Финансы
Богдан Музыченко

ФНС назвала выручку Meta в России — 39,8 млрд рублей за 2020 год Статьи редакции

На основе этой суммы суд назначил компании штраф в 1,9 млрд рублей за повторный отказ удалить запрещённую информацию.

  • ФНС раскрыла размер выручки Meta в России, пишет Rusbase со ссылкой на текст постановления суда об оборотном штрафе за неудаление запрещённой информации. В 2020 году выручка Meta в мире составила $85,96 млрд.
  • В постановлении указано три суммы, которые компания получила с аффилированными в России лицами: 50,98 млн рублей, 217,5 млн рублей и 39,55 млрд рублей. Их названия не указаны. При этом упоминаются только две соцсети Meta — Facebook и Instagram.
  • В декабре 2021 года российский суд оштрафовал Meta на 1,9 млрд рублей — деньги высчитали из оборота компании. Штраф назначили за повторный отказ удалить запрещённую информацию.
  • В январе 2020 года ФНС назвала выручку Google в России — она составила 144 млрд рублей за год. На основе этой суммы компания получила штраф в 7,2 млрд рублей за неудаление информации.

#новость #meta #фнс

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5 комментариев
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Главный нос

Зекотют Цукерберга. Потрошат. Вот как интересно делал сайт знакомст, а подучился форму с монетезированной рекламой.

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Главный нос

Там модераторы без зарплаты сидят. Пожалели бы бедолаг.

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Sergey Grischyov

Секунд до оборотного штрафа с неустойкой в 1% в день - 3... 2...1...

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Илья Попов

Я прошу Бога, чтоб тебе дал много, много денег - чтоб у меня тоже были. Надо научиться делиться, но с теми кто нуждается, а не с тремя толстяками.

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–3
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Andre Macareno

Ну вот депутаты в дворцах нуждаются. Нуждаются же? Значит им и дадим

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