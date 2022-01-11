Финансы
Евгения Евсеева

Сервис для продажи подержанных устройств Back Market привлёк $510 млн при оценке в $5,7 млрд Статьи редакции

В мае 2021 года стартап оценивался в $3,2 млрд — оценка выросла почти в два раза.

  • Лид-инвестором стала инвестфирма Sprints Capital, пишет The Wall Street Journal. Также к раунду присоединились General Atlantic, Eurazeo, Aglaé Ventures и Generation Investment Management.
  • Французский Back Market направит инвестиции на увеличение количества сотрудников в США до 100 человек, а также с 350 до 1000 по всему миру.
  • Стартап основали в 2014 году Хуг де Ларауз, Квентин Ле Брустер и Виан Воут. Back Market занимается продажей и перепродажей техники — смартфонов, планшетов, ноутбуков, кофеварок и других.
  • На платформе товары продают мастера, которые отремонтировали устройства, либо бренды. Back Market получает комиссию с каждой продажи.
  • Компания стала прибыльной в 2018 году и ожидает, что в 2022-м её выручка вырастет в три раза. Свои финансовые показатели стартап не раскрывает.
  • Последние инвестиции Back Market привлекал в мае 2021 года — тогда стартап оценивался в $3,2 млрд.

#новость #смартфоны

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Vasiliy coconut

Прочитал сначала как black market 😂

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Sergey Ilyin

Твою ж. Я даже и не думал, что оно не black, пока ваш коммент не увидел.

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8
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hakhagmon

black lives market

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4
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Sergey Ilyin

Black lips market

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0
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Lexx Sky

Так их закрыли ещё в 19 веке

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Должный хот-дог

Пользованные негры... В этом что-то есть -)

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Andre Macareno

Тогда бы мы про него не слышали… ох вэйт

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Martin Prestone

авито слышь че говорят?

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13
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Роман Ваничкин

Да ладно, Юлой то не напугали, а тут забугорщики какие-то. Хотя, пару раз икнули наверно :)

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Alexander Bazarkin

онлайн комиссионка за 5,7 ярда

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3216q114

А чего такого, у самой знаменитой онлайн барахолки 41ярд $ капитализация.

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Должный хот-дог

Объясните, как его оценивают в миллиарды долларов, если "Свои финансовые показатели стартап не раскрывает." ? ;) Или он таки их показывает, но только инвесторам?)

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Станислав Севостьянов

Скорее всего

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3
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Антон Штадлер

Он прибыль показывает! Очень редкое явление для юнит-экономики сейчас😂

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1
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Антон Штадлер

Сегодня все решили вкладываться во французский ойти: эта барахолка, а до этого финтех Конто

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Сергей Сетров

Кто именно оценил то? Так можно было?
Тогда мой сайт по продаже моркови тоже оценили в 130 млрд. долларов. Продам за 1000 долларов

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Timur Bublik

Оценка происходит так: они подняли 510$ млн, продав, грубо говоря, 10% своей компании инвестору. Отсюда следует, что 100% компании стоит 5$ млрд.

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Сергей Сетров

инвестору как они пояснили и доказали, что 10% компании стоят 510 млн долларов?

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Сервис для продажи подержанных устройств Back Market привлёк $510 млн при оценке в $5,7 млрд Статьи редакции

В мае 2021 года стартап оценивался в $3,2 млрд — оценка выросла почти в два раза.

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