Headspace Health купила сервис по поддержке психического здоровья Sayana с основателями из России Статьи редакции
Компания интегрирует возможности приложения в два других своих сервиса, а потом закроет.
- Headspace Health приобрел приложение Sayana, пишет TechCrunch. Подробности сделки не уточняются.
- Приложение работает на базе искусственного интеллекта и помогает пользователям отслеживать настроение с помощью чат-бота, предлагает дыхательные упражнения и советы по заботе о себе.
- Sayana продолжит работать как отдельный сервис, пока компания не интегрирует его в сервис для медитаций Headspace и сервис по поддержке психического здоровья Ginger. После интеграции все пользователи Sayana автоматически станут пользователями Headspace Health.
- Sayana — это стартап, основанный в 2018 году Александром Барановым и Сергеем Файфером. В 2020 году компания прошла в акселератор Y combinator, пишет TechCrunch.
Все всё покупают. Пойду и я куплю. Пива.
Для душевного здоровья
Для душевного надо покрепче
Пивом душу не обманешь ©
не купил а инвестировал в развитие крафтового пивоварения! мы на VC
Отличная новость, успеха фаундерам! 👍
Денег настолько дохрена, что теперь любая чушь может стать стартапом.
Sayana это, имхо, лучший продукт на B2C рынке. "Чушь".
Молодцы! Респект!
Бабло с воздуха, в любом случае молодцы
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