Как я подключила PayPal в России для приема платежей из США с 4-й попытки, потеряв более $29 000

Всем привет. Имя оставлю анонимным, но скажу, что являюсь автором, создателем и идейным вдохновителем бренда одежды с собственным производством в двух странах (Россия и Шри Ланка (на это есть объективные причины)). Прежде чем начать свой интереснейший долгий путь к нормальной работе с PayPal и к тому, как грамотно взаимодействовать с системой из…