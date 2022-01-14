ФНС назвала выручку Google в России — 144 млрд рублей за год Статьи редакции
На основе этой суммы суд высчитал штраф в 7,2 млрд рублей за повторное неудаление незаконной информации.
- Суд запросил данные о выручке Google от услуг в России у межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам , выяснил РБК из полного текста постановления мирового суда Таганского района.
- ФНС представил данные о выручке пяти юрлиц. Их названия и период, за которые указаны данные, не приводятся. В тексте есть четыре значения: 40,6 млн, 49,2 млрд, 95,2 млрд и 398,6 тысяч рублей. В сумме — 144,4 млрд рублей.
- Назначенный Google штраф в 7,2 млрд рублей соответствует 1/20 от этого значения — минимальному размеру штрафа по ч. 5 ст. 14.31 КоАП РФ для юрлица.
- В России у Google есть только одно юрлицо — ООО «Гугл». Его выручка в 2020 году составила около 85,6 млрд рублей. ФНС обменивается информацией с иностранными ведомствами, поэтому у неё могут быть данные о доходах компании от зарубежных юрлиц, если российские партнёры работают с ними напрямую, пишет издание.
- Выручка Alphabet в 2020 году составила $182,5 млрд.
Ого, целых полтора дворца. А если еще пощипать Meta, Apple и Microsoft, то можно и дорожки брюликами выложить.
поражают такие люди, то есть американцам доить весь мир можна, французам и итальянцам доить гугл можна, а нашим нологовикам нельзя? И именно на дворец эти деньги пойду, не иначе... Как можно жить с такими промытыми мозгами, каким то бывшим блогером, поныне зэком. Лучше на территории нашей страны будуи строиться замки, чем где-то строиться очередной авианосец несущий демократию для стран 3 мира
Толсто
Тут слишком свободолюбивая публика, не мешайте им набивать коллективные лайки, так и самооценку ребятам можно урезать.
Дак и дорогу под морем до дворца можно скоро будет. Чтоб местные не видели кто и когда приезжал.
Напоминаю, что меньше полугода осталось до поглощения Гугла Царьградом.
А через год уже и вся экономика мира будет у нас. Нужно лишь чуточку потерпеть
И НАТО расформируют.
Штрафовать и штрафовать еще)
Удобно)
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