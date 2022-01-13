Онлайн-сервис для нотариальных услуг OneNotary привлёк $1,75 млн от TMT Investments и других Статьи редакции
Компания потратит деньги на доработку продукта и маркетинг.
- Кроме TMT Investments в стартап вложились фонды Adventures Lab VC, GoodPaper Venture и другие, объявила компания. Оценку стартап не раскрывает.
- OneNotary — основан украинскими предпринимателями Иваном Зиньковым, Павлом Печеным, Татьяной Завьяловой, Олегом Зюзем и Вячеславом Энисом в 2020 году. Стартап работает в США.
Компания предлагает сервис для онлайн-заверения документов. Это возможно в 39 штатах. Клиент проходит тест на подтверждение личности, бронирует время, загружает документы в систему и созванивается с нотариусом по видеосвязи.
- Первое заверение стоит $25. Каждый последующий документ – $6. Он хранится в системе OneNotary семь дней. С подпиской за $49 ограничений нет. Компании могут интегрировать сервис в свои платформы, тогда будут платить комиссию в $10-30 от одного видеозвонка.
- Нотариальное заверение требуется в сделках с недвижимостью, при покупке автомобилей, оформлении договоров на образование и в других сферах. В базе OneNotary — более 10 тысяч нотариусов, это позволяет выполнять требования закона в разных штатах.
очень жду такой сервис в России. Нотариальные конторы в своем подавляющем большинстве - филиал ада на Земле
В РФ это невозможно. Технически - ничего сложного, но нотариат в РФ клановый. Прогрессивного нотариуса, который согласится на партнерство с таким стартапом, еще поискать нужно, потому как у этих контор нет потребности развиваться или конкурировать.
Плюс общая беда онлайн идентификации - нет каких-то стандартизированных правил и регламентов процедур KYC, в итоге каждый раз это риск, что идентифицирован не пойми кто. Нотариус на это не пойдет, ему очень дорого его место.
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