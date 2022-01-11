Финансы
Богдан Музыченко

Французский финтех-стартап Qonto привлёк $552 млн от TCV, DST Global Юрия Мильнера и других Статьи редакции

Оценка стартапа выросла до $5 млрд.

  • Компания получила деньги от инвестиционной компании Tiger Global и фонда TCV, сообщает Techcrunch. В раунде также участвовали действующие инвесторы DST Global и Tencent и другие.
  • Привлечённые средства Qonto планирует потратить на увеличение клиентов до миллиона среди малых и средних предприятий к 2025 году.
  • Qonto — это онлайн-банк, обслуживающий малый, средний бизнес и фрилансеров. Сейчас у компании 220 тысячи клиентов во Франции, Германии, Италии и Испании. К банку подключено около 65 тысяч компаний.
  • В январе 2020 года Qonto привлёк $115 млн от фонда DST Global российского предпринимателя Юрия Мильнера, китайской Tencent и других. Тогда оценку не раскрыли.

#новость #инвестиции #qonto

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Eugene Vasin

Знаю что Qonto действительно любим французскими фрилансерами. Красавы, чё 🤘🏻

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Белов Устин Владимирович

мне быть хоть 1000 зелёных из этих миллионов

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Eugene Smirnov

У Гусейна Хасанова в комментариях раздают и в сториз, там он дарит всем.

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Петя Иванов

Вот, держи!
На NFT-бирже потом перепродашь за лям

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1
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Abashin Yan

Хороший проект, встряхнули рынок молодцы!

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