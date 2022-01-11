АФК «Система» начала переговоры о покупке банка «Хоум Кредит» — РБК Статьи редакции
Сумма сделки может превысить €1 млрд.
- О переговорах инвестиционной компании АФК «Система» Владимира Евтушенкова с «Хоум Кредит» рассказали РБК два источника на финансовом рынке, источник в банковском секторе и в компании-партнёре «Системы».
- Компания Евтушенкова владеет «МТС Банком». «Хоум Кредит» может быть передан в собственность МТС, рассказал один из источников. Другой добавил, что переговоры близки к завершению, бренд «Хоум Кредита» будет сохранен, но может произойти обмен активами между ним и «МТС Банком». У «Хоум Кредита» есть крупный дочерняя компания в Казахстане, ситуация в стране влияет на переговоры, добавил источник.
- АФК «Система» прорабатывает разные инвестиционные варианты, сказали изданию в компании, но не уточнили, касаются ли они «Хоум Кредита». Банк отказался комментировать информацию.
- Чистая прибыль «Хоум Кредита» за девять месяцев 2021 года составила 11,2 млрд рублей, при этом 40% принесла казахстанская компания. В 2020 году прибыль была — 7,3 млрд рублей. Объём активов банка — 344,5 млрд рублей, капитал — 91,3 млрд рублей. Сумма сделки может превысить €1 млрд, оценил один из источников РБК.
- В октябре 2021 года PPF Group выставила на продажу российское подразделение банка «Хоум Кредит», сообщали источники Frank Media. Владельцы банка приняли решение о продаже после смерти основателя компании Петра Келлнера в марте 2021 года.
А как понять вот это "может произойти обмен активами между ним и «МТС Банком»"?
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