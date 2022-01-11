{"id":10485,"title":"\u0410\u043d\u0438\u043c\u0435 \u0438\u0437 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 (!), \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u0437\u0430\u0448\u043b\u043e ","url":"\/redirect?component=advertising&id=10485&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/331168-keys-sdelat-anime-serial-pro-avtomobilnye-filtry-tak-chtoby-zriteli-zhdali-novyh-seriy&placeBit=1&hash=a1fd3f5aa12bcfc2a4aedbf31fb870c295d67b0703b017e3520dfd49bc9e3cbe","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Таня Боброва

Средний возраст — 20–40 лет, больше половины счетов пустые: ЦБ описал российского частного инвестора Статьи редакции

Всего на конец июня 2021 года брокеры обслуживали 14,8 млн физлиц — это на 147% больше, чем годом ранее.

7
822 просмотров

Центробанк опубликовал исследование «Портрет клиента брокера», который подготовил после опроса 29 крупнейших российских брокеров в первом полугодии 2021 года. Они суммарно обслуживают 14,7 млн физлиц с объёмом портфеля в 6,2 трлн рублей активов.

  • Основная доля клиентов — люди в возрасте от 20 до 40 лет.
  • Средний размер их портфеля не превышает 100 тысяч рублей, количество инструментов в портфеле — шесть.
  • Мужчины в возрасте 20–40 лет активнее интересуются инвестициями, чем женщины того же возраста — 64% против 55%.
  • В целом 61% клиентов брокеров — мужчины. На них приходится 74% активов.
  • Мужчины тратят на сделки в среднем три дня в месяц, женщины заключают хотя бы одну сделку дважды в месяц. Более шести сделок в месяц заключают 35% мужчин и 24% женщин.

Как россияне инвестируют

Чаще всего клиенты, независимо от возраста, совершают не более пяти сделок в месяц. То есть большинство инвесторов выбирают стратегию «купить и держать», считает ЦБ.

Клиенты стараются диверсифицировать портфель с возрастом. При этом, чем больше его размер, тем больше диверсификация. Например, в портфелях до 10 тысяч рублей в среднем есть два инструмента. В самых крупных портфелях от 100 млн рублей — 18.

Наибольшая доля иностранных активов — у мужчин и женщин до 40 лет. Таких клиентов у брокеров больше всего. С возрастом доля иностранных активов в портфелях клиентов уменьшается.

В среднем около 51% клиентов имеют положительную доходность. У инвесторов в возрасте до 20 лет результаты вложений оказались хуже других. После 30 лет более половины всех клиентов были в плюсе.

Привычка пополнять счета, вероятно, есть у менее 10% клиентов, больше половины держат их пустыми

Как минимум каждый пятый клиент (41,4% от общего количества), который открыл счёт в 2021 году или ранее, хотя бы раз пополнял его в течение первого полугодия 2021-го.

Доля клиентов, которые пополнили свои счета более четырёх раз в течение первого полугодия, почти не зависит от даты открытия счёта. Она составляет 6,8–8,1%. Для таких клиентов инвестирование уже стало привычкой, предполагает ЦБ.

Чем старше счёт, тем больше количество счетов, которые ни разу не пополняли (с 58,5 до 78,5%). При этом более половины счетов, открытых в 2021 году, вообще ни разу не пополнялись с момента открытия. Средняя доля клиентов с пустыми счетами — 64,2%.

С возрастом уменьшается доля клиентов с пустыми счетами и счетами от 0 до 10 тысяч рублей и увеличивается доля клиентов с размером портфеля от 100 тысяч до 1 млн рублей.

#цб #инвестиции

7
3
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Lexx Sky

Те, что не пополнялись, наверняка пришли на "пройди обучение-получи акцию", потом увидели, что надо вкинуть треть зп и забили

Ответить
3
Развернуть ветку
Valeryi Ozarnichuk

А многие вообще не в курсе о счетах. Банк открыл в довесок ко счету.

Ответить
4
Развернуть ветку
madkliq

более половины счетов, открытых в 2021 году, вообще ни разу не пополнялись с момента открытия. Средняя доля клиентов с пустыми счетами — 64,2%

Ответить
2
Развернуть ветку
Андрей Николаев

Зато №2 или №3 по кол-ву клиентов, насколько я помню это хвастовство))

Ответить
0
Развернуть ветку
madkliq

№1 среди брокеров

Ответить
0
Развернуть ветку
Алекс

Интересна доля клиентов, имеющих доходность выше основных индексов

Ответить
0
Развернуть ветку
Kirill Nikolaev

Господь, как же я смеюсь

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 7 комментариев
Трибуна
Денис Гордиенко
Mail Monster — циклическая email-рассылка без постоянной генерации контента

Обычно я пишу о лайфхаках, которые встречаются мне в разработке или о новых интересных сервисах, использующих оригинальные методы продвижения. Сегодняшняя статья будет не о них: на этот раз я хочу рассказать о том, как постоянно забы(и)вал на email-рассылку, а потом сделал её полностью автоматической.

1
7
Устойчивые города: Москва
0
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Юздеск
Как распознать эмоциональное выгорание и справиться с ним

Согласитесь, в новый год здорово вступать счастливым, полным сил и настроения для свершений? Но иногда вы можете чувствовать себя совсем не так. Не кайфовать от того, что делаете. Не получать удовольствия от приятных вещей. Негативить без повода. И не понимать, что с вами происходит.

0
0
Право
TJ
Apple разрешит в Южной Корее использование сторонних платёжных систем в App Store после требования властей Статьи редакции

В компании не уточнили сроки вступления изменений в силу.

16
6
SEO
Digital агентство Webit
Дайджест обновлений «Яндекса» и Google: что произошло за четвертый квартал 2021 года

Это опять мы! Встречайте четвертый выпуск дайджеста для SEO-специалистов и интернет-маркетологов. В нем мы расскажем о том, какие обновления произошли за четвертый квартал в поисковых системах.

7
8
Точка
Точка и Райффайзен Банк первыми в России провели межбанковский СБП-платёж между юрлицами

Банк для предпринимателей и предприятий Точка и Райффайзен Банк первыми среди банков России провели пилотную трансакцию между юридическими лицами в Системе быстрых платежей (СБП). Новая система позволяет компаниям мгновенно проводить операцию в режиме 24/7 между разными банками по QR-коду.

4
4
Истории
Полина Лааксо
«Пузырь доткомов 19 века»: как шотландец обманом собрал сотни тысяч фунтов на развитие вымышленной страны Пояис Статьи редакции

В 1820-х жаждущий денег Грегор Макгрегор провозгласил себя правителем земли, которой не владел: придумал флаг, герб, банкноты и обещал изобилие рыбы, дичи и лучшую жизнь. Почему большинство поселенцев так и не вернулись домой и что стало с Макгрегором — в пересказе The Hustle.

Гавань на территории Пояис Mental Floss
46
85
Sigur
Итоги 2021 года для Sigur: достижения и новые цели
0
1
Приёмная
Владимир Яковлев
«Боксберри» потерял посылку на 137 тыс. руб

Горячо любимый интернет-магазинами Боксберри в очередной раз "успешно" потерял посылку стоимостью 137 т.р.

7
12
Транспорт
Богдан Музыченко
Беспилотное такси «Яндекса» начнёт работать в Москве в феврале 2022 года — «Ведомости» Статьи редакции

Программу экспериментального правового режима «Яндекса» правительство ещё не приняло.

306
94
IPQuorum
Патентная пассивность — вынужденный, но глобальный тренд

Компания IFI CLAIMS Patent Services провела исследование патентной активности американского инновационного рынка.

0
Больше статей
null