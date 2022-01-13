Акции компании падают с июля 2021 года.

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Котировки Virgin Galactic NYSE

Компания разместит конвертируемые облигации на $425 млн для узкого круга инвесторов, пишет CNBC. Их выпустят сроком на пять лет, покупатели получат дополнительный опцион на $75 млн.

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Virgin Galactic направит средства на пополнение оборотного капитала, решение административных вопросов и расширение своего флота космических кораблей.

На 19:00 по мск акции Virgin Galactic падают на 16%, в целом с июля 2021 года их стоимость упала на 72%.

Котировки Virgin Galactic NYSE

В мае 2021 года Virgin Galactic впервые успешно испытала корабль с экипажем на борту и в июне получила разрешение Федерального управления гражданской авиации США на запуск ракеты с туристами в космос.

В сентябре управление запретило полёты компании на время расследования — во время июльского полёта корабль SpaceShipTwo отклонился от заданной траектории, позже регулятор отменил запрет.