Финансы
Богдан Музыченко

Британская платформа для платёжных операций Checkout привлекла $1 млрд — её оценка выросла до $40 млрд Статьи редакции

Год назад её оценивали в $15 млрд.

  • В платформу вложились инвестиционные компании Altimeter, Franklin Templeton, действующие инвесторы, среди которых Ribbit Capital, DST Global Юрия Мильнера и другие.
  • Компания планирует потратить привлечённые деньги на рост на рынке США, развитие платформы и работу в рамках концепции Web 3.0.
  • Checkout — это платформа для платёжных операций, например, приёма транзакций и их обработки. Она предоставляет свои услуги крупным предприятиям — среди клиентов Netflix, Pizza Hut, Shein и прочие. Сейчас 1700 сотрудников работает в Европе, США, Китае, Австралии, Сингапуре, Турции и других странах.
  • За каждую транзакцию платформа берёт небольшой процент за обработку и фиксированный сбор. В будущем Checkout планирует обслуживать криптовалютные компании.
  • В январе 2021 года Checkout привлекла $450 млн от Tiger Global и действующих инвесторов, её оценка была $15 млрд. Тогда она стала самым дорогим «единорогом» в Европе.

#новость #checkout #инвестиции

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9 комментариев
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Anton Chigaev

Наверное не совсем в тему, но AI и ML уже не на пике хайпа, теперь туда залезают Web 3.0 и Метавселенные.

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Vas Tupovets

Что такое ML? И когда ожидается web 3.0?

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Anton Chigaev

ML - machine learning
время прибытия web 3.0 мне не известно, но пишут про него всё чаще и чаще

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Тимур Петров

Можно пожалуйста весь список трендов с 2008 года, начиная с нанотехнологий)

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Анвар Казаков

Чекаут не использует карточную инфраструктуру для приема рекуррентных платежей. Работает напрямую с банками и клиентами.

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1
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Vas Tupovets

В чем отличие от обычных систем платежей?

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Nick Chernykh

Да нет никаких отличий. Всё это ерунда.

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Антон Штадлер

У них выстроена своя глобальная система. Тут важно именно то, что это не локальный продукт

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Ярослав Яшин

Принципиальное отличие от paypal ?

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