Финансы
Богдан Музыченко

Сеть «Дочки-сыночки» запланировала обанкротить свои операционные компании на фоне долгов Статьи редакции

Партнёры подали иски на сумму более 100 млн рублей.

  • Операционные компании второй по размеру сети магазинов детских товаров ООО «Опт Торг», ООО «Победа», ООО «Урал», ООО «Симфония» и ООО «Волга» 12 января 2022 года опубликовали на «Федресурсе» сообщение о возможном банкротстве, обратил внимание «Ъ».
  • У «Дочки-сыночки» есть просрочки в выплатах, заявили изданию контрагенты группы. Сеть могла пострадать из-за большого количества долгов — по данным «Контур.Фокуса», с 2019 по 2022 годы управляющая компания «Дочки-сыночки» ООО «Волга» выплатила истцам около 150 млн рублей.
  • Крупнейший истец ООО «Ивентив Тойз», занимающийся дистрибуцией товаров Lego, Hasbro и других. Он подал иск к ООО «Опт Торг» на сумму около 60 млн рублей. Компании не ответили на вопросы издания о долгах.
  • У сети могли возникнуть проблемы из-за закрытия магазинов на фоне пандемии Covid-19, считает президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. При этом конкуренция усилилась. В 2020 году доля Wildberries на рынке детских товаров выросла с 6% до 9%, приводит издание данные из отчётности «Детского мира».
  • Заявления о банкротстве позволят группе усилить позиции в переговорах с партнёрами о реструктуризации долгов. У «Дочки-сыночки» есть 30 дней с момента объявления себя банкротом, чтобы погасить критические долги и избежать процедуры несостоятельности, пояснили опрошенные «Ъ» эксперты.
  • Выручка сети за первую половину 2021 года составила 7,6 млрд рублей, оценил InfoLine. По данным группы, у неё около 190 магазинов.

#новость #дочкисыночки #суды

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Terra Incognita

Вот что бывает если не идти в e-commerce и оцифровку бизнеса. Мамонты вымирают

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Тимур Петров

Через 5-10 лет когда мамонты вымрут, вб будет доить вас как сочную корову.

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Terra Incognita

Конечно, ещё и будет таргетировать на меня цены, исходя из моего дохода. Но какая разница, если это будущее, а мамонты все равно вымрут?

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Тимур Петров

Не кормить будущих монополистов, всегда брать у конкурентов.

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1
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Terra Incognita

Это со временем станет невозможно, как и остаться, например, полностью на наличке. Все цифровизируется

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Карфаген должен быть разрушен

Так у них есть онлайн-магазин. И сбермаркет возил даже, в последнее время перестал

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Terra Incognita

Уверен доля у них в обороте была меньше 5-10%. Тот же Детский мир онлайн розницу развивает года с 14, до пандемии в онлайне у них было около 10%, после пандемии явно больше.

Начать продавать не равно трансформироваться месяцами/годами

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Alex Shokhin

У них же практически монополия была в нише, верно? Они выдавили любую конкуренцию демпингом и в целом всем остальным. И нет даже сотки, чтоб достойно по закупкам заплатить. Ну а так, это же мошенничество?

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Карфаген должен быть разрушен

Нет у них ни демпинга, но монополии
С детским миром путаете

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Высокий щит

Эти точно не обанкротятся - цены пиздец)))

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Агнец невинный

ничего такого у них не было, цены высокие, офлайн магазы закрыли. с деским им не поконкурировать

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Name

Где высокие цены, в Дочках?

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Dmitry Bugaev

Никогда такого не было и вот опять)) я их 20 лет знаю, это стиль ведения бизнеса.

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Джон Крайтон

А можно поподробнее?

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Dmitry Bugaev

Я лично знаю владельцев с 2001 года, когда ещё в подвале склад был. Это стиль ведения бизнеса, куда ж подробнее-то))

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Джон Крайтон

В плане они перекредитовываются за счёт поставщиков и задержек выплат? Взяли товаров под реализацию со сроком погашения, получили деньги, не стали платить, закупили другой товар, и с его выручки оплатили первый долг, так?

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Павел Родюков

«Дочки-кидочки» - надо ребрендиться теперь

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Семен Переделкин

"У сети могли возникнуть проблемы из-за закрытия магазинов на фоне пандемии"

Не попахивает ли это гнилыми отмазками? Например, я регулярно в пандемию захаживал в "Детский мир" - никто их не закрывал.

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Станислав Курочкин

Это другая сеть.

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Семен Переделкин

Так я понял. Но если "Детский мир" был открыт во время пандемии, то значит такой проблемы не должно было быть и у "Дочки-сыночки".

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Карфаген должен быть разрушен

У них были прямо серьезные проблемы из-за ограничений, продавцам платить не могли, в "отпуск" отправить не получилось, работники взбунтовались, жаловались, телевидение приезжало (в моем городе).
Но первую волну выходных пережили.
А вот борьбу за всеобщую вакцинацию спутником в РФ не смогли

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Dmitry Bugaev

Пережили за счёт поставщиков))) на вторую дураков не хватило.

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Илья Фомин

С трудом закрыли с ними расчеты пару лет назад. В новую кредитную ловушку не хотим. Но в данном случае банкротство это просто процедура «оздоровления» компании, когда есть возможность отсрочить судебные иски.

Вообще при развитии маркетплейсов условия работы, когда 90 дней отсрочки, реализация и ещё возвраты в непотребном виде (хотя wb лидер в этом) очень устарели.

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