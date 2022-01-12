Мессенджер Superchat привлёк $15,6 млн — он собирает сообщения из разных соцсетей в одном месте Статьи редакции
Чтобы сотрудники компаний не пропускали их.
- Лид-инвестором стал венчурный фонд Blossom Capital при участии 468 Capital, пишет TechCrunch.
- Superchat — это мессенджер для общения с клиентами, созданный для малого и среднего бизнеса. Пока что платформа работает в только Германии.
- Сервис собирает сообщения из социальных сетей, почты и других мессенджеров в один почтовый ящик, чтобы сотрудники не пропускали ни одного сообщения и могли быстро отвечать своим клиентам.
- Стоимость подписки на сервис — от €89 до €299 в месяц в зависимости выбранного тарифа.
- Издание отмечает, что европейские компании теряют около €13 млрд в год из-за плохого обслуживания.
- По данным Crunchbase, всего с момента основания компания привлекла €2,8 млн без учёта нового раунда.
Обычным потребителям похоже нужен другой чат 😂🤦♂️
Есть основанный сыном Давида Яна
Интересно, есть ли аналогичные сервисы?
Амосрм с подключенными мессенджерами.
Битрикс24
О, это как wuphf.com из Офиса, только наоборот?
Отличная идея. Дайте версию для обычных потребителей
О, GOG Galaxy / Playnite для любителей чятиЦЦо
Такие чаты хороши в компаниях. А учитывая, что логичнее, у сотрудников есть своя жизнь и скорее всего за пределами того же google/wats'up business. Кто хочет в свободное время ответить другу или родственнику на отправленное смс, или же прочесть быстро уведомление от мобильного оператора, что счёт надо пополнить. А не рабочая рутина.
Так что в том же поисковике больше будет людей ищущих на просторах если брать Яндекс - чатов для знакомств (которые при этом ещё и продвигают себя платно и логично, что имеют больше аудиторию, чем рабочие чаты.
Разделите вашу жизнь и работу, второй телефон или симка, делов то
Ээээ нет! Так мы инвесторов не привлечём. Нужен Суперчат!
Кто нибудь вспомнил о блэкберри?
Blackberry Hub...
Новое - хорошо забытое старое...
Я в 2016 это придумал😎
Тут важно не придумать, а продать.
Я не понял. Чувак сделали обычную CRM. Почему преподносится как чудо из чудес ?
Можно в Битрикс24, можно в Телеграм бот поставить. Мы сделали бота для Тележки, который уведомляет по всем делам, задачам и событиям из CRM. По аналогии и мультичат можно сделать
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