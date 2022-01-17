Российский сервис для найма ИТ-специалистов Geecko привлёк $1 млн от ФРИИ Статьи редакции
Он потратит их на рост компании и продажи на американском рынке.
- В стартап также вложили деньги частные инвесторы, стороны не раскрывают, объявил ФРИИ.
- Geecko потратит привлечённые средства на рост компании и развитие продаж на рынке США. Выручку стартап не раскрывает.
- Платформа продаёт доступ компаниям к базе данных соискателей. Его в 2018 году основали ИТ-предприниматели Максим Мещеряков, Никита Обухов и Илья Сергиенко. Среди клиентов стартапа — «Сбер», Electrolux и другие.
- Geecko — платформа для найма ИТ-специалистов, которая ориентируется на крупный бизнес. Компания позволяет тестировать навыки программистов с помощью игровых механик.
- По данным Crunchbase, в мае 2019 года Geecko привлёк $150 тысяч от неназванного инвестора, в январе 2021-го — $620 тысяч от Joint Journey и Angelsdeck, а в мае того же года — неизвестную сумму от акселератора Alchemist.
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