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Стоимость акций Take-Two упала на 13% после новости о покупке разработчика мобильных игр Zynga за $12,7 млрд Статьи редакции

Похоже, на рынке считают, что компания переплачивает.

  • 10 января Take-Two объявила о покупке разработчика мобильных и онлайн-игр Zynga. Сделка оценивается в $12,7 млрд, что делает её крупнейшей в истории игровой индустрии. Например, в 2016 году Tencent купила Supercell за $8,6 млрд, а Microsoft приобрела ZeniMax и Bethesda за $7,5 млрд.
  • Take-Two говорит, что после сделки, которую планируют закрыть до конца июня 2022 года, большая часть компании будет заниматься мобильным рынком, на который выведут существующие IP.
  • Условная GTA Online или спин-офф франшизы на мобильных устройствах могут принести много денег, и у Zynga есть опыт для разработки такой игры. Однако на рынке опасаются, что издатель поздно спохватился и теперь из-за этого переплачивает.
  • После новости акции Take-Two обвалились на 13,13%. Бумаги компании на пути к крупнейшему суточному падению цены с 2009 года, когда они обвалились сразу на 29,12%.
  • Как считают аналитики, покупка Zynga важна для Take-Two, поскольку в отличие от многих других компаний у неё нет своего крупного мобильного подразделения. А такая сумма этой сделки снижает шанс того, что другая компания сделает предложение лучше, как это произошло в конце 2020 года, когда EA в последний момент увела из под её носа Codemasters.
  • На фоне этого акции Zynga наоборот подскочили сразу на 40,67%.

#новость #zynga #taketwo

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Сергей Щукин

Такой красивый архитектурный элемент закрыли баннером с собакой 🤦‍♂️

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