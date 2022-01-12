Финансы
Валерия Козлова

Headspace Health купила сервис по поддержке психического здоровья Sayana с основателями из России Статьи редакции

Компания интегрирует возможности приложения в два других своих сервиса, а потом закроет.

  • Headspace Health приобрел приложение Sayana, пишет TechCrunch. Подробности сделки не уточняются.
  • Приложение работает на базе искусственного интеллекта и помогает пользователям отслеживать настроение с помощью чат-бота, предлагает дыхательные упражнения и советы по заботе о себе.
  • Sayana продолжит работать как отдельный сервис, пока компания не интегрирует его в сервис для медитаций Headspace и сервис по поддержке психического здоровья Ginger. После интеграции все пользователи Sayana автоматически станут пользователями Headspace Health.
  • Sayana — это стартап, основанный в 2018 году Александром Барановым и Сергеем Файфером. В 2020 году компания прошла в акселератор Y combinator, пишет TechCrunch.
Приложение Sayana

#новость #headspace #ginger

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Jack Hammer

Все всё покупают. Пойду и я куплю. Пива.

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Mik Petrov

Для душевного здоровья

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Sergei Timofeyev

Для душевного надо покрепче

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Giant Schlong

Пивом душу не обманешь ©

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Andrew Freez

не купил а инвестировал в развитие крафтового пивоварения! мы на VC

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Sergey Grischyov

Отличная новость, успеха фаундерам! 👍

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Алексей Винокуров

Денег настолько дохрена, что теперь любая чушь может стать стартапом.

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Тарас Погребняк

Sayana это, имхо, лучший продукт на B2C рынке. "Чушь".

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Юрий Малышев

Молодцы! Респект!

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Антон Семенов

Бабло с воздуха, в любом случае молодцы

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Компания интегрирует возможности приложения в два других своих сервиса, а потом закроет.

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