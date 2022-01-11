Французский финтех-стартап Qonto привлёк $552 млн от TCV, DST Global Юрия Мильнера и других Статьи редакции
Оценка стартапа выросла до $5 млрд.
- Компания получила деньги от инвестиционной компании Tiger Global и фонда TCV, сообщает Techcrunch. В раунде также участвовали действующие инвесторы DST Global и Tencent и другие.
- Привлечённые средства Qonto планирует потратить на увеличение клиентов до миллиона среди малых и средних предприятий к 2025 году.
- Qonto — это онлайн-банк, обслуживающий малый, средний бизнес и фрилансеров. Сейчас у компании 220 тысячи клиентов во Франции, Германии, Италии и Испании. К банку подключено около 65 тысяч компаний.
- В январе 2020 года Qonto привлёк $115 млн от фонда DST Global российского предпринимателя Юрия Мильнера, китайской Tencent и других. Тогда оценку не раскрыли.
Знаю что Qonto действительно любим французскими фрилансерами. Красавы, чё 🤘🏻
мне быть хоть 1000 зелёных из этих миллионов
У Гусейна Хасанова в комментариях раздают и в сториз, там он дарит всем.
Вот, держи!
На NFT-бирже потом перепродашь за лям
Хороший проект, встряхнули рынок молодцы!
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