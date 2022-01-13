Стоимость акций Virgin Galactic упала на 16% после объявления о продаже облигаций на $425 млн Статьи редакции
Акции компании падают с июля 2021 года.
Компания разместит конвертируемые облигации на $425 млн для узкого круга инвесторов, пишет CNBC. Их выпустят сроком на пять лет, покупатели получат дополнительный опцион на $75 млн.
Virgin Galactic направит средства на пополнение оборотного капитала, решение административных вопросов и расширение своего флота космических кораблей.
На 19:00 по мск акции Virgin Galactic падают на 16%, в целом с июля 2021 года их стоимость упала на 72%.
В мае 2021 года Virgin Galactic впервые успешно испытала корабль с экипажем на борту и в июне получила разрешение Федерального управления гражданской авиации США на запуск ракеты с туристами в космос.
В сентябре управление запретило полёты компании на время расследования — во время июльского полёта корабль SpaceShipTwo отклонился от заданной траектории, позже регулятор отменил запрет.
В октябре Virgin Galactic перенес запуск туристических полётов на 2022 год из-за обнаружения возможных проблем с прочностью материалов корабля.
Гааааляяяяя....
Шо, опять не то пробили?))
Ага, не то. Вверх надо ).
Gala?
«Братан, надо покупать, это вторая тесла, ыыыы»
Российские войска уже ввели в Инстаграм Брэнсона?
Маякните там, когда дно будет, чтоб закупиться на всю котлету. Спасибо.
Вам про какое дно по счету маякнуть?
Это туземун или ещё котлетимся? А, хомяки?
Как же приятно почитать пульсик после очередной допки.
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