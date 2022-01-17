Финансы
Богдан Музыченко

Стартап Rebundle привлёк $1,4 млн для производства «волос» на растительной основе Статьи редакции

«Волосы» делают из бананового волокна.

  • Деньги в стартап вложила венчурная компания M25 и другие, заявила TechCrunch.
  • Компания планирует потратить привлечённые деньги на расширение команды и развитие доставки. Оценку и выручку стартап не раскрывает.
  • Rebundle в 2019 году основала предпринимательница Киара Имани Мэй. Стартап продаёт «волосы» для наращивания из бананового волокна. Оно экологично при производстве и не вызывает раздражения кожи, как «волосы» из пластиковых материалов, сообщила основательница. Одна прядь весом около 100 граммов стоит $20-30 (около 1500-2200 рублей).
  • По данным Crunchbase, в августе 2020 года стартап привлёк $10 тысяч от Nc Idea, в мае 2021 года — неизвестную сумму от RareBreed Ventures, а в декабре того же года — $100 тысяч от Arch Grants.

#новость #инвестиции

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No Name

Наконец-то в блюдах можно будет находить волосы на растительной основе

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Максим Горький

веганский с суп с веганскими волосами - хит !

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Andrew Muralov

Они будут незаметно в банановом смузи.

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Андрей Суржиков

Зашел посмотреть фотографии «волос», но в статье их не было. Добавляю с их сайта.

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Главный нос

Отправляю тебе лучи добра добрый человек.

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Nikita Sverlov
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Саша Репин

Искала информацию и фото волос , не нашла . Надеюсь будет отличие от натуральных волос . Рынок волос и так уже испорчен не качественным сырьем

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Andrew Muralov

Они не будут засорять слив в ванне.

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