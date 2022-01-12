9 инновационных трендов в веб-дизайне на 2022 год

Команда Магвай всегда внимательно следит за трендами и старается внедрять их в своей работе. Как известно — основные тренды зарождаются на западном рынке, а потом плавно появляются в России. Поэтому, чтобы понять, какие новые веяния будут главенствовать в 2022 году, мы подготовили перевод статьи, вобравшей в себя мнения профессионалов из "