Финансы
Валерия Козлова

Российская онлайн-школа программирования для детей Kodland привлекла $9 млн Статьи редакции

Инвестиции пойдут на развитие в новых странах.

  • Лид-инвестором стал Redseed Ventures, в раунде приняли участие Baring Vostok, Kismet, Flyer One Venture, а также партнёр I2BF Global Ventures Александр Невинский, пишет TechCrunch.
  • Школа создаёт курсы отдельно для каждого региона, в котором работает. В настоящее время курсы доступны в Великобритании, Ирландии, США, Канаде, странах СНГ, Малайзии, Индонезии и Аргентине.
  • По данным компании, на платформе работает около тысячи учителей, количество учеников — 16 тысяч.
  • Инвестиции планируют потратить на создание новых продуктов, расширение в англоязычных странах и выход в испаноязычные страны и несколько стран Юго-Восточной Азии.
  • Kodland появилась в 2018 году и изначально работала как офлайн-школа для начинающих разработчиков в девяти городах России. В декабре 2020 года компания привлекла первые внешние инвестиции на сумму $1,5 млн.
  • По данным «Контур-Фокус», выручка компании за 2020 год составила 54,4 млн рублей, прибыль — 2,2 млн рублей.
  • На сайте Kodland восемь основных курсов для разных возрастов — создание сайтов и игр на Unity, базовый и продвинутый Python и другое. Курсы стоят от 3640 рублей до 62080 рублей в зависимости от выбранного курса и его продолжительности.

#новость #kodland

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Embacy

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Богданов Никита

Как говорится, вот так напрограммировали ))

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Вася Пражкин

базовый и продвинутый Python
Скоро на hh.ru:
Senior Python Developer, 10 лет(это возраст), желаемая зп - от 350 тыс.

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