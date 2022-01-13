Финансы
Богдан Музыченко

Стартап MycoWorks привлёк $125 млн на строительство завода по производству «кожи» из грибов Статьи редакции

Материал можно использовать для одежды и аксессуаров, первую сумку сделал Hermès.

  • В MycoWorks вложились инвестиционные компании Prime Movers Lab, SK Capital Partners и другие. В раунде участвовали действующие инвесторы, пишет TechCrunch.
  • На привлечённые деньги стартап построит в США завод для массового производства «кожи». Строительство планируется закончить за год. MycoWorks также хочет расширить команду, проводить научно-исследовательские работы и развивать технологии.
  • У стартапа есть несколько контрактов с мировыми брендами класса люкс, первое партнёрство MycoWorks заключил в начале 2021 года с французским домом моды Hermes.
  • MycoWorks получил тысячи заявок от других брендов, которые хотят использовать технологию проекта.
  • В первую очередь компания выпускает продукцию для премиальных брендов, но хочет расширить свой ассортимент для массового рынка, сообщил изданию гендиректор MycoWorks Мэтт Скаллин.
  • MycoWorks разрабатывает биоматериал из грибов рейши, который похож на натуральную кожу. Из него делают одежду и аксессуары. У стартапа уже есть пилотное производство в Калифорнии.
  • В ноябре 2020 года стартап привлёк $45 млн от актрисы Натали Портман, певца Джона Ледженда, неназванных брендов и инвестиционных компаний WTT Investment Ltd, DCVC Bio и других.

#новость #mycoworks #инвестиции

1411 просмотров
10
17
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Gleb Tyutikov

С грибов будут спускать кожу ради потехи людей? Грибы, мы вас в обиду не дадим. Грибоеды.

Ответить
18
Развернуть ветку
Сергей Янзин

Mushroom Lives Matter

Ответить
7
Развернуть ветку
Айгиз Кабиров

Ща один гриб устроит этим капиталистам коммунистическую революцию

Ответить
2
Развернуть ветку
Роман

Я аж проснулся от заголовка.

Ответить
1
Развернуть ветку
Бабка в засаде

Псилоцибин через кожу стало быть будет впитываться? Найс

Ответить
1
Развернуть ветку
Rudolf Boiars

Пора перестать употреблять их в пищу, чтобы не писать такие статьи.

Ответить
0
Развернуть ветку
Константин Нелюбин

Крутые ребята.

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Семен Переделкин

Рейши - это трутовик что ли, который на трухлявых пнях растёт?

Ответить
0
Развернуть ветку
Богдан Музыченко

Да)

Ответить
0
Развернуть ветку
Петя Иванов

Молодцы конечно, ребята, но все-таки стоило бы пригласить эксперта по грибам - Епифанцева.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 10 комментариев
Банк «Открытие»
Дом-2022: что будет с ипотекой и ценами на жилье в новом году
0
Личный опыт
Олег Павлов
«Я — тот человек, который всю жизнь себя ищет», — Евгений Кошкин про себя, материализм и мораль в бизнесе

Начинаю марафон интервью для vc.ru с теми, кто успешно предпринимает или, наоборот, пока только ведет бизнес через тернии к звездам, но делает это ярко и самобытно, а не создает Telegram-ботов, потому что задолбался :) Первый гость — Евгений Кошкин. Предприниматель, автор подкаста о бизнесе, четырежды отец и, наконец, открытый и позитивный человек.

Евгений Кошкин — слева в кадре, справа — я, радующийся твоему плюсику 
10
17
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Маркетинг
Intellect Dialog
WhatsApp Business API меняет ценообразование в 2022 году

Facebook (Meta) обновляет модель тарифов для сообщений, отправляемых через WhatsApp Business API. В соответствии с новой системой ценообразования теперь каждый диалог, даже начатый пользователем, будет платным. В статье наглядно покажем на примерах что поменялось и как теперь будут тарифицироваться сообщения.

14
11
Газпромбанк
ГПБ Мобайл запускает виртуальные SIM-карты

Многие современные телефоны поддерживают две сим-карты. Но люди часто используют только одну, потому что вторая — электронная eSIM. Мы долго работали над тем, чтобы электронные SIM-карты заработали в ГПБ Мобайл и с января наши абоненты смогут использовать смартфоны по полной: теперь мы поддерживаем eSIM!

0
2
Дизайн
Embacy
Как Embacy создает дизайн для клиентов из XXVI стран. Часть III: Особенности проектного процесса

Всем привет! Я — Вадим Орлов, основатель Embacy, а это — третья статья из цикла о том, как у нас все работает. В этом материале я расскажу, что интересного мы придумали для организации нашего процесса работы над проектами.

14
24
Еда
Маша Цепелева
Производитель майонеза «Слобода» запустил сеть фудтраков в регионах с меню на основе растительного «мяса» Статьи редакции

К 2023 году компания планирует запустить франшизу.

124
35
NPLaw
Ковидное законодательство: что помогало и мешало бизнесу

Управляющий партнер юридической фирмы "Надмитов, Иванов и Партнеры" Александр Надмитов дал комментарий для Право.ru о проблемах, вызванных введением QR-кодов.

0
0
Разработка
Илья Склюев
Разработчик испортил свой известный проект, чтобы «наказать» корпорации — почему это происходит в open source сообществе Статьи редакции

Протест разработчика faker.js и colors.js — пример того, что открытые разработки стали для других «само собой разумеющимся», считают авторы. Из-за этого уважение к труду падает, а разработчиков всё реже благодарят деньгами или другой помощью.

Apache Software Foundation ежегодно проводит конференции ApacheCon для разработчиков Flickr
1
7
NTA
Сравнение инструментов для Graph Mining

Graph Mining – одно из направлений интеллектуального анализа данных, в котором объемные комплексные данные представлены в виде графов. Задачей Graph Mining является обнаружение в графе типовых шаблонов. Общепринятым видом таких шаблонов являются часто встречающиеся подграфы. В области Data Science и аналитике также используются графы для…

0
0
NPLaw
Обзор законодательства за декабрь 2021 года

Юридическая фирма "Надмитов, Иванов и Партнеры" представляет вашему вниманию обзор новых законодательных актов и постановлений высших судов за декабрь 2021 года.

0
1
Финансы
Богдан Музыченко
Стартап MycoWorks привлёк $125 млн на строительство завода по производству «кожи» из грибов Статьи редакции

Материал можно использовать для одежды и аксессуаров, первую сумку сделал Hermès.

10
17
Больше статей
null