Сервис для поиска подработки и найма временных сотрудников MyGig привлёк 120 млн рублей от Sistema SmartTech и других Статьи редакции
Компания потратит деньги на развитие платформы и выход в новые регионы.
- В стартап вложились фонд Sistema SmartTech, инвестиционная компания Altus Capital и акционеры семейного офиса Brayne, объявили партнёры.
- С помощью MyGig компании могут найти временных работников в загруженные часы или сезон высокого спроса. Исполнители могут работать рядом с домом с гибким графиком и получать деньги через 30 минут после окончания смены. Для выполнения заявок нужно иметь статус самозанятого.
- Исполнители могут работать продавцами, грузчиками, курьерами и другими.
- MyGig работает в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и в прочих. В 2022 году компания планирует расшириться на другие российские регионы и зарубежные рынки.
- На платформе MyGig зарегистрировано более 170 тысяч исполнителей, а её клиенты — крупные сетевые ритейлеры, рестораны, службы доставки и прочие. Например, «Лента», «Додо пицца», и «Самокат».
- Выручка компании на конец 2020 года составила 5,5 млн рублей, чистая прибыль — 569 тысяч рублей по данным «Контур.Фокуса». Комиссия платформы зависит от дополнительных услуг, количества заявок, профессий, сферы деятельности и числа заказов.
Очередное мертворожденное приложение, где будут искать сотрудников на постоянную работу, создавая фейковые вакансии, знаем, куча такого же мусора полно
Эксперт)
А зачем они так делают?
@Богдан Музыченко свяжись с коллегами, обсудите удаление лживой статьи об оценке Додо https://vc.ru/finance/345497-ocenka-dodo-brands-vyrosla-bolee-chem-v-dva-raza-za-god-do-250-300-mln
Прошу прощения, какие у Вас основания так полагать?
Как можно оценивать компанию по какому-то чату и писать это в сми с большим влиянием. Сделайте расследование и проверьте факты.
Ваша претензия ничего общего с реальностью не имеет. Вспомните Павла Дурова, одно сообщение которого может повлиять на оценку компании. Мы ведь не претендуем на истину в последней инстанции.
Тем более, мы указали, что это по словам самого основателя «Додо пиццы».
Богдан, и пресс-релизы прекращайте публиковать пока сами в коллегу не превратились
Как парсили базу исполнителей, явно при такой выручке 170т человек не регистрировались самостоятельно
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