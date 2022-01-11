Китайский застройщик Evergrande с долгом в $300 млрд переехал из штаб-квартиры в Шэньчжэне, чтобы не платить аренду Статьи редакции
В декабре китайские власти начали проверку компании, чтобы решить, нужна ли ей помощь от государства.
- Компания перенесла штаб-квартиру в другое здание, принадлежащее Evergrande, в декабре 2021 года. Новый адрес не уточняется.
- На фоне слухов о банкротстве, возле офиса компании собирались инвесторы и требовали вернуть деньги по финансовым продуктам, пишет The Insider.
- 10 января Reuters сообщил, что со здания бизнес-центра, где находился офис Evergrande, частично убрали логотип застройщика.
- Evergrande — застройщик с самым большим общим долгом в мире, более $300 млрд. В сентябре 2021 года компания обещала выплатить проценты по облигациям в $83,5 млн, но просрочила выплату. После этого власти Китая потребовали от основателя компании Хуэй Ка Янь расплатиться по долгам из собственного кармана.
- В ноябре Хуэй Ка Янь погасил долги компании на $1,1 млрд, продав часть своей недвижимости и коллекции искусства. В декабре власти Китая начали проверку активов компании и его основателя, чтобы определить нужна ли застройщику помощь от государства.
Кризис пока отменяется значит?
Да, отменяется.. Все дело было в высокой аренде!
Китайское Правительство выручит ребят из данной конторы!
Так, вроде, гос-во и устроили эти проблемы им
государство навязывали им кредиты и покупку футбольных клубов?
Они приняли закон о том что обычным языком больше кредитоваться нельзя, пока не выплатишь часть кредитов ! А компания то и делала расширялась, и брала кредиты на все свои проекты, соответственно сейчас вот началась жопа! Ну я думаю высшее руководство знало что они пузырь надувают!
Про пузырь писали все кому не лень ещё в 2009-10 году, когда в ответ на финансовый кризис Китай стал кредитовать застройщиков практически также как кредитовали США своих ипотечников.
Хуйкаянь какая-то. Зачем это новость здесь?..
Потому что, evergrande крупная компания, от поставок которой зависит огромное количсетво предприятий в мире. Соответсвенно его крах вызовет некоторые проблемы в экономике и не только Китая. vc.ru ведь сайт про бизнес, так что why not?
власти Китая потребовали от основателя компании Хуэй Ка Янь расплатиться по долгам из собственного кармана
Да да, сейчас, прям из кармана достанет, заначку 300 миллиардов
По выплатам дивидендов, долги 300 миллиардов, но они же расписаны когда и сколько выплачивать должно предприятие! В Китае есть законы, что при не выплате более 30 дней по так сказать ежемесячному платежу, (там видимо раз в квартал они платят или раз в год) то может начаться процедура банкротства!
я всё понимаю, но сама формулировка смешная - что они потребуют его платить по всем долгам предприятия из собственного кармана
Теперь долг 299 млрд
Подсуетились так сказать)) Многоходовочка чтоб не платить аренду))
Я тоже так думаю, что правительство спасет, тем более владелец предпринимает усилия, платит из личного капитала.
У Трампа в 70-е было долгов на 9 млрд и он тогда думал, что любой бомж богаче него! А с такой звучной фамилией и таким долгом этот парень точно выплывет, просто Сочи весь спрос в китае перебил, но это временно
Вот интересно, 300 ярдов это за год? или за 10 лет по 30ярдок?
Кто-нибудь вообще в мире так следит за гигантами?
А вдруг завтра тесла, и тп... Ведь про китай тоже не знали 3 года назад... и не думали.
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