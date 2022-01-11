Финансы
Валерия Козлова

Китайский застройщик Evergrande с долгом в $300 млрд переехал из штаб-квартиры в Шэньчжэне, чтобы не платить аренду Статьи редакции

В декабре китайские власти начали проверку компании, чтобы решить, нужна ли ей помощь от государства.

  • Компания перенесла штаб-квартиру в другое здание, принадлежащее Evergrande, в декабре 2021 года. Новый адрес не уточняется.
  • На фоне слухов о банкротстве, возле офиса компании собирались инвесторы и требовали вернуть деньги по финансовым продуктам, пишет The Insider.
  • 10 января Reuters сообщил, что со здания бизнес-центра, где находился офис Evergrande, частично убрали логотип застройщика.
  • Evergrande — застройщик с самым большим общим долгом в мире, более $300 млрд. В сентябре 2021 года компания обещала выплатить проценты по облигациям в $83,5 млн, но просрочила выплату. После этого власти Китая потребовали от основателя компании Хуэй Ка Янь расплатиться по долгам из собственного кармана.
  • В ноябре Хуэй Ка Янь погасил долги компании на $1,1 млрд, продав часть своей недвижимости и коллекции искусства. В декабре власти Китая начали проверку активов компании и его основателя, чтобы определить нужна ли застройщику помощь от государства.
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Здания Evergrande в китайской провинции Цзянсу NYT

#новость #evergrande

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Владислав Медведев

Кризис пока отменяется значит?

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StepanCapusta

Да, отменяется.. Все дело было в высокой аренде!

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Игорь Б

Китайское Правительство выручит ребят из данной конторы!

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Николай Каменев

Так, вроде, гос-во и устроили эти проблемы им

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madkliq

государство навязывали им кредиты и покупку футбольных клубов?

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Игорь Б

Они приняли закон о том что обычным языком больше кредитоваться нельзя, пока не выплатишь часть кредитов ! А компания то и делала расширялась, и брала кредиты на все свои проекты, соответственно сейчас вот началась жопа! Ну я думаю высшее руководство знало что они пузырь надувают!

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3216q114

Про пузырь писали все кому не лень ещё в 2009-10 году, когда в ответ на финансовый кризис Китай стал кредитовать застройщиков практически также как кредитовали США своих ипотечников.

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1
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Евгений Кузнецов

Хуйкаянь какая-то. Зачем это новость здесь?..

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Raimond Vladimirov

Потому что, evergrande крупная компания, от поставок которой зависит огромное количсетво предприятий в мире. Соответсвенно его крах вызовет некоторые проблемы в экономике и не только Китая. vc.ru ведь сайт про бизнес, так что why not?

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11
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Михаил Федотов

власти Китая потребовали от основателя компании Хуэй Ка Янь расплатиться по долгам из собственного кармана
Да да, сейчас, прям из кармана достанет, заначку 300 миллиардов

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3
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Игорь Б

По выплатам дивидендов, долги 300 миллиардов, но они же расписаны когда и сколько выплачивать должно предприятие! В Китае есть законы, что при не выплате более 30 дней по так сказать ежемесячному платежу, (там видимо раз в квартал они платят или раз в год) то может начаться процедура банкротства!

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Михаил Федотов

я всё понимаю, но сама формулировка смешная - что они потребуют его платить по всем долгам предприятия из собственного кармана

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Михаил Астахов

Теперь долг 299 млрд

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Эдуард Градский

Подсуетились так сказать)) Многоходовочка чтоб не платить аренду))

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1
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Molli King

Я тоже так думаю, что правительство спасет, тем более владелец предпринимает усилия, платит из личного капитала.

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Дмитрий Корнеев

У Трампа в 70-е было долгов на 9 млрд и он тогда думал, что любой бомж богаче него! А с такой звучной фамилией и таким долгом этот парень точно выплывет, просто Сочи весь спрос в китае перебил, но это временно

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Ivan

Вот интересно, 300 ярдов это за год? или за 10 лет по 30ярдок?
Кто-нибудь вообще в мире так следит за гигантами?
А вдруг завтра тесла, и тп... Ведь про китай тоже не знали 3 года назад... и не думали.

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