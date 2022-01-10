Издатель GTA и BioShock купит разработчика игр Zynga за $12,7 млрд Статьи редакции
Сделку планируют закрыть 30 июня 2022 года.
- Издатель игр Take-Two приобретёт все находящиеся в обращении акции Zynga. Стоимость одной акции — около $10. Общая стоимость сделки составит $12,7 млрд.
- Акционеры Zynga получат по $3,5 наличными за каждую акцию компании и по $6,4 в виде акций Take-Two в обмен на одну бумагу Zynga. Цена покупки — это премия в размере 64% к цене акций Zynga на момент закрытия торгов 7 января 2022 года.
- По мнению Take-Two, сделка сделает компанию одним из крупнейших издателей мобильных игр в мире. Совокупная выручка двух компаний за 12 месяцев, окончившихся 30 сентября 2021 года, составила $6,1 млрд.
- Take-Two выпустила серию игр Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, BioShock и прочие. Zynga создала FarmVille, Empires & Puzzles и другие проекты.
- В 2020 году Microsoft купила владельца Bethesda за $7,5 млрд. Сделку называли одной из крупнейших в игровой индустрии.
Серьëзно? Беседка дешевле разработчика примитивных мобильных игр для школьников? Или я чего-то не понимаю?
ну да, деньги решают же
Так какие деньги? Донаты в мобильных гонках приносят больше денег, чем ААА-проекты?
Да, гораздо больше и уже очень давно.
И стоимость создания несоизмеримо ниже.
ну так ребята из Плейрикс миллиардерами стали благодаря мобилкам
Да
Вы даже не представляете насколько. Почитайте про тот же Playrix
У Zynga оборот почти 2 миллиарда долларов у Take Two 3. Видимо не плохие деньги донаты приносят.
Ну и Bioshock вообще из другой оперы
Дел
наоборот же, разве нет?
Встал сегодня не с той ноги
ты не перепутал кто кого купил?
чето акции тейк-ту обвалились
хорошо, что компанию Take Two самих никто не купил и не распустил, как в мире разработки игр часто бывает. Держатся на плаву.
Помню, как в 2011 в Сан-Франциско все с этой Цингой носились.
Хотят в мобильный рынок идти
BioShock*, позорник
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