ФНС назвала выручку Meta в России — 39,8 млрд рублей за 2020 год Статьи редакции
На основе этой суммы суд назначил компании штраф в 1,9 млрд рублей за повторный отказ удалить запрещённую информацию.
- ФНС раскрыла размер выручки Meta в России, пишет Rusbase со ссылкой на текст постановления суда об оборотном штрафе за неудаление запрещённой информации. В 2020 году выручка Meta в мире составила $85,96 млрд.
- В постановлении указано три суммы, которые компания получила с аффилированными в России лицами: 50,98 млн рублей, 217,5 млн рублей и 39,55 млрд рублей. Их названия не указаны. При этом упоминаются только две соцсети Meta — Facebook и Instagram.
- В декабре 2021 года российский суд оштрафовал Meta на 1,9 млрд рублей — деньги высчитали из оборота компании. Штраф назначили за повторный отказ удалить запрещённую информацию.
- В январе 2020 года ФНС назвала выручку Google в России — она составила 144 млрд рублей за год. На основе этой суммы компания получила штраф в 7,2 млрд рублей за неудаление информации.
Секунд до оборотного штрафа с неустойкой в 1% в день - 3... 2...1...
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