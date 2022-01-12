Финансы
Валерия Козлова

Мессенджер Superchat привлёк $15,6 млн — он собирает сообщения из разных соцсетей в одном месте Статьи редакции

Чтобы сотрудники компаний не пропускали их.

  • Лид-инвестором стал венчурный фонд Blossom Capital при участии 468 Capital, пишет TechCrunch.
  • Superchat — это мессенджер для общения с клиентами, созданный для малого и среднего бизнеса. Пока что платформа работает в только Германии.
  • Сервис собирает сообщения из социальных сетей, почты и других мессенджеров в один почтовый ящик, чтобы сотрудники не пропускали ни одного сообщения и могли быстро отвечать своим клиентам.
  • Стоимость подписки на сервис — от €89 до €299 в месяц в зависимости выбранного тарифа.
  • Издание отмечает, что европейские компании теряют около €13 млрд в год из-за плохого обслуживания.
  • По данным Crunchbase, всего с момента основания компания привлекла €2,8 млн без учёта нового раунда.
Superchat

#новость #superchat

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Aik Music

Обычным потребителям похоже нужен другой чат 😂🤦‍♂️

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Последний паук например

В чем уникальность то? Таких сервисов в РФ уже куча

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Последний паук например

В РФ ))

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Vladislav Larionov

Есть основанный сыном Давида Яна

Chat Marketing Made Easy with ManyChat
Automate two-way, interactive conversations in Instagram Direct Messages, Facebook Messenger, and…
manychat.com
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Капитон Прокопьев

Интересно, есть ли аналогичные сервисы?

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Anna Petrova

Амосрм с подключенными мессенджерами.

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3
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sardelkin

https://rambox.app/
https://meetfranz.com/

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1
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VLZ. CITY

Битрикс24

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Владимир Мокров

О, это как wuphf.com из Офиса, только наоборот?

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Алексей Лисовицкий

Отличная идея. Дайте версию для обычных потребителей

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Jack Hammer

О, GOG Galaxy / Playnite для любителей чятиЦЦо

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Последний паук например

Вот это неплохо, это ж как почтовый клиент на компе, ничего лишнего.

Сейчас заколебешься бегать по сервисам и читать всё между рекламами и прочим визуальным шумом.

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Moments of silence

Такие чаты хороши в компаниях. А учитывая, что логичнее, у сотрудников есть своя жизнь и скорее всего за пределами того же google/wats'up business. Кто хочет в свободное время ответить другу или родственнику на отправленное смс, или же прочесть быстро уведомление от мобильного оператора, что счёт надо пополнить. А не рабочая рутина.
Так что в том же поисковике больше будет людей ищущих на просторах если брать Яндекс - чатов для знакомств (которые при этом ещё и продвигают себя платно и логично, что имеют больше аудиторию, чем рабочие чаты.

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Алексей Спицын

Разделите вашу жизнь и работу, второй телефон или симка, делов то

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Alex Shokhin

Ээээ нет! Так мы инвесторов не привлечём. Нужен Суперчат!

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Рамиль

Кто нибудь вспомнил о блэкберри?
Blackberry Hub...
Новое - хорошо забытое старое...

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Андрей Измайлов

Я в 2016 это придумал😎

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Вася Пражкин

Тут важно не придумать, а продать.

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Александр Губин

Я не понял. Чувак сделали обычную CRM. Почему преподносится как чудо из чудес ?

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Дмитрий Алтунин

Можно в Битрикс24, можно в Телеграм бот поставить. Мы сделали бота для Тележки, который уведомляет по всем делам, задачам и событиям из CRM. По аналогии и мультичат можно сделать

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Приёмная
Dmitry
Отзыв о сервисе в SurfBrothers Skolkovo

В прошлой статье рассказал с чем столкнулся купив абонемент на искусственную волну в SurfBrothers Skolkovo за 55 тысяч рублей. В этой хочу дополнить, что произошло спустя 42 дня.

9
36
Офтоп
Евгения Евсеева
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А VR-гарнитуры будут только тормозить развитие метавселенной, считает он.

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