуть ветку
Evgeny Boyko

Богдан, и пресс-релизы прекращайте публиковать пока сами в коллегу не превратились

Ответить
–1
Развернуть ветку
Вадим Курбанов

Как парсили базу исполнителей, явно при такой выручке 170т человек не регистрировались самостоятельно

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 9 комментариев
Дизайн
Vladimir Malyavko
Как рухнувший мост вдохновляет дизайнера?

Всем привет! Недавно в Минске рухнул мост (часть моста) и его форма вдохновила меня порассуждать на тему территориального брендинга, а также создать концепт логотипа для этого моста.

3
6
Финансы
Богдан Музыченко
Китайский сервис для репетиторов New Oriental Education уволил 60 тысяч сотрудников в 2021 году на фоне давления властей Статьи редакции

Это крупнейшее сокращение с начала ограничений в Китае, считают эксперты.

20
15
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
ITI Capital
Урок 6 — Самостоятельная торговля на бирже

В прошлых уроках Азбуки Инвестора мы уже разбирались, как работает биржа. Самое время поговорить о том, как начать свой путь в самостоятельной торговле финансовыми инструментами.

0
Приёмная
Andrey Shagalov
Негативный клиентский опыт от Beeline (там, где можно было легко сделать по-человечески)

Речь пойдет о процессе возврата денег за ошибочный перевод. Это не самый популярный, но необходимый сервис для оператора т.к. люди порой ошибаются и из этого тоже складывается их впечатление о сервисе. Ниже я распишу шаги ужасного клиентского опыта общения с компанией Beeline и мои предположения как это легко можно было исправить... если захотеть.

39
17
Право
Богдан Музыченко
Регулятор во Франции оштрафовал Google и Meta на €150 млн и €60 млн из-за навязывания пользователям файлов cookie Статьи редакции

И обязал компании в течение трёх месяцев дать пользователям возможность быстро от них отказываться.

98
27
IPQuorum
Готовы зажечь? Самые необычные фейерверки от Петра I до наших дней

Какой же праздник без шумного веселья?! А уж Новый год и подавно – фейерверки, огненные фонтаны, петарды и бенгальские огни. 3 января весь мир отмечал день бенгальских искр и гирляндных огней. Представляете, началось все это великолепие с ошибки китайского фармаколога. Полную историю возникновения фейерверков читайте в материале «Отжигаем по…

0
0
Право
Богдан Музыченко
Министр юстиции Германии призвал Telegram назначить представителя в стране Статьи редакции

Сейчас запросы приходится отправлять в ОАЭ, но компания на них не отвечает.

94
23
Личный опыт
Екатерина Очаковская
Тратят на косметолога, но жалеют деньги на чекап организма: почему взрослые забивают на своё здоровье и на вакцинацию

История о том, почему привычка тянуть до последнего — национальная катастрофа. И что всё-таки делать для профилактики, если не хочется тратить на лечение суммы, равные первому взносу на ипотеку.

261
64
Bercut
Клиент в центре экосистемы цифровых продуктов

По данным исследования KPMG: « 8 из 10 руководителей высшего звена назвали клиентоориентированность главным приоритетом организации и основным фокусом в области цифровой стратегии».

0
0
Приёмная
Илья Караханов
Поддержка Ozon отказывается возвращать деньги за украденные товары

Я продаю электронику на маркетплейсе Ozon. Товары у меня дорогостоящие, от 25 до 200 тысяч рублей. 22 ноября 2021 года, пришли возвраты от покупателей на ПВЗ и когда я пришел их забирать обнаружилось, что вместо моих товаров( квадрокоптеров DJI по 40-50 тысяч рублей), сотрудник ПВЗ передает мне защитные стекла на экран телефона за +-200 рублей.…

11
9
Делобанк
5 сервисов для предпринимателей, которые хотят вести бизнес самостоятельно
0
0
Больше статей
null