Финансы
Богдан Музыченко

Издатель GTA и BioShock купит разработчика мобильных игр Zynga за $12,7 млрд Статьи редакции

Сделку планируют закрыть 30 июня 2022 года.

  • Издатель игр Take-Two приобретёт все находящиеся в обращении акции Zynga. Стоимость одной акции — около $10. Общая стоимость сделки составит $12,7 млрд.
  • Акционеры Zynga получат по $3,5 наличными за каждую акцию компании и по $6,4 в виде акций Take-Two в обмен на одну бумагу Zynga. Цена покупки — это премия в размере 64% к цене акций Zynga на момент закрытия торгов 7 января 2022 года.
  • По мнению Take-Two, сделка сделает компанию одним из крупнейших издателей мобильных игр в мире. Совокупная выручка двух компаний за 12 месяцев, окончившихся 30 сентября 2021 года, составила $6,1 млрд.
  • Take-Two выпустила серию игр Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, BioShock и прочие. Zynga была основана в 2007 году и выпускала популярные в соцсетях игры вроде FarmVille, Empires & Puzzles и другие проекты.
  • В 2020 году Microsoft купила владельца Bethesda за $7,5 млрд. Сделку называли одной из крупнейших в игровой индустрии.
Игра Merge Magic от Zynga

#новость #видеоигры

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Роман Милованов

Серьëзно? Беседка дешевле разработчика примитивных мобильных игр для школьников? Или я чего-то не понимаю?

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5
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Anton S

ну да, деньги решают же

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3
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Роман Милованов

Так какие деньги? Донаты в мобильных гонках приносят больше денег, чем ААА-проекты?

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2
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Anton S

Да, гораздо больше и уже очень давно.
И стоимость создания несоизмеримо ниже.

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25
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Иван Шеметов

ну так ребята из Плейрикс миллиардерами стали благодаря мобилкам

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9
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Archer Archer

Вы даже не представляете насколько. Почитайте про тот же Playrix

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3
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Dimitri

У Zynga оборот почти 2 миллиарда долларов у Take Two 3. Видимо не плохие деньги донаты приносят.

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1
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Илья Шишкунов

Да

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Юрий

уже давно и намного

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Хороший паркур

для женшин, школьники в эти игры никогда не играли

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Хороший паркур

Take-Two разработала и выпустила серию игр Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, BioShock и прочие.
 А я думал их разработала Rockstar, а Take-Two это материнская компания.

Ну ладно.

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3
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Anton S

Ну и Bioshock вообще из другой оперы

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2
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Илья Шишкунов

Дел

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–1
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Nicholas Savel'ev

наоборот же, разве нет?

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Илья Шишкунов

Встал сегодня не с той ноги

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Хороший паркур

Встань с другой

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Иван Шеметов

ты не перепутал кто кого купил?

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Богдан Анциферов

BioShock*, позорник

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Георгий Чесноков

хорошо, что компанию Take Two самих никто не купил и не распустил, как в мире разработки игр часто бывает. Держатся на плаву.

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Timur e la squadra

а че бы им не плавать, они на GTA и RDR очень хорошо заработали

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Vangelis

чето акции тейк-ту обвалились

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Artemy

Помню, как в 2011 в Сан-Франциско все с этой Цингой носились.

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Чит Чат

Хотят в мобильный рынок идти

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