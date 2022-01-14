Самые богатые блогеры из TikTok заработали за год больше, чем главы Starbucks, McDonald’s и других, подсчитал WSJ Статьи редакции
Больше всех заработала Чарли Д'Амелио — $17,5 млн.
Forbes посчитал доходы блогеров в TikTok, у которых больше 4,5 млн подписчиков, за 2021 год, а издание WSJ сравнило их с зарплатами гендиректоров корпораций.
- Две сестры Чарли и Дикси Д'Амелио заработали $17,5 млн и $10 млн соответственно на собственной марке одежды, встроенной рекламе в роликах и участии в «Шоу Д'Амелио» — реалити-шоу на стриминговой платформе Hulu.
- Эддисон Рэй заработала $8,5 млн с помощью своей линии косметики Item Beauty, съёмках в рекламе одежды American Eagle и в сериале Netflix «Это всё он».
Меньше сестёр Д'Амелио заработали гендиректоры нефтяной компании ExxonMobil Даррен Вудс ($15,6 млн), Starbucks — Кевин Джонсон ($14,7 млн), авиакомпании Delta Air Lines — Эд Бастиан ($13,1) и McDonald's — Крис Кемпчински ($10,8 млн).
Гендиректор Activision Blizzard Роберт Котик получил около $155 млн, глава Apple Тим Кук — около $99 млн.
Куча звезд имеют доход больше чем у главы Starbucks, дальше что?
Проблема только в том, что популярность сегодня есть, а завтра может и не быть, а глава Starbucks будет и дальше работать.
Не уверен. Я хочу отказаться от кофе.
Если вас будет много, глава Starbucks заварит вам чайку))
А если мало заведёт тикток тогда?
Разместит там рекламу
На какие шиши?
Вроде мужик с мозгами. Найдет.
Завтра этого главу обвинят в сексуальных домогательствах 100 летней давности и пошла жизнь под откос.
Получит золотой парашют, отсидится где-нибудь на багамах, а потом по тихому вернется в любую корпорацию одним из топов, если захочет.
Какая разница какие сроки давности? Если это было, то человек должен сидеть за решёткой, а не гулять на свободе и заниматься бизнесом.
Не уверен что у главы старбакса столько же лет осталось жить сколько у молодого тиктокера
Полагаю, он еще сам тикток переживет.
Комментарий удален
Дайте я сойду🤦♂️
Никто даже не заметит )
Удалите тикиток, мне интересно посмотреть чем они будут заниматься. Хватит ли навыков принести пользу этому миру?
Ну, они эти деньги заработали, не стырив их из госбюджета, не распилив через супруга, не загадив лес/реку/etc, не скрыв уровень выбросов, никого не убив... вполне достойные люди. Достойнее многих солидных бизнесменов.
Почитай ещё раз комментарий, а то у вас свои мысли на которые вы отвечаете
Вопрос:
Хватит ли навыков принести пользу этому миру?
Ответ:
Да, хватит.
Они занимаются легальным и законным бизнесом, который не является источником загрязнения или опасности (т.е. как минимум не причиняют вред этому миру). Заплатят налоги, потребят продукцию - это уже больше, чем сделали, например, вы. Подтекст вопроса а-ля "ничего не умеют, сидят в этих ваших интернетах" неуместен.
не является источником загрязнения или опасности
Ох не факт
кто-то умер на дне рождения ноунейм-блогера
А вот у нас программист Вася в лес пошёл на шашлыки, чуть не упал на шампур, набухался и бросил все там.
Вывод - программисты являются источником загрязнения окружающей среды и повышенной опасности.
У вас не релевантный пример и она не ноунейм блогер.
ну это крайние случаи. Какой-нить крановщик вообще каждый день рискует
Понятно дело, что это не статистика. Ну вот какая связь с первоначальным комментом, что эти люди смогут дать, если не будет тик-тока или инстаграма: У этой барышни профильное образование, которое предполагает понимание вреда твердого диоксида углерода в больших объемах при соединении с водой. И тем не менее ради контента она это сделала.
И держите в уме, что практически вся блогерская деятельность делается ради рекламы. И она рекламирует препараты, как эксперт – и чем ее деятельность полезна?
И ваш пример с крановщиком хороший. Будь она в коллективе, где есть правила безопасности – от собственной дурости они бы ее спасли. Так же как и крановщику дают добро на смену в соответствии с погодными условиями и прочими регламентами безопасности.
ну сделала и сделала. и горько поплатилась. а горе еще и монетизировала удачно.
Я сильно сомневаюсь в ее экспертизе. Тут пишут какой вред? Да такой, что ради денег они любое гавно отрекламируют, прикрывая это своей экспертностью и образованием. Эта реклама идет с подачи личной рекомендации – в этом вся фишка.
А этот случай хорошо показывает, что мозгов там мало.
Кстати, блоггерка процветает - 1.6 млн подписчиков, новый муж :)
Они уже принесли пользу. Рекламодателям, подтребителям, тиктоку, интернету, своим близким и тп. Просто молодцы!
Какой бизнес дядя? Я твой коммент не дочитал даже так как судя по первому ты пишешь не о том совсем… Я тебя не собираюсь посвящать в инструменты заработка и терминологию почитай пожалуйста сам на досуге. И причём тут экология вообще?!?!?! Ты вообще понимаешь на каких отраслях держишься экономика? Взяв хотя бы к примеру твою Любимую Америку? Посмотри пожалуйста кол-во выбросов и углеродный след монополиста в одной из отрасли. Посмотри какие там обороты. А потом говори мне про пользу, про честный заработок!!!
Это хрень сабачачья по сравнению с бизнесом как таковым!
При чем тут честный заработок и углеродных след? Каждое производство СО2 выбрасывает в атмосферу. Это не значит что оно не честное или пользу не несёт.
Прочитай пожалуйста 8 раз мой коммент а то ты прочитал всего 7, но все равно ответил не по содержанию моего ответа. Спасибо за внимание заранее
Так может стоит подумать 8 раз перед тем, как печатать коммент, если его надо 8 раз прочитать, чтобы понять о чем речь?
Дядя Саша, я про отдельного человека которому надо несколько раз читать каждый пост либо ответ на форуме дабы не ударить в грязь лицом
Хоспадя, ловите наркомана. Я про это и говорю, что вот эти две сестры умудрились сделать миллионы, не обосрав полстраны выбросами, не кинув кредиторов, не занимаясь господрядами и прочим перекладыванием из кармана в карман. Как еще сказать...они в этом мире пришли успеху не по головам других. Чем, мать вашу, не достижение???
реальное производство не бывает без выбросов. если заморочиться и времени не жаль, и в этом бизнесе "на воздухе" найдется действительный co2 footprint и даже сложенные головы ))
Ну естественно! А еще они явно пьют колу и оставляют пластиковый мусорный след на планете. Я же не говорю, что они аки пчёлки в гармонии с природой живут.
Но, блин, две девочки проявили коммерческую жилку, занялись тем, чем им интересно, одежду пилят, какие-то ролики, в сериалах снимаются. Вышли на прибыль.
Тут же прибегает тип который начинает набрасывать говна "А они научное открытие сделали? А они в космос полетели? А они ребенка из огня спасли? Все, ничего не добились, бесполезные люди для общества". Да пошли вы нахер!) Не о том речь.
он негодует, потому что не усматривает никакой общественной ценности в из бизнес-модели.
с его точки зрения, несправедливо, когда вознаграждение не имеет прямой корреляции с полезностью.
имеет право на мнение.
Что-то вспомнилась старая фраза, типа, та толпа которая скандируют eat the rich в итоге сожрёт актёров и спортсменов, пока по-настоящему богатые эксплуататоры будут над ними ржать
А вы только про откаты и госконтракты знаете?
Я тебя поймал, всё хорошо. Можешь зайти в тик ток
Я всецело согласен, что у них праведный источник дохода, но зачастую они могут рекламировать те самые бизнесы, которые загрязняют и причиняются вред как природе, так и обществу. Но в прочем это можно отнести практически к любой деятельности человека.
Эскорт
Ну почему же так жёстко? Вебкам всего то, онлифанс там ещё
ладно не будьте так критичны в тиктоке есть врачи ученые психологи и инженеры и все ведут свои блоги весьма интересные. просто надо задислайкать всякую дичь, хорошо что они не выпилили эту кнопку еще
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А кто-то приносит реальную пользу этому миру? А если такие есть, то они денег должны больше получать, или в чём посыл?
Ни в чём. Мне зачем эти вопросы задавать?😂 или вы меня пытаетесь осудить в моей некомпетентности?😂😂😂 тогда отвечу🙂
Мне непонятен посыл, потому что ответ простой: если у большинства людей отобрать возможность работать где-то, то человеку придется так или иначе поменять сферу деятельности, на этом всё. Пользы миру от блогера немногим меньше, а может даже и больше, чем от большинства людей. В моём понимании глава нефтяной компании или сети кофеин этой пользы больше точно не приносят
Думаю талантливые люди найдут чем заняться. Если там смогли в другом тоже смогут.
А вы представитель реального бизнеса ? Что вы создали для этого мирка и какую ценность приносите ? Есть большая вероятность, что вы менее ценный для общества представитель, чем эти блоггеры мультимиллионеры, которые создали множество рабочих мест в своём бизнесе.
Одни заработали на продаже одежды и шоу на Hulu, другая на своей косметике и сериале на Netflix. Какая разница стали популярными они на TikTok или в сериале по телеку 30 лет назад?
Перечисленные звезды тик тока работают на себя и для них это бизнес. Расходы, кстати, их, связанные с тиктоком, уверен, никто не считал.
А глава Старбакса - наёмный менеджер. Поэтому всё честно
Это печально. Или нет. Да похуй.
Первый усевшйся на тренде всегда имеет шанс выиграть.
Только вот одни первыми открывают инстаграмы и тиктоки, а другие - дзены и клоны фейсбука, в надежде на их выстрел (что там с Дзеном вообще?)
Тут чуйка решает в начале
зарабатывают они за счет бедных людей
Зарабатывают они за счёт крупных компаний, которые их спонсируют в обмен на продвижение своих продуктов, которые в свою очередь доходят до реальных покупателей и позволяют ежемесячно получать стабильную зарплату миллионам людей в различных отраслях.
И? А разве крупные компании не учитывают расходы на маркетинг, в том числе и расходы на блогеров. Так что, это никак не противоречит моему комменту. Как раз реальные покупатели, которые в большинстве своем небогатые люди, оплачивают роскошную жизнь различным "интернет-звездам" ;)
Просто они никогда не задумываются об этом.
Вот тут поподробнее, пожалуйста) Есть у вас статистика по блогерам кто сколько зарабатывает в разрезе доходов подписчиков, фоловеров и иже с ними?
У тебя что из зарплаты высчитывают в пользу тиктока?
Есть куча других людей кто живут на широкую ногу именно с твоих денег.
https://vc.ru/flood/176564-skolko-stoit-soderzhanie-prezidenta-rossii-putina-i-ego-administracii
Это здорово. Каждая новая соц сеть понижает уровень сложности для достижения успеха и богатства для большего количества людей. Краткосрочно, конечно, планка качества контента падает, но затем вырастет. Обычные люди уже стоят бок о бок с селебрити.
The platform’s highest-paid celebrities collectively hauled in $55.5 million in 2021, a 200% increase from a year earlier---хм, целых 55 лямов на всю сеть? ни о чём если откровенно
Кто писал эту статью?
Какой отвратительный уровень качества материала, заголовок с ошибкой (пропуск слова компании), подзаголовок про второе место абсолютно мимо заголовка и текста, сам текст пустой и вырван из копипаст
Даже имя Бобби Котика и то не смог правильно написать, зачем-то выдумав ему новое
И весь этот мусор в колонке новостей, где по сути самое важное должно быть
@Инспектор
@Андрей Фролов
Найдите другого новостника пожалуйста, этот уже неоднократно был замечен в кривейшей копипасте, рановато ему для ВиСи писать, пусть для пабликов в ВК за пол батона попишет
Даже имея Бобби Котика и то не смог правильно написать, зачем-то выдумав ему новое
Зачем ты его имеешь?
тут просто способ показать уровень доходов, до которого дошли блогеры из тиктока.
с подзагом ошибка, у Котика имя верное.
Чуть спокойнее, пожалуйста, новостник ещё принесёт вам более полезные (лично для вас) новость
Сюр какой то 🤦♂️
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