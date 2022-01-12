Qiwi купила сервис для выплат таксистам и таксопаркам «Таксиагрегатор» Статьи редакции
Сумма сделки не разглашается.
- В результате сделки Qiwi получила 80% доли, а остальные 20% — основатель «Таксиагрегатора» Александр Мерзликин. Сделку одобрил совет директоров, её планируют закрыть в первом квартале 2022 года, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
- Платформа вместе с интеллектуальной собственностью, клиентской базой и командой проекта перешла к Qiwi Technologies LLC — «дочке» Qiwi.
- Qiwi вместе с ООО «ГуруТакси» запустила «Таксиагрегатор» в 2019 году. Тогда же Qiwi обеспечила себе долю в проекте за счёт ранних инвестиций.
- «Таксиагрегатор» предоставляет платёжные решения и инструменты для анализа данных для таксопарков и водителей такси. Сервис помогает таксопаркам снизить затраты благодаря автоматизации расчётов с водителями, а также получать информацию о таксистах — рейтинги в агрегаторах, историю предыдущих поездок и другое.
- С помощью платформы водители могут отслеживать заработанные деньги и историю заказов по всем агрегаторам в реальном времени. Выплаты приходят сразу после каждой поездки.
- Сейчас «Таксиагрегатор» обслуживает около 2,8 тысяч компаний такси и более 308 тысяч водителей. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «ГуруТакси» на конец 2020 года составила 29 млн рублей, чистый убыток — 12,5 млн рублей.
Будет ли киви блокировать счета таксистов, просто так, потому что захотелось?)
А как еще в прибыль выйти?:)
Кому, таксисту?🤣👍
Конечно. Незаконное обогащение и всё такое.
Поздравляю!
... и выплачивать будут только на QIWI? Чот не полная новость.
На сайте написано, что выплачивают на карту любого банка, а киви просто проводит этот платеж.
аааа, это на сайт надо идти, оказывается... я-то здесь всем верю.
@Qiwi что по поводу массовых выплат физлицам пользователям? Как избежать уплаты НДФЛ и страховых владельцам ресурса?
рисковые ребята. Все эти прокладки только по воле государевой и существуют, как закрутят гайки, так таксисты все уйдут в самозанятых, с которыми агрегаторы смогут самостоятельно работать
— Двадцать третий, можете забрать человека, очень спешащего в аэропорт?
— Да, могу захватить, у меня в такси еще три свободных места.
— Он боится опоздать, вылет в 17.00. Спрашивает: успеете?
— Стопроцентно успеет!
— Двадцать третий, ну как вы можете это гарантировать при таких пробках на дороге?!
— Так я пилота этого самолета везу
Голосовой помощник VoiceBox от МТТ помогает российским компаниям проводить отбор сотрудников на рабочие специальности. Робот не просто оповещает по телефону об открытой вакансии, но и проводит первоначальный опрос и в виде интервью выясняет основные характеристики и данные кандидатов. В случае соответствия всем требованиям, голосовой бот передает…
Команда Магвай всегда внимательно следит за трендами и старается внедрять их в своей работе. Как известно — основные тренды зарождаются на западном рынке, а потом плавно появляются в России. Поэтому, чтобы понять, какие новые веяния будут главенствовать в 2022 году, мы подготовили перевод статьи, вобравшей в себя мнения профессионалов из "
Ряд российских клиентов американского брокера получили извещение о том, что с них начнут взимать регулярную плату на покрытие издержек по «внимательному изучению и оценке счета» из-за их страны резидентства и/или других подозрительных характеристик счета.
Доля TCS Group в компании может составить 83,2%.
Основатель компании выпускал обувь в послевоенной Японии: открыл офис у себя в гостиной и нарезал там подошвы для первых моделей. Идеи дизайнов кроссовок пришли ему, когда он ел салат или купался в ванной.
Стартап из Сан-Франциско — первый «единорог» на техрынке, окончательно сокративший рабочую неделю. О том, что у него получилось, а что пока требует доработок.
По данным исследования hh.ru, с желанием сменить сферу деятельности сталкиваются 56% людей. Но это еще не повод покидать текущую компанию и отправляться в свободное плавание по рынку – подходящая вакансия может найтись и там, где человек уже работает. HRD Yota Екатерина Мельникова рассказывает о том, как сменить профессию внутри организации,…
Рассказываем на примере ежегодной акции «Елочный круговорот».
Без лишних слов опишу новую возможность Тинькофф. Инвестиций и ее суть. В конце 2021 года Тинькофф Инвестиции предоставила своим клиентом возможность подарить акции другу в подарок.