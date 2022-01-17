Стартап Rebundle привлёк $1,4 млн для производства «волос» на растительной основе Статьи редакции
«Волосы» делают из бананового волокна.
- Деньги в стартап вложила венчурная компания M25 и другие, заявила TechCrunch.
- Компания планирует потратить привлечённые деньги на расширение команды и развитие доставки. Оценку и выручку стартап не раскрывает.
- Rebundle в 2019 году основала предпринимательница Киара Имани Мэй. Стартап продаёт «волосы» для наращивания из бананового волокна. Оно экологично при производстве и не вызывает раздражения кожи, как «волосы» из пластиковых материалов, сообщила основательница. Одна прядь весом около 100 граммов стоит $20-30 (около 1500-2200 рублей).
- По данным Crunchbase, в августе 2020 года стартап привлёк $10 тысяч от Nc Idea, в мае 2021 года — неизвестную сумму от RareBreed Ventures, а в декабре того же года — $100 тысяч от Arch Grants.
Наконец-то в блюдах можно будет находить волосы на растительной основе
веганский с суп с веганскими волосами - хит !
Они будут незаметно в банановом смузи.
Зашел посмотреть фотографии «волос», но в статье их не было. Добавляю с их сайта.
Искала информацию и фото волос , не нашла . Надеюсь будет отличие от натуральных волос . Рынок волос и так уже испорчен не качественным сырьем
Они не будут засорять слив в ванне.
Законопроект решили не рассматривать после критики граждан.
Экс-сотрудники говорили о преследованиях и давлении, совет директоров не разбирался в деталях, а Холмс рассказывала про тяжёлое прошлое и влияние бывшего партнёра на неё.
В 1972 году инвестор сделал нехарактерное для себя вложение — купил небольшое производство шоколадных конфет. Баффет не стал расширять компанию, а сохранил её небольшой, сделав ставку на качество. Благодаря этому она хоть и медленно, но стабильно росла, а на заработанные деньги Баффет в 1980 годах купил акции Coca-Cola.
Сбор действует в стране с 1946 года.
За три месяца, прошедших с раунда D, оценка компании удвоилась.
В современном цифровом пространстве новости разлетаются по всему миру за несколько секунд, и компаниям стыдно не использовать такую возможность в своих коммерческих целях. Особенно если у вас не хватает ресурсов и времени на создание экспертного контента. Разберемся, как правильно использовать чужие новости для продвижения бизнеса в медиа.
В конце ноября такой журнал появился в Казани и стал четвертым аккаунтом проекта вслед за Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодаром. В чем ценность аккаунтов для локального бизнеса, рассказали контент-продюсер, SMM-менеджер и продакт проекта МТС Знаем лично.
Ну что, мы вернулись! Welcome в 2022 год, который обещает быть очень интересным и не менее продуктивным чем 2021. Героев для нашей рубрики #20вопросов мы выбираем тщательно, стараясь приглашать спикеров, которые могут осветить важные и насущные темы.
Пользователи больше всего слышали про «Кинопоиск», ivi и Okko.