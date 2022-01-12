Финансы
Богдан Музыченко

Qiwi купила сервис для выплат таксистам и таксопаркам «Таксиагрегатор» Статьи редакции

Сумма сделки не разглашается.

  • В результате сделки Qiwi получила 80% доли, а остальные 20% — основатель «Таксиагрегатора» Александр Мерзликин. Сделку одобрил совет директоров, её планируют закрыть в первом квартале 2022 года, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
  • Платформа вместе с интеллектуальной собственностью, клиентской базой и командой проекта перешла к Qiwi Technologies LLC — «дочке» Qiwi.
  • Qiwi вместе с ООО «ГуруТакси» запустила «Таксиагрегатор» в 2019 году. Тогда же Qiwi обеспечила себе долю в проекте за счёт ранних инвестиций.
  • «Таксиагрегатор» предоставляет платёжные решения и инструменты для анализа данных для таксопарков и водителей такси. Сервис помогает таксопаркам снизить затраты благодаря автоматизации расчётов с водителями, а также получать информацию о таксистах — рейтинги в агрегаторах, историю предыдущих поездок и другое.
  • С помощью платформы водители могут отслеживать заработанные деньги и историю заказов по всем агрегаторам в реальном времени. Выплаты приходят сразу после каждой поездки.
  • Сейчас «Таксиагрегатор» обслуживает около 2,8 тысяч компаний такси и более 308 тысяч водителей. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «ГуруТакси» на конец 2020 года составила 29 млн рублей, чистый убыток — 12,5 млн рублей.

#новость #такси #qiwi

1144 просмотров
12
1
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мурад Муртазалиев

Будет ли киви блокировать счета таксистов, просто так, потому что захотелось?)

Ответить
1
Развернуть ветку
Михаил Ефимов

А как еще в прибыль выйти?:)

Ответить
1
Развернуть ветку
Илья Попов

Кому, таксисту?🤣👍

Ответить
0
Развернуть ветку
S8dAS

Конечно. Незаконное обогащение и всё такое.

Ответить
0
Развернуть ветку
Andrei Miloserdov

Поздравляю!

Ответить
2
Развернуть ветку
R-Globus

... и выплачивать будут только на QIWI? Чот не полная новость.

Ответить
0
Развернуть ветку
Roman Patsev

На сайте написано, что выплачивают на карту любого банка, а киви просто проводит этот платеж.

Ответить
0
Развернуть ветку
R-Globus

аааа, это на сайт надо идти, оказывается... я-то здесь всем верю.

Ответить
0
Развернуть ветку
Последний паук например

Совпадение? Раньше оценка была почти 5
Был бизнес в этой сфере, начинали ещё с убер. По отзывам водителей приложуха была путевая и парку меньше гемороя.

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Семенов

@Qiwi что по поводу массовых выплат физлицам пользователям? Как избежать уплаты НДФЛ и страховых владельцам ресурса?

Ответить
0
Развернуть ветку
Артём А.

рисковые ребята. Все эти прокладки только по воле государевой и существуют, как закрутят гайки, так таксисты все уйдут в самозанятых, с которыми агрегаторы смогут самостоятельно работать

Ответить
0
Развернуть ветку
Илья Попов

— Двадцать третий, можете забрать человека, очень спешащего в аэропорт?
— Да, могу захватить, у меня в такси еще три свободных места.
— Он боится опоздать, вылет в 17.00. Спрашивает: успеете?
— Стопроцентно успеет!
— Двадцать третий, ну как вы можете это гарантировать при таких пробках на дороге?!
— Так я пилота этого самолета везу

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
МТТ
Массовый подбор «синих воротничков» проведут голосовые роботы МТТ

Голосовой помощник VoiceBox от МТТ помогает российским компаниям проводить отбор сотрудников на рабочие специальности. Робот не просто оповещает по телефону об открытой вакансии, но и проводит первоначальный опрос и в виде интервью выясняет основные характеристики и данные кандидатов. В случае соответствия всем требованиям, голосовой бот передает…

0
0
Дизайн
Магвай
9 инновационных трендов в веб-дизайне на 2022 год

Команда Магвай всегда внимательно следит за трендами и старается внедрять их в своей работе. Как известно — основные тренды зарождаются на западном рынке, а потом плавно появляются в России. Поэтому, чтобы понять, какие новые веяния будут главенствовать в 2022 году, мы подготовили перевод статьи, вобравшей в себя мнения профессионалов из "

7
42
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
Pavel Komarovskiy
Interactive Brokers с 1 января вводит «плату за токсичное резидентство» $1400 в год

Ряд российских клиентов американского брокера получили извещение о том, что с них начнут взимать регулярную плату на покрытие издержек по «внимательному изучению и оценке счета» из-за их страны резидентства и/или других подозрительных характеристик счета.

64
84
Крипто
Богдан Музыченко
«Тинькофф» купил долю в швейцарском криптовалютном сервисе Aximetria Статьи редакции

Доля TCS Group в компании может составить 83,2%.

49
28
Истории
Мария Овчинникова
Была первым поставщиком кроссовок Nike и проиграла ей рынок: история Asics Статьи редакции

Основатель компании выпускал обувь в послевоенной Японии: открыл офис у себя в гостиной и нарезал там подошвы для первых моделей. Идеи дизайнов кроссовок пришли ему, когда он ел салат или купался в ванной.

Ума Турман в обуви Asics в фильме «Убить Билла» scmp
31
43
Карьера
Полина Лааксо
«Лучше два дня вдумчивой работы, чем пять дней в забытьи»: опыт финтеха Bolt, который перешёл на четырёхдневный график Статьи редакции

Стартап из Сан-Франциско — первый «единорог» на техрынке, окончательно сокративший рабочую неделю. О том, что у него получилось, а что пока требует доработок.

Часть сотрудников компании Bolt Bolt
94
77
VK
Топ-менеджеры VK снова пошли в школы

Но не за тем, за чем вы подумали.

28
4
БКС Мир инвестиций
Недорогой пенсионный портфель из российских биржевых фондов
5
0
Yota
Как сменить профессию внутри компании: опыт Yota

По данным исследования hh.ru, с желанием сменить сферу деятельности сталкиваются 56% людей. Но это еще не повод покидать текущую компанию и отправляться в свободное плавание по рынку – подходящая вакансия может найтись и там, где человек уже работает. HRD Yota Екатерина Мельникова рассказывает о том, как сменить профессию внутри организации,…

0
3
Устойчивые города: Москва
Постновогодняя утилизация: какую пользу приносят елки после переработки

Рассказываем на примере ежегодной акции «Елочный круговорот».

фото: ДПиООС
0
–1
Приёмная
Robot Was Here
«Подари акцию» от Тинькофф не совсем подарок. Личный опыт

Без лишних слов опишу новую возможность Тинькофф. Инвестиций и ее суть. В конце 2021 года Тинькофф Инвестиции предоставила своим клиентом возможность подарить акции другу в подарок.

99
86
Больше статей
null