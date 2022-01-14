Финансы
Богдан Музыченко

Самые богатые блогеры из TikTok заработали за год больше, чем главы Starbucks, McDonald’s и других, подсчитал WSJ Статьи редакции

Больше всех заработала Чарли Д'Амелио — $17,5 млн.

Forbes посчитал доходы блогеров в TikTok, у которых больше 4,5 млн подписчиков, за 2021 год, а издание WSJ сравнило их с зарплатами гендиректоров корпораций.

  • Две сестры Чарли и Дикси Д'Амелио заработали $17,5 млн и $10 млн соответственно на собственной марке одежды, встроенной рекламе в роликах и участии в «Шоу Д'Амелио» — реалити-шоу на стриминговой платформе Hulu.
  • Эддисон Рэй заработала $8,5 млн с помощью своей линии косметики Item Beauty, съёмках в рекламе одежды American Eagle и в сериале Netflix «Это всё он».

Меньше сестёр Д'Амелио заработали гендиректоры нефтяной компании ExxonMobil Даррен Вудс ($15,6 млн), Starbucks — Кевин Джонсон ($14,7 млн), авиакомпании Delta Air Lines — Эд Бастиан ($13,1) и McDonald's — Крис Кемпчински ($10,8 млн).

Гендиректор Activision Blizzard Роберт Котик получил около $155 млн, глава Apple Тим Кук — около $99 млн.

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Чарли Д'Амелио на шоу Джимма Фэллона Эндрю Липовски / NBCU / Getty Images

#новость #tiktok

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Денис Демидов

Куча звезд имеют доход больше чем у главы Starbucks, дальше что?
Проблема только в том, что популярность сегодня есть, а завтра может и не быть, а глава Starbucks будет и дальше работать.

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34
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Д Хб

Не уверен. Я хочу отказаться от кофе.

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13
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Денис Демидов

Если вас будет много, глава Starbucks заварит вам чайку))

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29
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Андрей Арсенович

А если мало заведёт тикток тогда?

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1
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Денис Демидов

Разместит там рекламу

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0
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Андрей Арсенович

На какие шиши?

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0
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Артем Павлючук

Вроде мужик с мозгами. Найдет.

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1
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Степан Фадеев

Завтра этого главу обвинят в сексуальных домогательствах 100 летней давности и пошла жизнь под откос.

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0
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Денис Демидов

Получит золотой парашют, отсидится где-нибудь на багамах, а потом по тихому вернется в любую корпорацию одним из топов, если захочет.

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5
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Anutka Adi

Какая разница какие сроки давности? Если это было, то человек должен сидеть за решёткой, а не гулять на свободе и заниматься бизнесом.

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–2
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Grigvik Fake

Не уверен что у главы старбакса столько же лет осталось жить сколько у молодого тиктокера

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0
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Денис Демидов

Полагаю, он еще сам тикток переживет.

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4
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Александр Саввин

Дайте я сойду🤦‍♂️

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17
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Andrey Smalkov

Никто даже не заметит )

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0
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Андрей Арсенович

Удалите тикиток, мне интересно посмотреть чем они будут заниматься. Хватит ли навыков принести пользу этому миру?

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0
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Александр Привалов

Ну, они эти деньги заработали, не стырив их из госбюджета, не распилив через супруга, не загадив лес/реку/etc, не скрыв уровень выбросов, никого не убив... вполне достойные люди. Достойнее многих солидных бизнесменов.

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23
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Андрей Арсенович

Почитай ещё раз комментарий, а то у вас свои мысли на которые вы отвечаете

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2
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Александр Привалов

Вопрос:
Хватит ли навыков принести пользу этому миру?
 Ответ:
Да, хватит.
Они занимаются легальным и законным бизнесом, который не является источником загрязнения или опасности (т.е. как минимум не причиняют вред этому миру). Заплатят налоги, потребят продукцию - это уже больше, чем сделали, например, вы. Подтекст вопроса а-ля "ничего не умеют, сидят в этих ваших интернетах" неуместен.

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9
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Шизоидная обезьяна

не является источником загрязнения или опасности
 Ох не факт

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–3
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Daniel W

кто-то умер на дне рождения ноунейм-блогера
А вот у нас программист Вася в лес пошёл на шашлыки, чуть не упал на шампур, набухался и бросил все там.
Вывод - программисты являются источником загрязнения окружающей среды и повышенной опасности.

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6
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Шизоидная обезьяна

У вас не релевантный пример и она не ноунейм блогер.

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0
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Valeratal Val

ну это крайние случаи. Какой-нить крановщик вообще каждый день рискует

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2
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Шизоидная обезьяна

Понятно дело, что это не статистика. Ну вот какая связь с первоначальным комментом, что эти люди смогут дать, если не будет тик-тока или инстаграма: У этой барышни профильное образование, которое предполагает понимание вреда твердого диоксида углерода в больших объемах при соединении с водой. И тем не менее ради контента она это сделала.
И держите в уме, что практически вся блогерская деятельность делается ради рекламы. И она рекламирует препараты, как эксперт – и чем ее деятельность полезна?

И ваш пример с крановщиком хороший. Будь она в коллективе, где есть правила безопасности – от собственной дурости они бы ее спасли. Так же как и крановщику дают добро на смену в соответствии с погодными условиями и прочими регламентами безопасности.

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0
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common sense preacher

ну сделала и сделала. и горько поплатилась. а горе еще и монетизировала удачно.

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Шизоидная обезьяна

Я сильно сомневаюсь в ее экспертизе. Тут пишут какой вред? Да такой, что ради денег они любое гавно отрекламируют, прикрывая это своей экспертностью и образованием. Эта реклама идет с подачи личной рекомендации – в этом вся фишка.

А этот случай хорошо показывает, что мозгов там мало.

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Сергей Янзин

Кстати, блоггерка процветает - 1.6 млн подписчиков, новый муж :)

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1
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Эразм Хемуль

Они уже принесли пользу. Рекламодателям, подтребителям, тиктоку, интернету, своим близким и тп. Просто молодцы!

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2
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Андрей Арсенович

Какой бизнес дядя? Я твой коммент не дочитал даже так как судя по первому ты пишешь не о том совсем… Я тебя не собираюсь посвящать в инструменты заработка и терминологию почитай пожалуйста сам на досуге. И причём тут экология вообще?!?!?! Ты вообще понимаешь на каких отраслях держишься экономика? Взяв хотя бы к примеру твою Любимую Америку? Посмотри пожалуйста кол-во выбросов и углеродный след монополиста в одной из отрасли. Посмотри какие там обороты. А потом говори мне про пользу, про честный заработок!!!
Это хрень сабачачья по сравнению с бизнесом как таковым!

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–3
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Dimitri

При чем тут честный заработок и углеродных след? Каждое производство СО2 выбрасывает в атмосферу. Это не значит что оно не честное или пользу не несёт.

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1
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Андрей Арсенович

Прочитай пожалуйста 8 раз мой коммент а то ты прочитал всего 7, но все равно ответил не по содержанию моего ответа. Спасибо за внимание заранее

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0
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Александр Привалов

Так может стоит подумать 8 раз перед тем, как печатать коммент, если его надо 8 раз прочитать, чтобы понять о чем речь?

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1
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Андрей Арсенович

Дядя Саша, я про отдельного человека которому надо несколько раз читать каждый пост либо ответ на форуме дабы не ударить в грязь лицом

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0
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Александр Привалов

Хоспадя, ловите наркомана. Я про это и говорю, что вот эти две сестры умудрились сделать миллионы, не обосрав полстраны выбросами, не кинув кредиторов, не занимаясь господрядами и прочим перекладыванием из кармана в карман. Как еще сказать...они в этом мире пришли успеху не по головам других. Чем, мать вашу, не достижение???

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0
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common sense preacher

реальное производство не бывает без выбросов. если заморочиться и времени не жаль, и в этом бизнесе "на воздухе" найдется действительный co2 footprint и даже сложенные головы ))

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0
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Александр Привалов

Ну естественно! А еще они явно пьют колу и оставляют пластиковый мусорный след на планете. Я же не говорю, что они аки пчёлки в гармонии с природой живут.

Но, блин, две девочки проявили коммерческую жилку, занялись тем, чем им интересно, одежду пилят, какие-то ролики, в сериалах снимаются. Вышли на прибыль.
Тут же прибегает тип который начинает набрасывать говна "А они научное открытие сделали? А они в космос полетели? А они ребенка из огня спасли? Все, ничего не добились, бесполезные люди для общества". Да пошли вы нахер!) Не о том речь.

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2
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common sense preacher

он негодует, потому что не усматривает никакой общественной ценности в из бизнес-модели.
с его точки зрения, несправедливо, когда вознаграждение не имеет прямой корреляции с полезностью.
имеет право на мнение.

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0
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Daniel W

Что-то вспомнилась старая фраза, типа, та толпа которая скандируют eat the rich в итоге сожрёт актёров и спортсменов, пока по-настоящему богатые эксплуататоры будут над ними ржать

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0
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Андрей Арсенович

А вы только про откаты и госконтракты знаете?

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0
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Андрей Арсенович

Я тебя поймал, всё хорошо. Можешь зайти в тик ток

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0
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unknown

Я всецело согласен, что у них праведный источник дохода, но зачастую они могут рекламировать те самые бизнесы, которые загрязняют и причиняются вред как природе, так и обществу. Но в прочем это можно отнести практически к любой деятельности человека.

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0
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Роман Александров

Эскорт

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7
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Артём К

Ну почему же так жёстко? Вебкам всего то, онлифанс там ещё

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2
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Rownie

ладно не будьте так критичны в тиктоке есть врачи ученые психологи и инженеры и все ведут свои блоги весьма интересные. просто надо задислайкать всякую дичь, хорошо что они не выпилили эту кнопку еще

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4
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Liana Alekberova

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Евгений Кузовкин

А кто-то приносит реальную пользу этому миру? А если такие есть, то они денег должны больше получать, или в чём посыл?

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0
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Андрей Арсенович

Ни в чём. Мне зачем эти вопросы задавать?😂 или вы меня пытаетесь осудить в моей некомпетентности?😂😂😂 тогда отвечу🙂

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0
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Евгений Кузовкин

Мне непонятен посыл, потому что ответ простой: если у большинства людей отобрать возможность работать где-то, то человеку придется так или иначе поменять сферу деятельности, на этом всё. Пользы миру от блогера немногим меньше, а может даже и больше, чем от большинства людей. В моём понимании глава нефтяной компании или сети кофеин этой пользы больше точно не приносят

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1
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Grigvik Fake

Думаю талантливые люди найдут чем заняться. Если там смогли в другом тоже смогут.

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0
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Andrey Smalkov

А вы представитель реального бизнеса ? Что вы создали для этого мирка и какую ценность приносите ? Есть большая вероятность, что вы менее ценный для общества представитель, чем эти блоггеры мультимиллионеры, которые создали множество рабочих мест в своём бизнесе.

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0
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Gutal1n

Одни заработали на продаже одежды и шоу на Hulu, другая на своей косметике и сериале на Netflix. Какая разница стали популярными они на TikTok или в сериале по телеку 30 лет назад?

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0
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Madina Djalilova

Перечисленные звезды тик тока работают на себя и для них это бизнес. Расходы, кстати, их, связанные с тиктоком, уверен, никто не считал.
А глава Старбакса - наёмный менеджер. Поэтому всё честно

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5
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Семен Переделкин

Это печально. Или нет. Да похуй.

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4
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Артём К

Первый усевшйся на тренде всегда имеет шанс выиграть.
Только вот одни первыми открывают инстаграмы и тиктоки, а другие - дзены и клоны фейсбука, в надежде на их выстрел (что там с Дзеном вообще?)
Тут чуйка решает в начале

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3
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Высокий щит

Самое забавное в доходах этих всех блогеров то, что зарабатывают они за счет бедных людей. Т.е. миллиарды людей содержат эти блогеров, спортсменов и т.д. и т.п. Чет с этим миром не так. Или все норм, я даже хз.

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0
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Daniel W

зарабатывают они за счет бедных людей
Зарабатывают они за счёт крупных компаний, которые их спонсируют в обмен на продвижение своих продуктов, которые в свою очередь доходят до реальных покупателей и позволяют ежемесячно получать стабильную зарплату миллионам людей в различных отраслях.

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2
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Высокий щит

И? А разве крупные компании не учитывают расходы на маркетинг, в том числе и расходы на блогеров. Так что, это никак не противоречит моему комменту. Как раз реальные покупатели, которые в большинстве своем небогатые люди, оплачивают роскошную жизнь различным "интернет-звездам" ;)

Просто они никогда не задумываются об этом.

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0
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Stepan Popov

Вот тут поподробнее, пожалуйста) Есть у вас статистика по блогерам кто сколько зарабатывает в разрезе доходов подписчиков, фоловеров и иже с ними?

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0
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Alexandre Svergoun

У тебя что из зарплаты высчитывают в пользу тиктока?
Есть куча других людей кто живут на широкую ногу именно с твоих денег.
https://vc.ru/flood/176564-skolko-stoit-soderzhanie-prezidenta-rossii-putina-i-ego-administracii

Сколько стоит содержание Президента России…
Функционирование Президента России Владимира Путина обходится федеральному бюджету в 26 млрд руб…
vc.ru
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0
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Волоцкой Дмитрий

Это здорово. Каждая новая соц сеть понижает уровень сложности для достижения успеха и богатства для большего количества людей. Краткосрочно, конечно, планка качества контента падает, но затем вырастет. Обычные люди уже стоят бок о бок с селебрити.

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1
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Руслан Ніколаєнко

The platform’s highest-paid celebrities collectively hauled in $55.5 million in 2021, a 200% increase from a year earlier---хм, целых 55 лямов на всю сеть? ни о чём если откровенно

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0
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Илья Шишкунов

Кто писал эту статью?
Какой отвратительный уровень качества материала, заголовок с ошибкой (пропуск слова компании), подзаголовок про второе место абсолютно мимо заголовка и текста, сам текст пустой и вырван из копипаст
Даже имя Бобби Котика и то не смог правильно написать, зачем-то выдумав ему новое
И весь этот мусор в колонке новостей, где по сути самое важное должно быть
@Инспектор
@Андрей Фролов
Найдите другого новостника пожалуйста, этот уже неоднократно был замечен в кривейшей копипасте, рановато ему для ВиСи писать, пусть для пабликов в ВК за пол батона попишет

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0
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Владимир Вольфович

Даже имея Бобби Котика и то не смог правильно написать, зачем-то выдумав ему новое
 Зачем ты его имеешь?

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0
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Андрей Фролов

тут просто способ показать уровень доходов, до которого дошли блогеры из тиктока.
с подзагом ошибка, у Котика имя верное.
Чуть спокойнее, пожалуйста, новостник ещё принесёт вам более полезные (лично для вас) новость

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Тот Самый

Сюр какой то 🤦‍♂️

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