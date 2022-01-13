Стартап MycoWorks привлёк $125 млн на строительство завода по производству «кожи» из грибов Статьи редакции
Материал можно использовать для одежды и аксессуаров, первую сумку сделал Hermès.
- В MycoWorks вложились инвестиционные компании Prime Movers Lab, SK Capital Partners и другие. В раунде участвовали действующие инвесторы, пишет TechCrunch.
- На привлечённые деньги стартап построит в США завод для массового производства «кожи». Строительство планируется закончить за год. MycoWorks также хочет расширить команду, проводить научно-исследовательские работы и развивать технологии.
- У стартапа есть несколько контрактов с мировыми брендами класса люкс, первое партнёрство MycoWorks заключил в начале 2021 года с французским домом моды Hermes.
- MycoWorks получил тысячи заявок от других брендов, которые хотят использовать технологию проекта.
- В первую очередь компания выпускает продукцию для премиальных брендов, но хочет расширить свой ассортимент для массового рынка, сообщил изданию гендиректор MycoWorks Мэтт Скаллин.
- MycoWorks разрабатывает биоматериал из грибов рейши, который похож на натуральную кожу. Из него делают одежду и аксессуары. У стартапа уже есть пилотное производство в Калифорнии.
- В ноябре 2020 года стартап привлёк $45 млн от актрисы Натали Портман, певца Джона Ледженда, неназванных брендов и инвестиционных компаний WTT Investment Ltd, DCVC Bio и других.
С грибов будут спускать кожу ради потехи людей? Грибы, мы вас в обиду не дадим. Грибоеды.
Mushroom Lives Matter
Ща один гриб устроит этим капиталистам коммунистическую революцию
Я аж проснулся от заголовка.
Псилоцибин через кожу стало быть будет впитываться? Найс
Пора перестать употреблять их в пищу, чтобы не писать такие статьи.
Крутые ребята.
Комментарий удален
Рейши - это трутовик что ли, который на трухлявых пнях растёт?
Да)
Молодцы конечно, ребята, но все-таки стоило бы пригласить эксперта по грибам - Епифанцева.
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