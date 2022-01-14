Финансы
Маша Цепелева

ФНС назвала выручку Google в России — 144 млрд рублей за год Статьи редакции

На основе этой суммы суд высчитал штраф в 7,2 млрд рублей за повторное неудаление незаконной информации.

  • Суд запросил данные о выручке Google от услуг в России у межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам , выяснил РБК из полного текста постановления мирового суда Таганского района.
  • ФНС представил данные о выручке пяти юрлиц. Их названия и период, за которые указаны данные, не приводятся. В тексте есть четыре значения: 40,6 млн, 49,2 млрд, 95,2 млрд и 398,6 тысяч рублей. В сумме — 144,4 млрд рублей.
  • Назначенный Google штраф в 7,2 млрд рублей соответствует 1/20 от этого значения — минимальному размеру штрафа по ч. 5 ст. 14.31 КоАП РФ для юрлица.
  • В России у Google есть только одно юрлицо — ООО «Гугл». Его выручка в 2020 году составила около 85,6 млрд рублей. ФНС обменивается информацией с иностранными ведомствами, поэтому у неё могут быть данные о доходах компании от зарубежных юрлиц, если российские партнёры работают с ними напрямую, пишет издание.
  • Выручка Alphabet в 2020 году составила $182,5 млрд.

#новость #google

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Вася Пражкин

Ого, целых полтора дворца. А если еще пощипать Meta, Apple и Microsoft, то можно и дорожки брюликами выложить.

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16
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Игорь Сафронов

поражают такие люди, то есть американцам доить весь мир можна, французам и итальянцам доить гугл можна, а нашим нологовикам нельзя? И именно на дворец эти деньги пойду, не иначе... Как можно жить с такими промытыми мозгами, каким то бывшим блогером, поныне зэком. Лучше на территории нашей страны будуи строиться замки, чем где-то строиться очередной авианосец несущий демократию для стран 3 мира

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1
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Max Payne

Толсто

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1
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Alex Ro

Тут слишком свободолюбивая публика, не мешайте им набивать коллективные лайки, так и самооценку ребятам можно урезать.

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–1
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Иван Рыбаков

Дак и дорогу под морем до дворца можно скоро будет. Чтоб местные не видели кто и когда приезжал.

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3
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Семен Переделкин

Напоминаю, что меньше полугода осталось до поглощения Гугла Царьградом.

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8
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Pavel Loginov

А через год уже и вся экономика мира будет у нас. Нужно лишь чуточку потерпеть

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4
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Mesye Sharl-Maximilyen

И НАТО расформируют.

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2
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Высокий щит

Целевые показатели для РКН и Таганского суда озвучены.
Ждём итогов года

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Высокий щит

Так вот значит по чём список умного голосования

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Silanser

Штрафовать и штрафовать еще)

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Эраст Фандорин

Удобно)

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