Средний возраст — 20–40 лет, больше половины счетов пустые: ЦБ описал российского частного инвестора Статьи редакции
Всего на конец июня 2021 года брокеры обслуживали 14,8 млн физлиц — это на 147% больше, чем годом ранее.
Центробанк опубликовал исследование «Портрет клиента брокера», который подготовил после опроса 29 крупнейших российских брокеров в первом полугодии 2021 года. Они суммарно обслуживают 14,7 млн физлиц с объёмом портфеля в 6,2 трлн рублей активов.
- Основная доля клиентов — люди в возрасте от 20 до 40 лет.
- Средний размер их портфеля не превышает 100 тысяч рублей, количество инструментов в портфеле — шесть.
- Мужчины в возрасте 20–40 лет активнее интересуются инвестициями, чем женщины того же возраста — 64% против 55%.
- В целом 61% клиентов брокеров — мужчины. На них приходится 74% активов.
- Мужчины тратят на сделки в среднем три дня в месяц, женщины заключают хотя бы одну сделку дважды в месяц. Более шести сделок в месяц заключают 35% мужчин и 24% женщин.
Как россияне инвестируют
Чаще всего клиенты, независимо от возраста, совершают не более пяти сделок в месяц. То есть большинство инвесторов выбирают стратегию «купить и держать», считает ЦБ.
Клиенты стараются диверсифицировать портфель с возрастом. При этом, чем больше его размер, тем больше диверсификация. Например, в портфелях до 10 тысяч рублей в среднем есть два инструмента. В самых крупных портфелях от 100 млн рублей — 18.
Наибольшая доля иностранных активов — у мужчин и женщин до 40 лет. Таких клиентов у брокеров больше всего. С возрастом доля иностранных активов в портфелях клиентов уменьшается.
В среднем около 51% клиентов имеют положительную доходность. У инвесторов в возрасте до 20 лет результаты вложений оказались хуже других. После 30 лет более половины всех клиентов были в плюсе.
Привычка пополнять счета, вероятно, есть у менее 10% клиентов, больше половины держат их пустыми
Как минимум каждый пятый клиент (41,4% от общего количества), который открыл счёт в 2021 году или ранее, хотя бы раз пополнял его в течение первого полугодия 2021-го.
Доля клиентов, которые пополнили свои счета более четырёх раз в течение первого полугодия, почти не зависит от даты открытия счёта. Она составляет 6,8–8,1%. Для таких клиентов инвестирование уже стало привычкой, предполагает ЦБ.
Чем старше счёт, тем больше количество счетов, которые ни разу не пополняли (с 58,5 до 78,5%). При этом более половины счетов, открытых в 2021 году, вообще ни разу не пополнялись с момента открытия. Средняя доля клиентов с пустыми счетами — 64,2%.
С возрастом уменьшается доля клиентов с пустыми счетами и счетами от 0 до 10 тысяч рублей и увеличивается доля клиентов с размером портфеля от 100 тысяч до 1 млн рублей.
Те, что не пополнялись, наверняка пришли на "пройди обучение-получи акцию", потом увидели, что надо вкинуть треть зп и забили
А многие вообще не в курсе о счетах. Банк открыл в довесок ко счету.
более половины счетов, открытых в 2021 году, вообще ни разу не пополнялись с момента открытия. Средняя доля клиентов с пустыми счетами — 64,2%
Зато №2 или №3 по кол-ву клиентов, насколько я помню это хвастовство))
№1 среди брокеров
Интересна доля клиентов, имеющих доходность выше основных индексов
Господь, как же я смеюсь
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