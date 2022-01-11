Готовы зажечь? Самые необычные фейерверки от Петра I до наших дней

Какой же праздник без шумного веселья?! А уж Новый год и подавно – фейерверки, огненные фонтаны, петарды и бенгальские огни. 3 января весь мир отмечал день бенгальских искр и гирляндных огней. Представляете, началось все это великолепие с ошибки китайского фармаколога. Полную историю возникновения фейерверков читайте в материале «Отжигаем по…