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Финансы
Валерия Козлова

Стоимость акций Virgin Galactic упала на 16% после объявления о продаже облигаций на $425 млн Статьи редакции

Акции компании падают с июля 2021 года.

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Котировки Virgin Galactic  NYSE

Компания разместит конвертируемые облигации на $425 млн для узкого круга инвесторов, пишет CNBC. Их выпустят сроком на пять лет, покупатели получат дополнительный опцион на $75 млн.

Virgin Galactic направит средства на пополнение оборотного капитала, решение административных вопросов и расширение своего флота космических кораблей.

На 19:00 по мск акции Virgin Galactic падают на 16%, в целом с июля 2021 года их стоимость упала на 72%.

Котировки Virgin Galactic NYSE

В мае 2021 года Virgin Galactic впервые успешно испытала корабль с экипажем на борту и в июне получила разрешение Федерального управления гражданской авиации США на запуск ракеты с туристами в космос.

В сентябре управление запретило полёты компании на время расследования — во время июльского полёта корабль SpaceShipTwo отклонился от заданной траектории, позже регулятор отменил запрет.

В октябре Virgin Galactic перенес запуск туристических полётов на 2022 год из-за обнаружения возможных проблем с прочностью материалов корабля.

#новость #virgingalactic

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Вася Пражкин

Гааааляяяяя....

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Николай Белов

Шо, опять не то пробили?))

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Вася Пражкин

Ага, не то. Вверх надо ).

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Jack Hammer

Gala?

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Николай Шелопугин

«Братан, надо покупать, это вторая тесла, ыыыы»

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RobinzonCruzo

Российские войска уже ввели в Инстаграм Брэнсона?

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Семен Переделкин

Маякните там, когда дно будет, чтоб закупиться на всю котлету. Спасибо.

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Вася Пражкин

Вам про какое дно по счету маякнуть?

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Earlbkv

Это туземун или ещё котлетимся? А, хомяки?

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Дмитрий Мантис

Как же приятно почитать пульсик после очередной допки.

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Александр Яковлев

Дед точно пассивный гомосек…

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