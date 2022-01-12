Финансы
Евгения Евсеева

Оператор наружной рекламы Russ Outdoor купит своего конкурента Gallery — РБК Статьи редакции

Сумма сделки неизвестна, в 2019 году владелец Gallery оценивал её в 296,4 млн рублей.

  • Иван Таврин продаёт входящую в холдинг «Медиа 1» группу Gallery, рассказали РБК три источника на рекламном рынке. Покупателем станет Russ Outdoor. Сумма возможной сделки неизвестна.
  • Russ Outdoor — крупнейший игрок в российской наружной рекламе. По собственным данным, ему принадлежит 28,5 тысяч рекламных поверхностей по России. Gallery — на втором месте, у неё 13 тысяч рекламных поверхностей в 80 городах.
  • Свои финансовые показатели обе группы в последние годы не раскрывают, пишет РБК. Согласно «Российскому рекламному ежегоднику», в 2020 году возможная выручка Russ Outdoor от размещения рекламы только на уличных конструкциях в 50 крупных городах страны оценивалась в 7,4 млрд рублей, Gallery — в 4,4 млрд рублей.
  • Таврин стал владельцем Gallery в 2018 году, выкупив бизнес у структур Baring Vostok и других акционеров. Сумма сделки тогда не раскрывалась, но согласно документам «Медиа 1», на 31 декабря 2019 года вся Gallery оценивалась в 296,4 млн рублей (около $4,8 млн), пишет РБК. В холдинг «Медиа 1» входят телеканалы «Муз ТВ», «Ю» и Disney (20% у Walt Disney), а также сеть региональных радиостанций «Выбери радио».
  • С 2020 года 73,6% Russ Outdoor принадлежит ООО «Стинн», фактические владельцы которой — братья Леван и Роберт Мирзояны, а также депутат Госдумы Бекхан Барахоев, пишет издание. Ещё 26,4% — у ВТБ, который выступает также и кредитором группы. Тогда «Стинн» выкупил 25% у французской JCDecaux за €32 млн, или 2,6 млрд рублей. Всю Russ Outdoor, таким образом, можно оценить в 10,4 млрд рублей.
  • Гендиректор «Медиа 1» Ян Кухальский, Роберт Мирзоян и гендиректор Gallery Мария Комарова отказалась от комментариев изданию.

#новость #russoutdoor

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3 комментария
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Артем Голендберг

Опять какая то ошибка. Не может группа с выручкой 4,4 млрд стоить 297 млн руб.

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Dmitriy Lukin

Почему? Если у нее убытков на миллиард к примеру, то очень может быть. Поэтому может и продают.

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Евгения Евсеева

ну тут же стоит учитывать ещё, что выручка за 2020-й, а оценка — за 2019 год, сегодня ситуация может быть совсем другой

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