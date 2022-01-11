Сервис для продажи подержанных устройств Back Market привлёк $510 млн при оценке в $5,7 млрд Статьи редакции
В мае 2021 года стартап оценивался в $3,2 млрд — оценка выросла почти в два раза.
- Лид-инвестором стала инвестфирма Sprints Capital, пишет The Wall Street Journal. Также к раунду присоединились General Atlantic, Eurazeo, Aglaé Ventures и Generation Investment Management.
- Французский Back Market направит инвестиции на увеличение количества сотрудников в США до 100 человек, а также с 350 до 1000 по всему миру.
- Стартап основали в 2014 году Хуг де Ларауз, Квентин Ле Брустер и Виан Воут. Back Market занимается продажей и перепродажей техники — смартфонов, планшетов, ноутбуков, кофеварок и других.
- На платформе товары продают мастера, которые отремонтировали устройства, либо бренды. Back Market получает комиссию с каждой продажи.
- Компания стала прибыльной в 2018 году и ожидает, что в 2022-м её выручка вырастет в три раза. Свои финансовые показатели стартап не раскрывает.
- Последние инвестиции Back Market привлекал в мае 2021 года — тогда стартап оценивался в $3,2 млрд.
Прочитал сначала как black market 😂
Твою ж. Я даже и не думал, что оно не black, пока ваш коммент не увидел.
black lives market
Black lips market
Так их закрыли ещё в 19 веке
Тогда бы мы про него не слышали… ох вэйт
авито слышь че говорят?
Да ладно, Юлой то не напугали, а тут забугорщики какие-то. Хотя, пару раз икнули наверно :)
онлайн комиссионка за 5,7 ярда
А чего такого, у самой знаменитой онлайн барахолки 41ярд $ капитализация.
Скорее всего
Он прибыль показывает! Очень редкое явление для юнит-экономики сейчас😂
Сегодня все решили вкладываться во французский ойти: эта барахолка, а до этого финтех Конто
Кто именно оценил то? Так можно было?
Тогда мой сайт по продаже моркови тоже оценили в 130 млрд. долларов. Продам за 1000 долларов
Оценка происходит так: они подняли 510$ млн, продав, грубо говоря, 10% своей компании инвестору. Отсюда следует, что 100% компании стоит 5$ млрд.
инвестору как они пояснили и доказали, что 10% компании стоят 510 млн долларов?
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